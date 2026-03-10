Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kogo koalicja zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego? Jest pięć nazwisk

Nazwiska pięciorga „najbardziej prawdopodobnych kandydatów” na sędziów Trybunału Konstytucyjnego podaje we wtorek TVN24. Według stacji, trwa jeszcze dyskusja nad szóstą kandydaturą.

Publikacja: 10.03.2026 10:55

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (C), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władys

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (C), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (C) i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (P)

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jacy kandydaci są typowani do objęcia stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
  • Jakie są szczegóły procesu zgłaszania kandydatur oraz terminy składania wniosków?
  • Kto, wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie znalazł się na liście proponowanych nazwisk?
  • Jakie działania Sejmu poprzedzą wybory nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Jak informowaliśmy, w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił termin zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski może zgłaszać prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.  Marszałek wyznaczył ekspresowe tempo – zgłoszenia muszą wpłynąć do środy 11 marca, do godziny 12.00.

Opozycja sugerowała, że kierownictwo Sejmu ma już sześciu kandydatów, zaakceptowanych przez koalicję rządzącą, a ekspresowa procedura ogłoszona przez marszałka Czarzastego ma ewentualnie grać na niekorzyść  innych klubów. 

Czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
Sądy i trybunały
Koalicja bierze się za obsadzenie Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty wskazał termin

Wybory sędziów TK. Kto na najnowszej giełdzie nazwisk? 

Wszystko wskazuje na to, że podejrzenia opozycji nie były pozbawione podstaw. We wtorek w TVN24+ podano nazwiska pięciorga „najbardziej prawdopodobnych kandydatów” na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mają zostać zgłoszeni przez koalicję rządzącą. To sędziowie, adwokaci i radca prawny: 

Reklama
Reklama
  1. sędzia profesor Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA,
  2. sędzia Anna Korwin-Piotrowska, prezes Sądu Okręgowego w Opolu, prezes stowarzyszenia sędziów Themis,
  3. mecenas profesor Maciej Taborowski, adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich,
  4. mecenas Magdalena Bentkowska, adwokatka, w przeszłości reprezentowała kardiochirurga Mirosława G. w głośnej sprawie sądowej przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, który w 2007 roku powiedział "już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie",
  5. mecenas profesor Marcin Dziurda, radca prawny, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

– Do momentu oficjalnego zgłoszenia zawsze może dojść do zmian, ale są to nazwiska, które zostały przedyskutowane i zaakceptowane – zastrzegło źródło TVN24+. Inny anonimowy rozmówca podał, że koalicja zgłosi te nazwiska wspólnie, nie będzie kandydatów tylko jednej partii. Pod każdą z kandydatur mają się podpisać przedstawiciele wszystkich klubów tworzących większość sejmową. 

Kto będzie szóstym kandydatem? W tej sprawie mają jeszcze trwać uzgodnienia. Wiadomo, że omawiano kandydaturę prof. Sławomira Patyry, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Natomiast wbrew spekulacjom na liście koalicji ma nie być prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego, członka Państwowej Komisji Wyborczej prof. Ryszarda Balickiego, dr. Tomasza Zalasińskiego, kierownika katedry prawa na Uniwersytecie Civitas ani prof. Anny Kacprzak z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Najpierw uchwała Sejmu, potem wybory do TK

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejm już w piątek wybierze sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zanim jednak do tego dojdzie, koalicja rządząca chce w środę przyjąć uchwałę, która podważy legalność prezesury Bogdana Święczkowskiego, potwierdzi wadliwość powołania trzech sędziów-dublerów i dwójki ich następców, a także przywoła grudniowy wyrok TSUE o naruszeniu przez polski TK podstawowych zasad prawa UE. Mają się w niej znaleźć także stwierdzenia dotyczące obsadzenia wolnych miejsc w Trybunale i zapowiedź „rzeczywistego usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego”. Autorzy podkreślają w projekcie, że „TK przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny, niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”.

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski na sali obrad Sejmu
Sądy i trybunały
Koalicja szykuje uchwałę ws. TK. Ma plan na prezesa Święczkowskiego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Fotoradary. Właściciel auta nie musi donosić na samego siebie
Prawo karne
Fotoradary. Właściciel auta nie musi donosić na samego siebie
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Problem dotyczy ok. 850 mieszkań, które powstały w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego (ME
Nieruchomości
Miejski Eksperyment Mieszkaniowy. MEM, w którym nie ma nic śmiesznego
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama