Na Słowacji doszło do tragicznego wypadku autokaru z Krakowa
Słowacja policja poinformowała, że do tragicznego wypadku doszło we wtorek wczesnym rankiem w miejscowości Liptovská Osada na północy kraju (powiat Rużomberk, kraj żyliński).
W komunikacie czytamy, że kierowca autobusu jadący drogą I/59 z Rużomberku w kierunku Bańskiej Bystrzycy „z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką przewożącą drewno”. „Kierowca autobusu odniósł obrażenia i zginął na miejscu” – przekazano.
19 osób trafiło do szpitali w wyniku wypadku autobusu, do którego doszło rankiem 12 lutego na dro...
Po zderzeniu autokar stanął w płomieniach. Autobusem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości, zdążyli oni opuścić pojazd przed wybuchem pożaru. Słowacka policja podała, że dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w celu zapewnienia im dalszej opieki medycznej.
Kierowca ciężarówki, z którą zderzył się autokar, został poddany badaniu alkomatem – według policji, był trzeźwy. „Na miejsce wezwano biegłego z zakresu transportu drogowego. Zlecona zostanie sekcja zwłok zmarłego” – czytamy w komunikacie.
Po wypadku droga między miejscowościami Rużomberk i Donovaly była nieprzejezdna, następnie ruch był kierowany przez funkcjonariuszy. Strona słowacka podała, że okoliczności i przyczyny wypadku są przedmiotem śledztwa, które prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Rużomberku.
Tekst jest aktualizowany
