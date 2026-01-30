– Mamy pewność, że mamy miejsca w noclegowniach we wszystkich województwach zapewnione – podkreślił Szczepański. Dodał, że dostępne w godzinach nocnych dla chcących się ogrzać mają być w najbliższych dniach dworce kolejowe i autobusowe. – Mówiliśmy również o sprawdzeniu schronisk dla zwierząt – zaznaczył. – Wszystkie dworce kolejowe w całej Polsce będą otwarte całodobowo – podkreślił wiceminister.

– Na tę chwilę nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o kwestie powodziowe, wichury, opady śniegu. Sytuacja może się pogorszyć ze środy na czwartek – ostrzegł Szczepański.

– Tylko 450 odbiorców jest bez prądu – w województwach mazowieckim i małopolskim. Tutaj sytuacja jest dobra – mówił też.

32 ofiary śmiertelne mrozów w Polsce od 1 października

Policja poinformowała, że od 1 października w Polsce z wychłodzenia zmarły 32 osoby, przy czym w minionym tygodniu z wychłodzenia nie zmarła żadna osoba. Z kolei straż pożarna informuje o 62 ofiarach śmiertelnych pożarów od 1 stycznia (wzrost o 12 osób rok do roku). Od 1 października zmarły też 52 osoby zatrute tlenkiem węgla (w związku z awarią instalacji grzewczej) – rok do roku to wzrost o 23 ofiary. Zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Sierpatowski zaapelował, by korzystać jedynie ze sprawnych technicznie urządzeń grzewczych oraz o wyposażanie mieszkań w czujki tlenku węgla i czujek dymu. – Państwowa Straż Pożarna rozpoczyna kolportaż 14 tys. czujek dymu i tlenku węgla – zapowiedział jednocześnie. – Będziemy chcieli dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących – dodał.

Pogoda na najbliższe dni Foto: PAP

Z informacji policji wynika też, że od 30 grudnia w związku z trudnymi warunkami pogodowymi (śnieżyce, oblodzenie) doszło do 4 167 zdarzeń drogowych. Jednak dziś wszystkie drogi są przejezdne, a policja jest przygotowana, by w sytuacji wystąpienia oblodzenia organizować objazdy.