Rosja: Rozbił się samolot transportowy An-22. To rządowa maszyna?

Jak informuje rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS, w rejonie furmanowskim rozbił się samolot transportowy An-22. Maszyna – która należała prawdopodobnie do resortu obrony – miała odbywać rutynowy lot testowy po naprawie.

Publikacja: 09.12.2025 11:34

Samolot An-22

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/Toshi Aoki

Ada Michalak

An-22 – wojskowy samolot transportowy – rozbił się we wtorek w rejonie furmanowskim, znajdującym się w centralnej części obwodu iwanowskiego. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media, na pokładzie maszyny było co najmniej siedem osób. 

Rosja: Rozbił się wojskowy samolot transportowy An-22

O katastrofie rosyjskiego samolotu transportowego An-22 jako pierwsza poinformowała rosyjska telewizja państwowa.

O rozbiciu się samolotu poinformował w mediach społecznościowych także kanał „Baza” na Telegramie. Jak przekazano w opublikowanym komunikacie, do zdarzenia dojść miało w rejonie furmanowskim. Rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS – powołując się na swoje źródła w służbach ratunkowych – potwierdziła miejsce wypadku. Maszyna miała spaść w pobliżu zbiornika Uwodskoje – jej fragmenty mają unosić się na wodzie.

Kanał „112” – także publikujący na Telegramie – przekazał, że samolot transportowy należał do resortu obrony. Nie zostało to jednak dotychczas potwierdzone. 

Na miejscu zdarzenia pracują służby. Do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne informacje o ewentualnych poszkodowanych.

Jak informuje TASS, samolot An-22 odbywał rutynowy lot testowy po naprawie.

An-22 – największy na świecie samolot turbośmigłowy przeznaczony do transportu ciężkiej broni

An-22 to radziecki samolot transportowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa. To największy na świecie samolot turbośmigłowy, który przeznaczony jest do transportu ciężkiej i wielkogabarytowej broni.

W mediach pojawiają się informacje o tym, że samolot może przenosić ładunek o masie do 60 ton (istniały plany zwiększenia ładowności do 80 ton, lecz nie zostały wdrożone). W doświadczalnym locie rekordowym w 1967 r. An-22 uniósł ładunek o masie 100,44 ton na wysokość 7848 metrów, ustanawiając – wciąż niepobity – rekord dla samolotu turbośmigłowego. 

Zamontowane w An-22 silniki są najpotężniejszymi silnikami turbośmigłowymi kiedykolwiek zamontowanymi w samolocie i największymi, jakie powstały. 

Źródło: rp.pl

