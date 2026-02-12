Aktualizacja: 12.02.2026 09:14 Publikacja: 12.02.2026 08:54
Na drodze krajowej 62 na Mazowszu doszło do groźnego wypadku autobusu / zdjęcie ilustracyjne
Foto: bogdi64 / Adobe Stock
Do wypadku doszło 12 lutego przed godz. 5:00 w terenie leśnym na odcinku drogi między Łochowem a Wyszkowem.
53-letni kierowca autobusu chciał prawdopodobnie, jak podaje policja, uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem (prawdopodobnie jeleniem). W związku z tym zjechał do rowu, gdzie kierowany przez niego pojazd przewrócił się. Do wypadku miały się też przyczynić trudne warunki pogodowe.
W wyniku zdarzenia obrażenia odniosło ok. 20 osób, którym udzielana jest pomoc. Z informacji RMF FM wynika, że do szpitala trafiło 19 osób.
Według ustaleń TVN24 autobusem podróżowało 31 pasażerów oraz kierowca.
– Na tę chwilę mamy 10 osób z cięższymi obrażeniami, reszta osób to lżejsze obrażenia – przekazał w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, dodając, że osobom z lżejszymi obrażeniami udzielana jest pomoc na miejscu w rozstawionym namiocie z krzesłami i łóżkami.
Mazowiecka policja w swoim komunikacie informowała, że do szpitali trafiło 13 osób. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, jak przekazała podkomisarz Kinga Sokół z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie w rozmowie z TVN24. Z późniejszych informacji RMF FM wynikało, że w szpitalach znalazło się 19 osób.
Według informacji podanych przez serwis na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Cały czas też, jak podaje policja, pracują tu służby. Droga jest zablokowana i zorganizowano objazdy.
Policja informuje, że u kierowcy przeprowadzono badanie na obecność alkoholu we krwi. Badanie wykazało, że w momencie wypadku był trzeźwy.
