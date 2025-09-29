Aktualizacja: 29.09.2025 05:17 Publikacja: 29.09.2025 04:58
Foto: Adobe Stock
Najnowszy raport Nielsen Media „All Screens Video Landscape”, który obrazuje oglądalność treści wideo nie tylko na telewizorach, ale także smartfonach, tabletach i komputerach osobistych, pokazuje, że polski widz nadal najchętniej wybiera treści największych tradycyjnych nadawców telewizyjnych.
Na szczyt rankingu w sierpniu wskoczył Polsat. Drugie miejsce należy do Telewizji Polskiej. Trzecie do Warner Bros Discovery – właściciela TVN. Na czwartym miejscu za tymi grupami jest już Google, właściciel YouTube. Z kolei Netflix – choć jest liderem serwisów streamingowych w Polsce – plasuje się na ostatnim miejscu.
– W naszych danych widzimy, że widzowie swobodnie nawigują pomiędzy treściami linearnymi oraz na żądanie – zależnie od potrzeby. Widzowie telewizyjni są również użytkownikami mediów społecznościowych i innych platform streamingowych oraz na odwrót – mówi Lucyna Koba, szefowa Nielsena w Polsce.
– Ryzykuję więc tezę, że streaming i tradycyjna telewizja równocześnie konkurują, ale też wzajemnie się uzupełniają. Obserwujemy takie partnerstwa nie tylko na polskim rynku, choć jest to balansowanie na cienkiej linie. Kto tak naprawdę ma większe benefity z tej współpracy – wcale nie jest jednoznaczne i zmienia się w zależności od czasu i konkretnych treści – dodaje Lucyna Koba.
TOP3 z największego rankingu Nielsena łączą dwie rzeczy. Po pierwsze wszyscy nadawcy mają własne platformy streamingowe: Polsat – Polsat Box Go (d. Ipla), publiczny nadawca –TVP VOD, właściciel TVN: Max.com i Playera. Po drugie, ich główne kanały zgodnie z przepisami (zasada „must carry must offer” znana z rynku telewizji kablowych i platform satelitarnych) powinny być oferowane widzom przez konkurencyjnych dostawców platform streamingowych. I to – po latach przepychanek – coraz częściej się dzieje.
Krajowe streamingowe platformy stają się właśnie internetowymi kablówkami, a widownia, którą serwisy te gromadzą – a z czego mało kto na co dzień zdaje sobie sprawę – powiększa dane o widowni linearnych kanałów.
Jaka część widzów kanałów linearnych to widzowie oglądający je na platformach streamingowych? Nielsen takich danych nie ujawnia.
Dane TVN WBD dla „Rzeczpospolitej” wskazują jednak, że ten udział może być spory. – Według danych Nielsena, dzięki streamingowi oglądalność kanałów TVN WBD jest większa średnio o 7 proc. (z rozpiętością od 3 proc. do 14 proc. w zależności od poszczególnych kanałów) – informuje Katarzyna Danil z TVN WBD, pytana o wyniki półrocza.
I podaje przykład: – W przypadku kanału TVN w czerwcu 2025 r. oglądalność linearna stanowiła 92 proc., a streaming odpowiadał za 8 proc. (na telewizorze, w grupie 20-54, bez OOH). Zaznacza, że dane Nielsena nie obejmują wszystkich platform streamingowych, a więc udział tego medium w oglądalności kanałów linearnych może być jeszcze wyższy.
Telewizja Polska (w likwidacji) także odnotowuje rosnącą rolę streamingu w budowie widowni kanałów linearnych. – Od momentu uruchomienia kanałów na żywo w TVP VOD (tj. w lipcu 2023 r.) obserwujemy systematyczny wzrost zarówno liczby użytkowników, jak i liczby odtworzeń. Jeśli chodzi o liczbę użytkowników dynamika wzrostu w 2025 r. w stosunku do 2024 r. sięga niemal 450 proc., a biorąc pod uwagę liczbę odtworzeń dynamika wynosi 550 proc. – podaje Monika Karasek, dyrektorka TVP+ (tak nazywa się dywizja Telewizji Polskiej kierująca platformą streamingową nadawcy).
Jak mówi, najchętniej oglądanym kanałem linearnym w TVP VOD jest TVP Info, który od wielu miesięcy zajmuje 1. miejsce. Kolejne miejsca na podium zajmują TVP1, TVP2 i TVP Sport.
Ani na platformie Max.com należącej do właściciela TVN, ani na platformie TVP VOD nie znajdziemy kanałów konkurencyjnych nadawców.
Natomiast już na należącym bezpośrednio do TVN serwisie Player.pl po zalogowaniu można oglądać linearne kanały telewizyjne także konkurencyjnych stacji. Także w Polsacie zdecydowano się na taki ruch. Najpierw – w marcu – do oferty Polsat Box Go trafiły kanały TVN, a później – w maju – Telewizji Polskiej.
– Kanały telewizyjne są bardzo chętnie oglądane przez użytkowników Polsat Box Go. Nie bez powodu cały czas powiększamy ich ofertę – łącznie zapewniamy 180 kanałów o różnej tematyce – mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu, właściciela Telewizji Polsat i Polsat Box Go.
Cyfrowy Polsat ma swój powód, by rozwijać „internetową kablówkę”. Satelitarne talerze płatnej telewizji wychodzą z użycia wraz z rozwojem infrastruktury dostępu do internetu w kraju. To samo zjawisko odczuwa Canal+ Polska.
Według badań PMR Market Experts by Hume, płatne telewizje w Polsce straciły w latach 2015-2024 300 tys. abonentów, a działo się to za sprawą konkurencji platform streamingowych. Ich udział w rynku płatnej telewizji ma dalej rosnąć.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych zapadają właśnie decyzje czy dzielić, czy łączyć kanały linearne i streamingowe platformy. Warner Bros Discovery przygotowuje się do podziału. Jednak w mediach zaczęły krążyć plotki, że duzi gracze: Paramount Skydance i Netflix są jednak zainteresowani przejęciem całej grupy.
Robert Iger, szef Disneya zdradził, że zdecydowano się nie sprzedawać linearnych kanałów.
