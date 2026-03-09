Pocisk miał zostać strącony przez systemy obrony przeciwrakietowej NATO znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego. Szczątki pocisku miały spaść na otwartym terenie w prowincji Gaziantep.

To drugi w ostatnich kilku dniach przypadek, gdy systemy obrony przeciwrakietowej NATO mają strącać pocisk wystrzelony z terytorium Iranu, lecący w stronę Turcji. Poprzedni taki incydent miał miejsce 4 marca. Iran zaprzeczał wówczas, jakoby to on wystrzelił pocisk. Szczątki pocisku przechwytującego, który strącił lecący w stronę Turcji pocisk, spadły wówczas na terytorium Turcji, na dystrykt Dörtyol w prowincji Hatay.

