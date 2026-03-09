04:37 Cena ropy przekracza 100 dolarów za baryłkę. Kiriłł Dmitriew: Głos Rosji będzie słyszany wyraźniej

Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. inwestycji zagranicznych i współpracy gospodarczej, na swoim kanale w serwisie Telegram odnotował, że przy cenach ropy przekraczających 100 dolarów za baryłkę „głos Rosji w globalnej gospodarce i geopolityce będzie słyszany wyraźniej”. „Rzeczywistość ponownie o sobie przypomina: nie można ignorować Rosji” - dodał. „Rosja jest kluczowym dostawcą energii o znaczeniu systemowym, bez którego nie są możliwe ani globalna stabilność, ani zrównoważony model światowego wzrostu” - zaznaczył specjalny wysłannik Władimira Putina. „Za błędy euro-biurokratów i rusofobiczną politykę, Europa będzie musiała zapłacić kolosalną cenę” - podsumował.

04:33 W nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże

W ataku na miasto ucierpiał budynek mieszkalny – poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

04:30 W niedzielę wieczorem rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić 34 ukraińskie drony

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. Z jego komunikatu wynika, że między 20.00 a 23.00 w niedzielę osiem dronów zostało strąconych nad obwodem moskiewskim, z czego cztery na podejściach do Moskwy. Ponadto osiem dronów zostało strąconych nad Krajem Krasnodarskim, sześć nad okupowanym Krymem, cztery nad Morzem Azowskim, trzy nad obwodem kurskim i dwa nad obwodem rostowskim. Po jednym dronie strącono nad obwodami biełgorodzkim i riazańskim oraz nad Republiką Adygei.

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1474 dniu wojny

