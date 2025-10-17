Reklama
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr Agnieszka Tambor: Kibicuję polskiemu kinu

Jeśli tylko w repertuarze pojawiają się rodzime produkcje, staram się je oglądać.

Publikacja: 17.10.2025 16:30

Gość „Plusa Minusa" poleca. Dr Agnieszka Tambor: Kibicuję polskiemu kinu

Foto: archiwum prywatne

Agnieszka Tambor

Bardzo często chodzę do kina – jeśli tylko mam czas, staram się być tam kilka razy w tygodniu. Ostatnio byłam z córką na animacji, którą niekoniecznie chciałabym polecać, ale z filmów ostatnich miesięcy ogromne wrażenie zrobiła na mnie „Utrata równowagi” Korka Bojanowskiego. To film, o którym długo nie zapomnę – mimo że odbił się szerokim echem, wciąż mam wrażenie, że za małym. Liczę, że kiedy trafi na platformy streamingowe, ponownie wzbudzi zainteresowanie, bo naprawdę na to zasługuje.

