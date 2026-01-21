„Miałem awarię”. Tuż po tragicznej katastrofie w Hiszpanii maszynista dzwonił do dyspozytora

Portal Cordópolis uzyskał nagrania audio rozmów wykonywanych przez maszynistę zaledwie kilka sekund po najtragiczniejszym wypadku w historii hiszpańskich kolei dużych prędkości – zderzeniu dwóch pociągów: Iryo jadącego z Malagi do Madrytu i Alvii z Madrytu do Huelvy. Nagrania ujawniają przebieg zdarzeń w wypadku, do którego doszło w niedzielę 18 stycznia około godziny 19:45 w miejscowości Adamuz w prowincji Kordoba. W katastrofie tej potwierdzono dotąd śmierć 42 osób. Informacje zawarte w nagraniach, pochodzące z „czarnej skrzynki” pociągu Iryo i – jak podaje hiszpański portal – będą miały kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyn wypadku.

Chwilę po katastrofie pociągu w Adamuz maszynista pociągu Iryo zadzwonił do centrum kontroli ruchu państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej Adif na stacji Atocha w Madrycie, aby zgłosić „awarię”. Wówczas mężczyzna prawdopodobnie nie był jeszcze świadomy kontaktu z inną lokomotywą i rozmiaru katastrofy.

Rozmowy maszynisty z centrum ruchu

Pierwsza rozmowa między maszynistą a centrum ruchu odbyła się o godzinie 19:45. Maszynista pociągu 6189 początkowo zgłosił jedynie problemy techniczne, mówiąc o „przeszkodzie w pobliżu Adamuz”. Wciąż trwają spekulacje dotyczące tego, co mógł mieć na myśli. Nadal nie wiadomo, czy był to przedmiot, który odczepił się spod pociągu Iryo, czy też usterka toru, czy też oba te czynniki.

Z centrum sterowania maszynista otrzymał polecenie opuszczenia pantografów. – Nie mogą być niżej – odpowiedział maszynista. W tle, w kabinie, rozbrzmiewał słyszalny na nagraniu komunikat ostrzegający o uruchomieniu hamulca awaryjnego.