Aktualizacja: 09.12.2025 12:30 Publikacja: 09.12.2025 11:34
Samolot An-22
Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/Toshi Aoki
An-22 – wojskowy samolot transportowy – rozbił się we wtorek w rejonie furmanowskim, znajdującym się w centralnej części obwodu iwanowskiego. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media, na pokładzie maszyny było co najmniej siedem osób.
Czytaj więcej
Rosyjskie lotnictwo pasażerskie jest to coraz większej zapaści. Z braku maszyn sięga po stare sam...
O katastrofie rosyjskiego samolotu transportowego An-22 jako pierwsza poinformowała rosyjska telewizja państwowa.
O rozbiciu się samolotu poinformował w mediach społecznościowych także kanał „Baza” na Telegramie. Jak przekazano w opublikowanym komunikacie, do zdarzenia dojść miało w rejonie furmanowskim. Rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS – powołując się na swoje źródła w służbach ratunkowych – potwierdziła miejsce wypadku. Maszyna miała spaść w pobliżu zbiornika Uwodskoje – jej fragmenty mają unosić się na wodzie.
Kanał „112” – także publikujący na Telegramie – przekazał, że samolot transportowy należał do resortu obrony. Nie zostało to jednak dotychczas potwierdzone.
Na miejscu zdarzenia pracują służby. Do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne informacje o ewentualnych poszkodowanych.
Jak informuje TASS, samolot An-22 odbywał rutynowy lot testowy po naprawie.
Czytaj więcej
W obwodzie irkuckim rozbił się rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 – przyznało rosyjskie mini...
An-22 to radziecki samolot transportowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa. To największy na świecie samolot turbośmigłowy, który przeznaczony jest do transportu ciężkiej i wielkogabarytowej broni.
W mediach pojawiają się informacje o tym, że samolot może przenosić ładunek o masie do 60 ton (istniały plany zwiększenia ładowności do 80 ton, lecz nie zostały wdrożone). W doświadczalnym locie rekordowym w 1967 r. An-22 uniósł ładunek o masie 100,44 ton na wysokość 7848 metrów, ustanawiając – wciąż niepobity – rekord dla samolotu turbośmigłowego.
Zamontowane w An-22 silniki są najpotężniejszymi silnikami turbośmigłowymi kiedykolwiek zamontowanymi w samolocie i największymi, jakie powstały.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Co stało się z samolotem MH370, który zaginął 11 lat temu? Poszukiwania maszyny linii Malaysia Airlines zostaną...
W środę potężny pożar objął kilka wysokich budynków mieszkalnych w kompleksie Wang Fuk Court w północnej dzielni...
Lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak samolot PLL LOT, który przyleciał z Warszawy, zsunął...
Na trasie kolejowej między Zlivem a Dívčicami na południu Czech w czwartek rano doszło do poważnego wypadku: zde...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W sztokholmskiej dzielnicy Östermalm autobus uderzył w przystanek. Kilka osób zginęło, a wiele zostało rannych,...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas