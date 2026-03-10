Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (C), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (C) i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (P)
Jak informowaliśmy, w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił termin zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski może zgłaszać prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów. Marszałek wyznaczył ekspresowe tempo – zgłoszenia muszą wpłynąć do środy 11 marca, do godziny 12.00.
Opozycja sugerowała, że kierownictwo Sejmu ma już sześciu kandydatów, zaakceptowanych przez koalicję rządzącą, a ekspresowa procedura ogłoszona przez marszałka Czarzastego ma ewentualnie grać na niekorzyść innych klubów.
Wszystko wskazuje na to, że podejrzenia opozycji nie były pozbawione podstaw. We wtorek w TVN24+ podano nazwiska pięciorga „najbardziej prawdopodobnych kandydatów” na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mają zostać zgłoszeni przez koalicję rządzącą. To sędziowie, adwokaci i radca prawny:
– Do momentu oficjalnego zgłoszenia zawsze może dojść do zmian, ale są to nazwiska, które zostały przedyskutowane i zaakceptowane – zastrzegło źródło TVN24+. Inny anonimowy rozmówca podał, że koalicja zgłosi te nazwiska wspólnie, nie będzie kandydatów tylko jednej partii. Pod każdą z kandydatur mają się podpisać przedstawiciele wszystkich klubów tworzących większość sejmową.
Kto będzie szóstym kandydatem? W tej sprawie mają jeszcze trwać uzgodnienia. Wiadomo, że omawiano kandydaturę prof. Sławomira Patyry, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Natomiast wbrew spekulacjom na liście koalicji ma nie być prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego, członka Państwowej Komisji Wyborczej prof. Ryszarda Balickiego, dr. Tomasza Zalasińskiego, kierownika katedry prawa na Uniwersytecie Civitas ani prof. Anny Kacprzak z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.
Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejm już w piątek wybierze sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zanim jednak do tego dojdzie, koalicja rządząca chce w środę przyjąć uchwałę, która podważy legalność prezesury Bogdana Święczkowskiego, potwierdzi wadliwość powołania trzech sędziów-dublerów i dwójki ich następców, a także przywoła grudniowy wyrok TSUE o naruszeniu przez polski TK podstawowych zasad prawa UE. Mają się w niej znaleźć także stwierdzenia dotyczące obsadzenia wolnych miejsc w Trybunale i zapowiedź „rzeczywistego usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego”. Autorzy podkreślają w projekcie, że „TK przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny, niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”.
