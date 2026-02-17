Słowacja policja poinformowała, że do tragicznego wypadku doszło we wtorek wczesnym rankiem w miejscowości Liptovská Osada na północy kraju (powiat Rużomberk, kraj żyliński).

W komunikacie czytamy, że kierowca autobusu jadący drogą I/59 z Rużomberku w kierunku Bańskiej Bystrzycy „z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką przewożącą drewno”. „Kierowca autobusu odniósł obrażenia i zginął na miejscu” – przekazano.

Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Czołowe zderzenie i pożar

Po zderzeniu autokar stanął w płomieniach. Autobusem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości, zdążyli oni opuścić pojazd przed wybuchem pożaru. Słowacka policja podała, że dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w celu zapewnienia im dalszej opieki medycznej.

Kierowca ciężarówki, z którą zderzył się autokar, został poddany badaniu alkomatem – według policji, był trzeźwy. „Na miejsce wezwano biegłego z zakresu transportu drogowego. Zlecona zostanie sekcja zwłok zmarłego” – czytamy w komunikacie.