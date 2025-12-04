Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego tradycyjna telewizja traci popularność na rzecz platform streamingowych?

W jaki sposób platformy streamingowe wpływają na rynek płatnej telewizji?

Jakie role spełnia streaming w kontekście oferty płatnej telewizji?

Jakie kanały telewizyjne nadal przyciągają klientów płatnej telewizji?

Sport to ostatnia kategoria, dzięki której tradycyjni nadawcy i tradycyjni dostawcy płatnej telewizji wyróżniają się na tle rynku rozrywki wideo ogółem. To z powodu unikalnych praw do transmisji wydarzeń sportowych, lig piłkarskich, siatkarskich i innych dyscyplin, widzowie zwykli decydować się na zakup jednego lub więcej abonamentów platform satelitarnych.

Reklama Reklama

Najnowsza edycja badania Projekt Cyfrowizja (Projekt Cyfrowizja 9) realizowanego przez WPP Media (z września 2025 r.) potwierdza widoczny już za granicą trend: także w tym aspekcie tradycyjni dostawcy telewizji muszą mieć się na baczności przed platformami streamingowymi.

Streaming zyskuje, telewizja traci

Chodzi o to, że w rok z 15 proc. do 22 proc. wzrósł odsetek osób, które sport na żywo wolą oglądać w streamingu. W tym samym czasie grono osób preferujących telewizję zmalało z 62 do 56 proc. Na tę tendencję zwracają uwagę autorzy raportu z badania.

To o tyle zaskakujące dane, że jeszcze niedawno kibice mieli sporo zarzutów wobec platform streamingowych takich jak Viaplay czy Ipla (obecnie Polsat Box Go).