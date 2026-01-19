Z tego artykułu dowiesz się: Jak doszło do zderzenia pociągów w Hiszpanii?

Dlaczego wypadek został uznany przez ministra transportu Hiszpanii za „niezwykle dziwny”?

Jakie prędkości rozwijały pociągi uczestniczące w wypadku?

Hiszpańskie władze przyznają, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Dziennik „El Pais” podaje, że wśród ofiar śmiertelnych jest 27-letni maszynista pociągu, który jechał z Madrytu do Huelvy.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii: Pociąg wykoleił się i zderzył z pociągiem nadjeżdżającym z naprzeciwka

Do wypadku doszło niedaleko miasta Adamuz, w pobliżu Cordoby. Hiszpańska spółka Adif zarządzająca infrastrukturą kolejową podała, że pociąg jadący z Malagi do Madrytu wykoleił się i zjechał na drugi tor. Następnie wykolejony pociąg zderzył się z jadącym z naprzeciwka pociągiem z Madrytu do Huelvy. Służby ratunkowe z Andaluzji informują o co najmniej 75 osobach, które zostały ranne w wypadku i trafiły do szpitali. Stan 15 rannych jest poważny - poinformował Juanma Moreno, stojący na czele rządu Andaluzji. Moreno poinformował, że na miejsce wypadku trzeba będzie sprowadzić ciężki sprzęt, by dostać się do niektórych części uszkodzonych w zderzeniu wagonów, w których mogą jeszcze znajdować się ludzie.

Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente przyznał, że wypadek był „niezwykle dziwny”, ponieważ pociąg z Malagi do Madrytu wykoleił się na prostym odcinku torów, który został zmodernizowany w maju 2025 roku.