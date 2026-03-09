Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. inwestycji zagranicznych i współpracy gospodarczej, na swoim kanale w serwisie Telegram odnotował, że przy cenach ropy przekraczających 100 dolarów za baryłkę „głos Rosji w globalnej gospodarce i geopolityce będzie słyszany wyraźniej”. „Rzeczywistość ponownie o sobie przypomina: nie można ignorować Rosji” - dodał. „Rosja jest kluczowym dostawcą energii o znaczeniu systemowym, bez którego nie są możliwe ani globalna stabilność, ani zrównoważony model światowego wzrostu” - zaznaczył specjalny wysłannik Władimira Putina. „Za błędy euro-biurokratów i rusofobiczną politykę, Europa będzie musiała zapłacić kolosalną cenę” - podsumował.
W ataku na miasto ucierpiał budynek mieszkalny – poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.
Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. Z jego komunikatu wynika, że między 20.00 a 23.00 w niedzielę osiem dronów zostało strąconych nad obwodem moskiewskim, z czego cztery na podejściach do Moskwy. Ponadto osiem dronów zostało strąconych nad Krajem Krasnodarskim, sześć nad okupowanym Krymem, cztery nad Morzem Azowskim, trzy nad obwodem kurskim i dwa nad obwodem rostowskim. Po jednym dronie strącono nad obwodami biełgorodzkim i riazańskim oraz nad Republiką Adygei.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1474 dniu wojny
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z kolejnego dnia walk.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z...
Współczesna Rosja pod rządami Władimira Putina uczyniła z historii jeden z fundamentów swojej ideologii państwowej.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA wydały tymczasową zgodę na zakup prz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas