Awaria elektrociepłowni. Sopot i część Gdańska bez ogrzewania

W wyniku nieszczelności jednego z elementów elektrociepłowni w Gdańsku doszło do awarii, która pozbawiła ogrzewania Sopot i część dzielnic Gdańska.

Publikacja: 02.02.2026 14:41

Część Gdańska pozbawiona jest ogrzewania

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz, Jakub Czermiński

W związku z awarią ogrzewania i ciepłej wody ma być pozbawionych siedem dzielnic Gdańska oraz sąsiedni Sopot. W Gdańsku powołano sztab kryzysowy. 

Nieszczelność pojawiła się w jednym z jedenastu urządzeń elektrociepłowni w Gdańsku. Przywrócenie jego działania ma nastąpić w środę 4 lutego.

Mieszkańcy Gdańska spacerują po zmrożonej Motławie
Społeczeństwo
Najzimniejsza noc roku za nami i przed nami. IMGW ostrzega

Wielka awaria w Trójmieście. Część Gdańska i Sopot bez ogrzewania

W Sopocie w związku z awarią wstrzymane zostaną zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Z kolei w dotkniętych awarią dzielnicach Gdańska w 12 szkołach publicznych posiadających własne źródła zasilania zajęcia nie zostaną odwołane. Zajęcia w szkołach ponadpodstawowych będą do czwartku prowadzone zdalnie. 

IMGW podaje, że w dzień temperatura w Gdańsku wynosi od minus 11 do minus 15 stopni Celsjusza, zaś w nocy może spaść nawet do minus 25 stopni Celsjusza. 

Przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich przedstawili informacje o awarii na wspólnej konferencji prasowej. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji ekstremalnej, jeżeli chodzi o warunki pogodowe – powiedziała Ewa Barszcz, dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku, wskazując, że temperatury spadły poniżej minus 16 stopni. – Jeżeli chodzi o strefę klimatyczną naszego województwa, norma, na którą buduje się zakłady wytwórcze wynosi minus 16 stopni Celsjusza, tak że w takich warunkach, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, możliwość niedogrzania, niepełnych parametrów na końcówkach sieci najprawdopodobniej miałaby miejsce – dodała, zaznaczając, że sytuację pogorszyła awaria.

Kiedy awaria ciepłownicza w Gdańsku i Sopocie zostanie naprawiona?

– W związku z wykryciem nieszczelności na jednym z urządzeń ciepłowniczych w elektrociepłowni gdańskiej (...) wystąpiło po naszej stronie czasowe obniżenie parametrów dostarczanego w Gdańsku i Sopocie ciepła. Temperatura zasilania sieci ciepłowniczej jest obecnie niższa o ok. 10-15 proc., to jest temperatura zasilania na wyjściu z elektrociepłowni. W praktyce może to skutkować tym, że w części miasta mogą pojawić się lokalne utrudnienia i przerwy w dostawach – oświadczyła.

Ewa Barszcz zapewniła, że rozpoczęło się usuwanie nieszczelności. – Szacujemy, że po stronie elektrociepłowni nieszczelność zostanie usunięta w środę 4 lutego – poinformowała.

Prezes GPEC o awarii ogrzewania w Trójmieście: W niektórych domach nie będzie zbyt ciepło

Marcin Lewandowski, prezes zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) powiedział, że obecne temperatury są nietypowe i od kilkunastu lat niespotykane. – Jako GPEC chcemy, żeby temperatura w całym mieście była znośna i akceptowalna. Może nie będzie idealny komfort, może będą przerwy krótkie, natomiast robimy wszystko, żeby ludzie w domach, w obiektach wrażliwych mieli ciepło – oświadczył.

– Tak, w niektórych domach dzisiaj nie będzie zbyt ciepło. Te temperatury będą do wytrzymania, natomiast nie będzie to idealne. Poprosimy trochę o cierpliwość, robimy, co możemy. Do czwartku pewnie będzie sporo wyzwań – dodał.

– Robimy wszystko całodobowo, wspólnie ze służbami elektrociepłowni i miejskimi, żeby jak najmniejsze były te skutki awarii – zapewnił. Prezes GPEC podkreślił przy tym, że „nie jest tak, że nie ma ciepła”. – To brzmi dużo, 100 megawatów, natomiast pozostałe ponad 700 MW, i to zarówno od elektrociepłowni, jak i od Portu Czystej Energii (...) zapewnią państwu, mam nadzieję, znośnych kilka dni – dodał, przepraszając za utrudnienia.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz po awarii w Gdańsku i Sopocie: Będziemy wyciągać wnioski

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz powiedziała na konferencji, że weekend w regionie był „dość trudny”, jednak „bez większych wydarzeń”. – Wydarzenie związane z zakłóceniem działania ciepłowni na terenie Gdańska jest najpoważniejszym zakłóceniem w województwie pomorskim i dlatego dzisiaj połączone zespoły kryzysowe, zarówno miejskie, jak i wojewódzkie – wskazała.

– Dla nas z punktu widzenia województwa to wydarzenie jest też ważne w kontekście tego, aby przygotować się na podobne wydarzenia w przyszłości – oświadczyła, zaznaczając, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie było tak niskich temperatur.

– W tej chwili realizujemy zakupy, przygotowujemy cały system związany z programem ochrony ludności i obrony cywilnej, i to jest też ten moment, w którym nie tylko w Gdańsku, ale również w całym województwie będziemy wyciągać wnioski co do kolejnych zakupów, aby również na takie jednak nieprzewidywalne, bardzo niskie temperatury (...) w naszym województwie można się było przygotować – powiedziała Rutkiewicz, wspominając o agregatach oraz ogrzewanych cysternach na wodę.

Więcej informacji wkrótce

Miejsca Polska pomorskie Sopot Gdańsk
