Zgodnie z filozofią Elona Muska X wzmacniał nieufność wobec tradycyjnych mediów jako źródła informacji i opinii, a siebie przedstawiał jako bezstronnego komentatora, jako alternatywę dla ugrzecznionych i politycznie poprawnych czatbotów innych firm. Im ludzie byli bardziej sceptyczni, tym chętniej ufali Grokowi. Biorąc pod uwagę – ujawniła to właśnie Res Futura – że niemal jedna trzecia komentarzy chwaliła Grzegorza Brauna za podważanie historycznych faktów o komorach gazowych w Auschwitz, a co piąty wpis w sieci podważał autentyczność podróży Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos (miał przecież ponad dwa tygodnie spędzić gdzieś pod Piotrkowem) – nieufność staje się bardzo silną emocją społeczną. I tę emocję doskonale rozumie Musk. Algorytmy X tylko ją wzmacniają, podobnie jak instrukcje wydane Grokowi, który miał podważać, kwestionować, wątpić, ironizować, wyśmiewać. Zgodnie z pewną realną, społeczną emocją.

To nie Grok wymyślał oblegi pod adresem polityków. Internauci zrobili to wcześniej

Tyle tylko że zmiana algorytmu okazała się tu zakrzywieniem lustra. Przecież to nie Grok wymyślał obelgi rzucane pod adresem polityków czy autorytetów. To wszystko wypisali wcześniej gdzieś sami użytkownicy. Podstawowa zasada AI brzmi: garbage in, garbage out. Jeśli karmisz sztuczną inteligencję śmieciami, dostajesz śmieciowe odpowiedzi. Tu to zjawisko następowało w charakterystycznym sprzężeniu. Po pierwsze Grok powtarzał obelgi, które wyczytał na kontach użytkowników, a po drugie jeszcze dostosowywał się do tonu zadającego pytanie. A zatem, jeśli komuś w odpowiedzi o to, kim jest Jan Paweł II, Donald Tusk czy Adolf Hitler, wyskoczyły szokujące odpowiedzi, to przede wszystkim powinien się zastanowić nie nad Grokiem, ale nad tym, co i w jaki sposób sam pisał na X, jakimi pytaniami sam karmił wcześniej algorytmy Groka.

Sprawa jest ciekawa, ponieważ pokazała, że nie istnieje żadna neutralna czy naturalna sztuczna inteligencja. Każdej narzucone są jakieś reguły, bezpieczniki, choćby uniemożliwiające doradzanie samobójstwa, zbudowanie bomby czy wytworzenie substancji zakazanych. Największą władzę nad umysłami użytkowników AI, którzy wszak wątpią w oficjalne informacje, podważają źródła, odrzucają tradycyjne media mają więc ci, którzy wyznaczają granice etyczności AI. Ci, którzy stawiają im bariery. Strach pomyśleć, co się stanie, gdy pewnego dnia skonstruowana zostanie taka sztuczna inteligencja, która sama będzie w stanie modyfikować własne zasady dotyczące tego, co pokazuje, a czego nie, co jest powszechnym zdrowym rozsądkiem, a co tabu, o którym się nie pisze. Taka sztuczna superinteligencja będzie miała możliwości manipulowania opinią publiczną, ale też i społecznymi emocjami w sposób, o którym nawet twórcom najdzikszych dystopii jeszcze się nie śniło.

Niektórzy twierdzą, że cała awantura z początku lipca z Grokiem była zabiegiem marketingowym. Miała sprawić, że o modelu Elona Muska będzie głośno. W takim razie powinniśmy tylko podziękować tym specom Muska od wizerunku X i Groka. Dzięki temu lepiej zrozumieliśmy naturę tego, co może z naszą debatą zrobić AI.