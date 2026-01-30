Rzeczpospolita
Wiceszef MSWiA: W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura odczuwalna nawet minus 35 stopni

Chcieliśmy wszystkich ostrzec przed silnymi mrozami - mówił na konferencji prasowej po odprawie służb wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.

Publikacja: 30.01.2026 15:34

Rząd ostrzega przed falą mrozów

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

– Chcieliśmy wszystkich ostrzec przed silnymi mrozami. Największy mróz w Polsce nadejdzie z niedzieli na poniedziałek – wtedy temperatura w Suwałkach może osiągnąć (minus) 27 stopni, odczuwalna (minus) 35 – mówił Szczepański po odprawie służb w związku z nadciągającą falą mrozów.  

Największe opady śniegu w ciągu ostatnich 30 lat odnotowano na Półwyspie Kamczackim w Rosji
Gospodarka
Zima wygrywa z Putinem. Rosjanie bez prądu, wody i ciepła w 45-stopniowym mrozie

– Ocieplenie może nadejść od przełomu środy i czwartku, wystąpią (wtedy) opady deszczu, które będą powodowały oblodzenie dróg – dodał. 

W związku z mrozami wszystkie dworce kolejowe w całej Polsce będą otwarte przez całą dobę

Wiceszef MSWiA poinformował, że resort zwrócił się do wojewodów, aby zadbali o osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne i aby kontrolowali miejsca, gdzie mogą te osoby przebywać. 

– Mamy pewność, że mamy miejsca w noclegowniach we wszystkich województwach zapewnione – podkreślił Szczepański. Dodał, że dostępne w godzinach nocnych dla chcących się ogrzać mają być w najbliższych dniach dworce kolejowe i autobusowe. – Mówiliśmy również o sprawdzeniu schronisk dla zwierząt – zaznaczył. – Wszystkie dworce kolejowe w całej Polsce będą otwarte całodobowo – podkreślił wiceminister. 

– Na tę chwilę nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o kwestie powodziowe, wichury, opady śniegu. Sytuacja może się pogorszyć ze środy na czwartek – ostrzegł Szczepański. 

– Tylko 450 odbiorców jest bez prądu – w województwach mazowieckim i małopolskim. Tutaj sytuacja jest dobra – mówił też. 

32 ofiary śmiertelne mrozów w Polsce od 1 października

Policja poinformowała, że od 1 października w Polsce z wychłodzenia zmarły 32 osoby, przy czym w minionym tygodniu z wychłodzenia nie zmarła żadna osoba. Z kolei straż pożarna informuje o 62 ofiarach śmiertelnych pożarów od 1 stycznia (wzrost o 12 osób rok do roku). Od 1 października zmarły też 52 osoby zatrute tlenkiem węgla (w związku z awarią instalacji grzewczej) – rok do roku to wzrost o 23 ofiary. Zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Sierpatowski zaapelował, by korzystać jedynie ze sprawnych technicznie urządzeń grzewczych oraz o wyposażanie mieszkań w czujki tlenku węgla i czujek dymu. – Państwowa Straż Pożarna rozpoczyna kolportaż 14 tys. czujek dymu i tlenku węgla – zapowiedział jednocześnie. – Będziemy chcieli dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących – dodał. 

Pogoda na najbliższe dni

Foto: PAP

Z informacji policji wynika też, że od 30 grudnia w związku z trudnymi warunkami pogodowymi (śnieżyce, oblodzenie) doszło do 4 167 zdarzeń drogowych. Jednak dziś wszystkie drogi są przejezdne, a policja jest przygotowana, by w sytuacji wystąpienia oblodzenia organizować objazdy. 

