Linearna telewizja walczy o widza. Pomagają technologie

- Każde odtworzenie w ramach HbbTV PlayPuls naszych audycji w telewizji naziemnej, do 7 dni wstecz jest rejestrowane przez Nielsena, wpływ zatem na wynik końcowy oglądalności może być wyłącznie pozytywny – komentuje Dariusz Dąbski.

Technologia przyszła w sukurs telewizjom także wcześniej. Za sprawą badań rynku realizowanych z wykorzystaniem smartfonów do wyników oglądalności zaczęto dodawać również kontakt widza z programami telewizyjnymi poza domem.

Wyniki stacji telewizyjnych w lutym 2025 r.: TVN tracił udziały

Według ostatnich danych Nielsena za luty, stacją o największym udziale w oglądalności telewizji w kraju był pierwszy kanał Telewizji Polskiej z wynikiem 7,89 proc., wyższym niż w lutym 2024 r. o 0,62 pkt proc. TVP2 z udziałem 7,33 proc. zajęło drugie miejsce tracąc 0,63 pkt proc. w ujęciu rocznym. Publicznej dwójce po piętach deptał główny kanał Telewizji Polsat (7,31 proc., wzrost o 0,42 pkt proc.).

Wzrost Republiki to m.in. pokłosie wzrostu technicznego zasięgu stacji, czyli realnych możliwości dotarcia do widzów.

Kolejne dwa miejsca zajęły TVN (spadek o ponad 1 pkt proc. do 6,79 proc.) i zaraz za nią Telewizja Republika (skok z 3,54 proc. do 6,73 proc. w ciągu roku). Szósta lokata należała do TVN24 (6,11 proc., spadek rok do roku z 7,87 proc.).