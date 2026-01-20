Rzeczpospolita
Wydarzenia
Katastrofa pociągów w pobliżu Adamuz w Hiszpanii. Śledczy mają nowy ślad

Eksperci badający przyczynę niedzielnego wykolejenia się pociągu dużych prędkości w Hiszpanii, w wyniku którego zginęło co najmniej 41 osób, znaleźli zerwany element w szynach - donosi Reuters, powołując się na źródło związane z dochodzeniem w sprawie katastrofy.

Publikacja: 20.01.2026 11:00

Członkowie hiszpańskiej Gwardii Cywilnej i zespołu operatora kolejowego Adif stoją przy wraku pociąg

Członkowie hiszpańskiej Gwardii Cywilnej i zespołu operatora kolejowego Adif stoją przy wraku pociągu biorącego udział w wypadku

Foto: Reuters/Susana Vera

Bartosz Lewicki

Do wypadku doszło w niedzielę, w pobliżu Adamuz w południowej prowincji Kordoba, około 360 km na południe od stolicy kraju, Madrytu.  

Jak podało źródło, technicy na miejscu, analizując szyny, stwierdzili zużycie na łączeniach między sekcjami szyn, tzw. nakładce stykowej, co ich zdaniem wskazuje na to, że usterka występowała już od jakiegoś czasu. Stwierdzono, że wadliwe połączenie powodowało powstanie szczeliny między sekcjami szyn, która powiększała się w miarę przemieszczania się pociągów po torach.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ostatnie wagony pociągu z Malagi do Madrytu, należącego do przewoźnika Iryo, w pewnym momencie wypadły z szyn na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg relacji Madryt–Huelva, należący do przewoźnika Renfe. Wskutek zderzenia drugi skład również się wykoleił.

Czytaj więcej

Miejsce zderzenia pociągów w Hiszpanii
Wypadki
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Zderzenie pociągów, wiele ofiar
Połączenie szyn „kluczowe” dla ustalenia przyczyn katastrofy

Źródło, które nie chciało pozostać anonimowe, powiedziało, że technicy uważają, że wadliwe połączenie jest kluczowe dla ustalenia dokładnej przyczyny wypadku. Hiszpańska Komisja Badania Wypadków Kolejowych (CIAF), której powierzono zadanie przeprowadzenia całościowego dochodzenia w sprawie katastrofy, nie odpowiedziała na prośby agencji Reutera o komentarz. Na opublikowanie raportu końcowego CIAF ma rok. 

Hiszpański resort transportu, który nadzoruje CIAF w komunikacie skierowanym do mediów napisał, że przyczyny katastrofy wciąż są badane. Resort transportu poinformował, że „na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie”.

Agencja nie uzyskała odpowiedzi również od operatora kolejowego Adif. 

Álvaro Fernández Heredia, prezes Renfe, obsługującego drugi z pociągów, powiedział w radiu Cadena Ser, że jest za wcześnie, aby mówić o przyczynach. Dodał jednak, że wypadek wydarzył się w „dziwnych okolicznościach”, dodając, że „błąd ludzki jest praktycznie wykluczony”.

Czytaj więcej

Miejsce zderzenia dwóch pociągów dużej prędkości w Hiszpanii
Wypadki
Trzy dni żałoby narodowej w Hiszpanii po zderzeniu pociągów. Przyczyna nadal nieznana
Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej pod Adamuz 

Agencja EFE, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, podaje, że pod jednym z wykolejonych pociągów dużych prędkości znaleziono ciało 41. ofiary tej katastrofy. W wypadku pociągów, którymi podróżowało około 500 pasażerów, rannych zostało około 150 osób. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć, gdyż zgłoszono 43 zaginięcia.

W poniedziałek 19 stycznia premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił trzydniową żałobę narodową. 

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

