W weekend w wielu miejscach Polski należy się spodziewać zachmurzenia i deszczu
Pogoda w Polsce jest obecnie kształtowana przez wyż Konrad znad Morza Czarnego. W związku z tym do kraju napłyną cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego z południowo-zachodniej i zachodniej Europy. Choć początek tygodnia zapowiada się słonecznie i dość ciepło, nocami w niektórych regionach temperatura może jeszcze spadać poniżej 0 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach do Polski zacznie zbliżać się niż znad Atlantyku, który przyniesie więcej chmur oraz przelotne opady.
Wtorek zapowiada się bardzo pogodnie w wielu regionach kraju. Według prognoz TVN Meteo najwięcej słońca pojawi się na północy i wschodzie, natomiast na południu oraz w centrum mogą wystąpić większe zachmurzenia. Lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od około 12–14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 15–16 stopni w centrum kraju, do około 17 stopni na zachodzie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, choć w górach może być znacznie silniejszy, osiągając w porywach nawet 60–80 km/h.
Środa będzie najcieplejszym dniem tygodnia. W wielu regionach temperatury wzrosną do 17–19 stopni Celsjusza, a lokalnie na południu kraju, pod wpływem wiatru halnego, mogą sięgnąć nawet 20 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne – od niewielkiego na południu i wschodzie po umiarkowane i duże na północy oraz zachodzie. W rejonie Pomorza możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, a na zachodzie mogą wystąpić burze.
Od czwartku sytuacja pogodowa zacznie się stopniowo zmieniać. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać, a nad Polskę zacznie oddziaływać rozległy niż znad Oceanu Atlantyckiego, co będzie wiązać się ze wzrostem zachmurzenia oraz przelotnymi opadami deszczu. Na południu i południowym wschodzie mogą również wystąpić burze. Temperatura wyniesie od około 13–14 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 16–17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
W piątek pogoda powinna się już poprawić, choć w wielu regionach utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Najwięcej słońca pojawi się na zachodzie kraju. Na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatury wyniosą od 13 do 16 stopni, a nad morzem od 8 do 12.
Czytaj więcej
To, co jemy na co dzień, może mieć realny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na samopoczucie psychiczne. Obniżony nastrój, mniejsza ilo...
Zmienna aura utrzyma się również w weekend. W sobotę i niedzielę najwięcej słońca będzie na południowym wschodzie kraju, natomiast w innych regionach pojawią się duże zachmurzenia i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 12–13 stopni na północnym zachodzie do 17–18 stopni na południowym wschodzie.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Ciało 86-latka z Poznania leżało w mieszkaniu przez cztery lata. Jego historia to nie tragiczny wyjątek, lecz os...
Przed nami ciepły i słoneczny poniedziałek w całym kraju. Ale już we wtorek nad Polskę nadciągną chmury. W drugi...
Po ponad dwóch latach od powrotu Donalda Tuska na stanowisko premiera Polacy są podzieleni w opiniach dotyczącyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas