Donald Tusk zapowiada plan „B” ws. SAFE: Szkoda przede wszystkim tego czasu

Tusk zapowiedział, że wraz z Kosiniakiem-Kamyszem spotka się z generałami (o godzinie 13) „tuż po posiedzeniu rządu”, tak aby w sytuacji weta „przygotować plan B”.

- Ja jestem głęboko poruszony tymi sygnałami (o wecie – red.). Nie jestem w stanie zrozumieć jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE i te miliardy dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale niezależnie od tego jakie to jest uderzające na pewno przygotujemy plan B – podkreślił premier.

- Chcę zapewnić tych wszystkich... szczególnie tych, którzy czekają w dziesiątkach miast w Polsce na te pieniądze, w setkach zakładów pracy, że my (...) tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków. Ale będzie to niestety kosztowało dużo więcej czasu i negocjacji, i przekonywania partnerów. Ale zrobię wszystko, i skutecznie, żebyśmy tak czy inaczej ten finał osiągnęli. Szkoda tego czasu przede wszystkim, bo dzisiaj czas jest absolutnie bezcenny – podsumował.

Karol Nawrocki ma czas na decyzję ws. SAFE do 20 marca

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent ma czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Program SAFE Foto: Infografika PAP

Z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”, którego wyniki opublikowaliśmy w miniony weekend wynika, że w przypadku weta 19,5 proc. badanych będzie postrzegać prezydenta lepiej, 36,1 proc. - gorzej, a w przypadku 26,6 proc. badanych decyzja ws. SAFE nie będzie miała wpływu na ich ocenę prezydentury Nawrockiego. 17,7 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.