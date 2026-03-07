To wszystko wymierne zyski Kremla, ale krótkoterminowe. Upadek reżimu ajatollahów w Iranie jest już tylko kwestią czasu. A wtedy ustabilizuje się cena ropy, amerykańskie uzbrojenie znów popłynie nad Dniepr, a Trump znów zacznie przeglądać mapę świata.

Moskwa wobec wojny na Bliskim Wschodzie. Krótkoterminowe zyski, długoterminowe ryzyko

Upadek irańskiego reżimu tylko przyspieszy wypchnięcie Rosji z Bliskiego Wschodu, co zresztą postępuje od obalenia Baszara Asada w Syrii. Wenezuela, która jeszcze niedawno była twierdzą rosyjskich interesów w Ameryce Południowej, krok po kroku zostaje podporządkowana USA.

Eksplozja w Bejrucie po ataku Izraela, 6 marca 2026 r. Foto: REUTERS/Khalil Ashawi

W Waszyngtonie nie ukrywają, że następna będzie Kuba. Siłowe obalenie władz w Hawanie, wsparte przez potomków kubańskich imigrantów (z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio na czele), jest scenariuszem całkiem prawdopodobnym. To ostatecznie odsłoniłoby bezradność reżimu Władimira Putina, za rządów którego Rosja straciła całe regiony, na obecność w których „ciężko pracowała” cała dyplomatyczno-polityczno-wywiadowczo-wojskowa machina Związku Radzieckiego.

Od kilku lat Kremlowi umyka Kaukaz Południowy, gdzie Putin stracił Górski Karabach, poprzez który mógł zarządzać konfliktem w regionie, wywierając presję zarówno na Azerbejdżan, jak i na Armenię. Władze w Baku dzisiaj są jednym z najważniejszych sojuszników Turcji, która jest członkiem NATO. Armenia zaś, mimo obecności militarnej Rosji (bazy w Giumri) i powiązań gospodarczych z Moskwą, już dzisiaj coraz głośniej puka do drzwi państw zachodnich, deklarując chęć przystąpienia do UE.

Nawet Białoruś urzędującego od ponad trzech dekad Aleksandra Łukaszenki zaczyna wątpić w przyszłość swojego patrona. Pod presją USA dyktator uwolnił z więzień już niemal wszystkich liderów opozycji demokratycznej. W czwartek wypuścił kolejnych 15 więźniów politycznych, za co podziękował mu odpowiedzialny za negocjacje USA z Mińskiem John Coale. Korzyści materialne (w postaci poluzowania amerykańskich sankcji) nie są jak na razie dla Łukaszenki oszałamiające. Dlaczego więc ugina się pod presją Trumpa?