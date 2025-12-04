Aktualizacja: 04.12.2025 21:27 Publikacja: 04.12.2025 19:58
Foto: Adobe Stock
Sport to ostatnia kategoria, dzięki której tradycyjni nadawcy i tradycyjni dostawcy płatnej telewizji wyróżniają się na tle rynku rozrywki wideo ogółem. To z powodu unikalnych praw do transmisji wydarzeń sportowych, lig piłkarskich, siatkarskich i innych dyscyplin, widzowie zwykli decydować się na zakup jednego lub więcej abonamentów platform satelitarnych.
Najnowsza edycja badania Projekt Cyfrowizja (Projekt Cyfrowizja 9) realizowanego przez WPP Media (z września 2025 r.) potwierdza widoczny już za granicą trend: także w tym aspekcie tradycyjni dostawcy telewizji muszą mieć się na baczności przed platformami streamingowymi.
Chodzi o to, że w rok z 15 proc. do 22 proc. wzrósł odsetek osób, które sport na żywo wolą oglądać w streamingu. W tym samym czasie grono osób preferujących telewizję zmalało z 62 do 56 proc. Na tę tendencję zwracają uwagę autorzy raportu z badania.
To o tyle zaskakujące dane, że jeszcze niedawno kibice mieli sporo zarzutów wobec platform streamingowych takich jak Viaplay czy Ipla (obecnie Polsat Box Go).
Z drugiej strony dane pokazują, że telewizyjne kanały sportowe nadal mają stabilny udział w oglądalności, a streaming jest dodatkowym wabikiem widzów dla platform płatnej telewizji. To jeszcze jedno potwierdzenie, że tradycyjna telewizja i streaming nie wykluczają się wzajemnie.
Blisko dwie trzecie klientów płatnej telewizji kupuje u operatorów zarówno dostęp do internetu, jak i telewizję. Wśród tych klientów największa grupa uważa obie te usługi (telewizję i internet) za równoważne, ale więcej niż co trzeci wskazuje internet jako bazową usługę, do której telewizja jest dodatkiem.
Internet w pakiecie – obok przekonania o atrakcyjnej cenie i przyzwyczajenia – to jeden z kluczowych czynników trzymających klientów płatnej telewizji przy ich ofercie – wyliczono.
Streaming występuje dziś względem płatnej TV w paradoksalnej, podwójnej roli. To nie tylko powód rozważania rezygnacji z abonamentu telewizji kablowej, ale także wabik dla odbiorców naziemnej (darmowej) TV, by rozważyć ofertę płatnych operatorów – zauważają autorzy raportu.
Według badania, w ostatnim roku około 20 proc. odbiorców naziemnej telewizji rozważało zakup abonamentu u operatora płatnej telewizji. Były to najczęściej osoby młode (przed 34. rokiem) życia) i mieszkańcy mniejszych miast.
Ponad połowa brała pod uwagę kablówkę albo IPTV (płatna telewizja zbliżona do kablowej, ale oferowana po łączu dostępu do internetu – red.) jako dostawcę płatnych kanałów. Co ciekawe, co piąty respondent rozważał zakup serwisu do oglądania telewizji na żywo przez internet (jak WP Pilot, Megogo czy Sweet TV).
W grupie tych „potencjalnych” klientów płatnych operatorów jednym z najważniejszych powodów rozważania ich zakupu jest opcja kupienia za pośrednictwem kablówki czy platformy dostępu do serwisów streamingowych, jak Disney+ czy HBO Max.
Nadal jednak wyższy jest odsetek klientów dostawców płatnej telewizji, którzy rozważają rezygnację z abonamentu. W ostatnim roku wynosił on 22 proc..
Rozważający ten tzw. cord-cutting to częściej osoby młode, z miast, ze zdecydowaną nadreprezentacją rodziców dzieci w wieku 2-12 lat – podają autorzy raportu. Ich konkluzja jest taka, że o ile jeszcze dekadę temu rodzice kupowali abonament od kablówki czy platformy satelitarnej, to dziś rolę „mediowej niańki” przejmują serwisy streamingowe.
Rozważający rezygnację z tradycyjnej płatnej telewizji wśród powodów najczęściej wymieniają cenę, twierdzą też, że rzadko oglądają telewizję, kontestują jakość oferty i powołują się na alternatywę w postaci bezreklamowego płatnego streamingu.
Rezygnację z tradycyjnej płatnej telewizji najczęściej rozważają posiadacze dwóch lub więcej subskrypcji w takich serwisach jak Netflix, HBO Max czy Prime Video.
Kanały telewizyjne, które najmocniej trzymają dziś klientów płatnej telewizji przy ofercie kablówek, IPTV i platform satelitarnych to TVN24, National Geographic, HBO, Canal+ i Polsat Sport.
Wśród widzów poniżej 44. roku życia mocniejsze pozycje mają HBO i Canal+, a ponad Polsatem Sport plasuje się Eurosport, a wśród 25-34 latków 3. najważniejszym kanałem w ofercie operatora płatnej TV jest Eleven Sports.
Źródło: rp.pl
