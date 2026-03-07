06:40
07.03.2026

Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 1010 żołnierzy, trzy czołgi, trzy wozy opancerzone, 44 zestawy artyleryjskie, wyrzutnia rakiet, dwa zestawy przeciwlotnicze, 1868 dronów i 170 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:33
07.03.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1472 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja w 1472 dniu wojny Rosji z Ukrainą

Foto: PAP

06:30
06.03.2026

