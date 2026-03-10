Z tego artykułu dowiesz się: Jacy kandydaci są typowani do objęcia stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Jakie są szczegóły procesu zgłaszania kandydatur oraz terminy składania wniosków?

Kto, wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie znalazł się na liście proponowanych nazwisk?

Jakie działania Sejmu poprzedzą wybory nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Jak informowaliśmy, w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił termin zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski może zgłaszać prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów. Marszałek wyznaczył ekspresowe tempo – zgłoszenia muszą wpłynąć do środy 11 marca, do godziny 12.00.

Opozycja sugerowała, że kierownictwo Sejmu ma już sześciu kandydatów, zaakceptowanych przez koalicję rządzącą, a ekspresowa procedura ogłoszona przez marszałka Czarzastego ma ewentualnie grać na niekorzyść innych klubów.

Wybory sędziów TK. Kto na najnowszej giełdzie nazwisk?

Wszystko wskazuje na to, że podejrzenia opozycji nie były pozbawione podstaw. We wtorek w TVN24+ podano nazwiska pięciorga „najbardziej prawdopodobnych kandydatów” na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mają zostać zgłoszeni przez koalicję rządzącą. To sędziowie, adwokaci i radca prawny: