An-22 – wojskowy samolot transportowy – rozbił się we wtorek w rejonie furmanowskim, znajdującym się w centralnej części obwodu iwanowskiego. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media, na pokładzie maszyny było co najmniej siedem osób.

Rosja: Rozbił się wojskowy samolot transportowy An-22

O katastrofie rosyjskiego samolotu transportowego An-22 jako pierwsza poinformowała rosyjska telewizja państwowa.

O rozbiciu się samolotu poinformował w mediach społecznościowych także kanał „Baza” na Telegramie. Jak przekazano w opublikowanym komunikacie, do zdarzenia dojść miało w rejonie furmanowskim. Rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS – powołując się na swoje źródła w służbach ratunkowych – potwierdziła miejsce wypadku. Maszyna miała spaść w pobliżu zbiornika Uwodskoje – jej fragmenty mają unosić się na wodzie.

Kanał „112” – także publikujący na Telegramie – przekazał, że samolot transportowy należał do resortu obrony. Nie zostało to jednak dotychczas potwierdzone.