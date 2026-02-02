Jak wynika z najnowszych prognoz, nadchodząca noc może być równie zimna jak miniona, a nawet jeszcze mroźniejsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed mrozem I i II stopnia dla większości kraju.

Silne mrozy w Polsce Foto: PAP

Rekordowo zimna noc w Polsce. Gdzie mróz był najsilniejszy?

Przez Polskę przetacza się kolejna już tej zimy fala mrozów, ale tak niskich temperatur jak minionej nocy jeszcze w tym roku nie notowano. Za rekordowo niskie temperatury odpowiedzialny jest wyż znad Skandynawii, który od kilku dni nie opuszcza naszego kraju. Odczucie zimna dodatkowo potęguje wiatr.

Silne mrozy w Europie Środkowo-Wschodniej Foto: PAP

Jak podaje serwis tvnmeteo.pl, najniższą temperaturę w nocy z 1 na 2 lutego odnotowano w miejscowości Budry w powiecie węgorzewskim na Warmii i Mazurach – tam termometry pokazały minus 32,2 stopnia Celsjusza. Niewiele wyższa była temperatura w miejscowości Biernatki w powiecie augustowskim na Podlasiu, gdzie słupki rtęci spadły do poziomu minus 29,8 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie w najcieplejszych rejonach kraju odnotowano temperatury niewiele niższe niż minus 5 stopni. W Zakopanem zarejestrowano minus 6,3 stopnia Celsjusza.