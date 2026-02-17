Rzeczpospolita
Wydarzenia
Tragiczny wypadek. Autokar z Polski spłonął na Słowacji, jedna osoba zginęła

Na Słowacji, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, doszło do poważnego wypadku drogowego – podała miejscowa policja, informując, że autokar jadący do Bańskiej Bystrzycy zderzył się z ciężarówką i spłonął. Według lokalnych mediów, chodzi o polski pojazd, jadący z Krakowa.

Publikacja: 17.02.2026 10:16

Na Słowacji doszło do tragicznego wypadku autokaru z Krakowa

Foto: Polícia SR - Žilinský kraj / Facebook

Jakub Czermiński

Słowacja policja poinformowała, że do tragicznego wypadku doszło we wtorek wczesnym rankiem w miejscowości Liptovská Osada na północy kraju (powiat Rużomberk, kraj żyliński).

W komunikacie czytamy, że kierowca autobusu jadący drogą I/59 z Rużomberku w kierunku Bańskiej Bystrzycy „z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką przewożącą drewno”. „Kierowca autobusu odniósł obrażenia i zginął na miejscu” – przekazano.

Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Czołowe zderzenie i pożar

Po zderzeniu autokar stanął w płomieniach. Autobusem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości, zdążyli oni opuścić pojazd przed wybuchem pożaru. Słowacka policja podała, że dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w celu zapewnienia im dalszej opieki medycznej.

Kierowca ciężarówki, z którą zderzył się autokar, został poddany badaniu alkomatem – według policji, był trzeźwy. „Na miejsce wezwano biegłego z zakresu transportu drogowego. Zlecona zostanie sekcja zwłok zmarłego” – czytamy w komunikacie.

Po wypadku droga między miejscowościami Rużomberk i Donovaly była nieprzejezdna, następnie ruch był kierowany przez funkcjonariuszy. Strona słowacka podała, że okoliczności i przyczyny wypadku są przedmiotem śledztwa, które prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Rużomberku.

Tekst jest aktualizowany

Źródło: rp.pl

