Aktualizacja: 02.02.2026 14:22 Publikacja: 02.02.2026 14:14
Mieszkańcy Gdańska spacerują po zmrożonej Motławie
Foto: PAP
Jak wynika z najnowszych prognoz, nadchodząca noc może być równie zimna jak miniona, a nawet jeszcze mroźniejsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed mrozem I i II stopnia dla większości kraju.
Silne mrozy w Polsce
Foto: PAP
Przez Polskę przetacza się kolejna już tej zimy fala mrozów, ale tak niskich temperatur jak minionej nocy jeszcze w tym roku nie notowano. Za rekordowo niskie temperatury odpowiedzialny jest wyż znad Skandynawii, który od kilku dni nie opuszcza naszego kraju. Odczucie zimna dodatkowo potęguje wiatr.
Silne mrozy w Europie Środkowo-Wschodniej
Foto: PAP
Jak podaje serwis tvnmeteo.pl, najniższą temperaturę w nocy z 1 na 2 lutego odnotowano w miejscowości Budry w powiecie węgorzewskim na Warmii i Mazurach – tam termometry pokazały minus 32,2 stopnia Celsjusza. Niewiele wyższa była temperatura w miejscowości Biernatki w powiecie augustowskim na Podlasiu, gdzie słupki rtęci spadły do poziomu minus 29,8 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie w najcieplejszych rejonach kraju odnotowano temperatury niewiele niższe niż minus 5 stopni. W Zakopanem zarejestrowano minus 6,3 stopnia Celsjusza.
Najbliższa noc może przynieść kolejne rekordy. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed mrozem od minus 30 do minus 25 stopni Celsjusza dla Podlasia, wschodniej części Warmii i Mazur, wschodniego i południowego Mazowsza oraz większości województwa lubelskiego.
Dla pozostałych regionów w centralnej, północnej i południowej części Polski wydano ostrzeżenia I stopnia, dotyczące mrozu od minus 25 do minus 15 stopni Celsjusza. Jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatury w nocy z poniedziałku na wtorek nie powinny przekroczyć minus 15 stopni. Ostrzeżenia obowiązują co najmniej do wtorku 3 lutego, a w rejonie najsilniejszych mrozów – do środy 4 lutego.
W prognozach pogody widać ocieplenie, które nadejdzie w drugiej połowie tygodnia. We wtorek w całym kraju temperatura w ciągu dnia będzie jeszcze na minusie, od minus 14 stopni na północnym wschodzie, do minus 1 na południu. Temperatury zaczną wzrastać już od środy. Wówczas w dzień będzie od minus 9 stopni na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku. Wraz ze wzrostem temperatury zmieni się jednak pogoda – prognozowane są opady śniegu i marznącego deszczu.
W czwartek temperatury poniżej zera będą się utrzymywać w dzień jedynie w północnych częściach kraju. Na południu temperatura wzrośnie nawet do 5 stopni Celsjusza. W piątek w całej Polsce temperatury będą dodatnie. Od zera stopni na północy do plus 8 na południu. Od soboty mróz do minus 4 stopni wróci na północny wschód kraju, a w niedzielę znów obejmie większość Polski. Najzimniej będzie na Podlasiu, tam nawet do minus 13 stopni, jedynie na południu temperatura osiągnie 1 stopień Celsjusza.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Chcieliśmy wszystkich ostrzec przed silnymi mrozami - mówił na konferencji prasowej po odprawie służb wiceszef M...
W ocenach skutków regulacji projektów aktów prawnych rządowi legislatorzy nagminnie nie wypełniają pola dotycząc...
Jesteśmy przede wszystkim sąsiadami, ale szczególnie bliskimi kulturowo. W Ukrainie są pewni polskiego wsparcia...
Warszawiacy częściej niż mieszkańcy innych europejskich stolic popierają buspasy kosztem aut. Badanie Clean Citi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas