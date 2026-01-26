USA: Katastrofa samolotu pasażerskiego. Rozbił się przy starcie

Niewielki samolot typu Bombardier Challenger 600 (może zabrać na pokład do 14 pasażerów) rozbił się ok. 19:45. Na razie nie wiadomo, jaki jest los pasażerów. FAA i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wszczęły już postępowanie mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. Na pokładzie samolotu miało znajdować się trzech członków załogi i pięciu pasażerów. Samolot miał być zarejestrowany na firmę w Houston.

Reklama Reklama

Trudne warunki pogodowe na lotnisku w Bangor

Do katastrofy na lotnisku w Bangor doszło w trudnych warunkach pogodowych – Nowa Anglia, której częścią jest stan Maine, mierzyła się z potężną zamiecią śnieżną. W Bangor przez całą niedzielę intensywnie padał śnieg.

Jak informuje CNN, tuż przed katastrofą doszło do wymiany zdań między kontrolerami lotów na lotnisku w Bangor i pilotami o słabej widoczności i oblodzeniu. Na nagraniu, które publikuje LiveATC.net, słychać następnie, że kontrolerzy wydają zgodę na start z jednego z pasów startowych, a około dwie minuty później słyszymy komunikat, że ruch na lotnisku zostaje wstrzymany. Chwilę później słychać kontrolera, który mówi: „Samolot pasażerski przewrócił się. Mamy przewrócony samolot pasażerski”.