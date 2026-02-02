Rzeczpospolita
Wydarzenia
Najzimniejsza noc roku za nami i przed nami. IMGW ostrzega

Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą w tym roku. W niektórych częściach kraju temperatura spadła poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Przed nami kolejna bardzo mroźna noc - z poniedziałku na wtorek termometry mogą pokazać jeszcze niższe wartości.

Publikacja: 02.02.2026 14:14

Mieszkańcy Gdańska spacerują po zmrożonej Motławie

Foto: PAP

Anna Rogalska

Jak wynika z najnowszych prognoz, nadchodząca noc może być równie zimna jak miniona, a nawet jeszcze mroźniejsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed mrozem I i II stopnia dla większości kraju. 

Silne mrozy w Polsce

Foto: PAP

Rekordowo zimna noc w Polsce. Gdzie mróz był najsilniejszy?

Przez Polskę przetacza się kolejna już tej zimy fala mrozów, ale tak niskich temperatur jak minionej nocy jeszcze w tym roku nie notowano. Za rekordowo niskie temperatury odpowiedzialny jest wyż znad Skandynawii, który od kilku dni nie opuszcza naszego kraju. Odczucie zimna dodatkowo potęguje wiatr.

Silne mrozy w Europie Środkowo-Wschodniej

Foto: PAP

Jak podaje serwis tvnmeteo.pl, najniższą temperaturę w nocy z 1 na 2 lutego odnotowano w miejscowości Budry w powiecie węgorzewskim na Warmii i Mazurach – tam termometry pokazały minus 32,2 stopnia Celsjusza. Niewiele wyższa była temperatura w miejscowości Biernatki w powiecie augustowskim na Podlasiu, gdzie słupki rtęci spadły do poziomu minus 29,8 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie w najcieplejszych rejonach kraju odnotowano temperatury niewiele niższe niż minus 5 stopni. W Zakopanem zarejestrowano minus 6,3 stopnia Celsjusza.

Uwaga na silny mróz. Przed nami kolejna skrajnie zimna noc

Najbliższa noc może przynieść kolejne rekordy. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed mrozem od minus 30 do minus 25 stopni Celsjusza dla Podlasia, wschodniej części Warmii i Mazur, wschodniego i południowego Mazowsza oraz większości województwa lubelskiego.

Dla pozostałych regionów w centralnej, północnej i południowej części Polski wydano ostrzeżenia I stopnia, dotyczące mrozu od minus 25 do minus 15 stopni Celsjusza. Jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatury w nocy z poniedziałku na wtorek nie powinny przekroczyć minus 15 stopni. Ostrzeżenia obowiązują co najmniej do wtorku 3 lutego, a w rejonie najsilniejszych mrozów – do środy 4 lutego.

Kiedy zmiana pogody? Krótkie ocieplenie i kolejna fala mrozu

W prognozach pogody widać ocieplenie, które nadejdzie w drugiej połowie tygodnia. We wtorek w całym kraju temperatura w ciągu dnia będzie jeszcze na minusie, od minus 14 stopni na północnym wschodzie, do minus 1 na południu. Temperatury zaczną wzrastać już od środy. Wówczas w dzień będzie od minus 9 stopni na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku. Wraz ze wzrostem temperatury zmieni się jednak pogoda – prognozowane są opady śniegu i marznącego deszczu.

W czwartek temperatury poniżej zera będą się utrzymywać w dzień jedynie w północnych częściach kraju. Na południu temperatura wzrośnie nawet do 5 stopni Celsjusza. W piątek w całej Polsce temperatury będą dodatnie. Od zera stopni na północy do plus 8 na południu. Od soboty mróz do minus 4 stopni wróci na północny wschód kraju, a w niedzielę znów obejmie większość Polski. Najzimniej będzie na Podlasiu, tam nawet do minus 13 stopni, jedynie na południu temperatura osiągnie 1 stopień Celsjusza.

Źródło: rp.pl

Prognoza pogody pogoda Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
e-Wydanie
