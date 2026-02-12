Do wypadku doszło 12 lutego przed godz. 5:00 w terenie leśnym na odcinku drogi między Łochowem a Wyszkowem.

Wypadek autobusu na Mazowszu. Są ranni

53-letni kierowca autobusu chciał prawdopodobnie, jak podaje policja, uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem (prawdopodobnie jeleniem). W związku z tym zjechał do rowu, gdzie kierowany przez niego pojazd przewrócił się. Do wypadku miały się też przyczynić trudne warunki pogodowe.

W wyniku zdarzenia obrażenia odniosło ok. 20 osób, którym udzielana jest pomoc. Z informacji RMF FM wynika, że do szpitala trafiło 19 osób.

Według ustaleń TVN24 autobusem podróżowało 31 pasażerów oraz kierowca.