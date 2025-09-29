– Ryzykuję więc tezę, że streaming i tradycyjna telewizja równocześnie konkurują, ale też wzajemnie się uzupełniają. Obserwujemy takie partnerstwa nie tylko na polskim rynku, choć jest to balansowanie na cienkiej linie. Kto tak naprawdę ma większe benefity z tej współpracy – wcale nie jest jednoznaczne i zmienia się w zależności od czasu i konkretnych treści – dodaje Lucyna Koba.

Linearne znane kanały zasilają platformy internetowe

TOP3 z największego rankingu Nielsena łączą dwie rzeczy. Po pierwsze wszyscy nadawcy mają własne platformy streamingowe: Polsat – Polsat Box Go (d. Ipla), publiczny nadawca –TVP VOD, właściciel TVN: Max.com i Playera. Po drugie, ich główne kanały zgodnie z przepisami (zasada „must carry must offer” znana z rynku telewizji kablowych i platform satelitarnych) powinny być oferowane widzom przez konkurencyjnych dostawców platform streamingowych. I to – po latach przepychanek – coraz częściej się dzieje.

Krajowe streamingowe platformy stają się właśnie internetowymi kablówkami, a widownia, którą serwisy te gromadzą – a z czego mało kto na co dzień zdaje sobie sprawę – powiększa dane o widowni linearnych kanałów.

Ile jest streamingu w telewizji? TVN i TVP pokazują dane

Jaka część widzów kanałów linearnych to widzowie oglądający je na platformach streamingowych? Nielsen takich danych nie ujawnia.

Dane TVN WBD dla „Rzeczpospolitej” wskazują jednak, że ten udział może być spory. – Według danych Nielsena, dzięki streamingowi oglądalność kanałów TVN WBD jest większa średnio o 7 proc. (z rozpiętością od 3 proc. do 14 proc. w zależności od poszczególnych kanałów) – informuje Katarzyna Danil z TVN WBD, pytana o wyniki półrocza.

I podaje przykład: – W przypadku kanału TVN w czerwcu 2025 r. oglądalność linearna stanowiła 92 proc., a streaming odpowiadał za 8 proc. (na telewizorze, w grupie 20-54, bez OOH). Zaznacza, że dane Nielsena nie obejmują wszystkich platform streamingowych, a więc udział tego medium w oglądalności kanałów linearnych może być jeszcze wyższy.