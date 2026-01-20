Katastrofa pociągów w pobliżu Adamuz w Hiszpanii. Śledczy mają nowy ślad

Do wypadku doszło w niedzielę, w pobliżu Adamuz w południowej prowincji Kordoba, około 360 km na południe od stolicy kraju, Madrytu.

Jak podało źródło, technicy na miejscu, analizując szyny, stwierdzili zużycie na łączeniach między sekcjami szyn, tzw. nakładce stykowej, co ich zdaniem wskazuje na to, że usterka występowała już od jakiegoś czasu. Stwierdzono, że wadliwe połączenie powodowało powstanie szczeliny między sekcjami szyn, która powiększała się w miarę przemieszczania się pociągów po torach.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ostatnie wagony pociągu z Malagi do Madrytu, należącego do przewoźnika Iryo, w pewnym momencie wypadły z szyn na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg relacji Madryt–Huelva, należący do przewoźnika Renfe. Wskutek zderzenia drugi skład również się wykoleił.