Rząd grobów przygotowanych dla ofiar ataku na szkołę w Minab
Agencja Reutera powołuje się na dwa amerykańskie źródła, ale podkreśla, że Amerykanie nie zakończyli jeszcze śledztwa i nie przygotowali ostatecznego raportu w sprawie tragedii, do której doszło w pierwszym dniu amerykańskich i izraelskich ataków na Iran. Od 28 lutego USA i Izrael atakują cele w Iranie, a Iran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, amerykańskie bazy wojskowe w regionie oraz państwa regionu – m.in. Arabię Saudyjską, ZEA, Oman, Katar, Kuwejt, Jordanię. W pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei. Reżim nie wyłonił jeszcze jego następcy.
Türk pytany o legalność ataku, w którym zginął ajatollah Ali Chamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu stwierdził, że „z perspektywy praw człowieka żadne zabójstwo nie jest w interesie międzynarodowego prawa humanitarnego”. Pytany o atak na szkołę w Minab komisarz podkreślił, że „gdy w grę wchodzi szkoła, jest to w sposób oczywisty placówka cywilna, która nigdy nie powinna zostać zaatakowana”. Komisarz wezwał do bezstronnego śledztwa ws. tragedii.
Reuters podkreśla, że nie był w stanie pozyskać żadnych szczegółów dotyczących śledztwa – w tym m.in. tego, jakie dowody zebrano w sprawie, jakiego rodzaju amunicji użyto do ataku. Nie wiadomo też, dlaczego Amerykanie mogli wziąć na cel szkołę podstawową, ani kto był bezpośrednio odpowiedzialny za atak.
Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)
W środę sekretarz obrony USA Pete Hegseth przyznał, że amerykańska armia prowadzi śledztwo w tej sprawie.
Rozmówcy agencji Reutera, wypowiadając się anonimowo nie wykluczyli, że w sprawie mogą pojawić się nowe dowody, które oczyściłyby Stany Zjednoczone z zarzutów w tym względzie i wskazały innych odpowiedzialnych za tragedię.
Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze śledztwo, ani jakich jeszcze dowodów poszukują śledczy przed sformułowaniem ostatecznych wniosków.
Szkoła podstawowa w Minab w południowym Iranie została zaatakowana 28 lutego. Ambasador Iranu przy ONZ Ali Bahreini oświadczył, że w ataku zginęło 150 uczennic. Danych tych nie sposób zweryfikować.
Pentagon pytania o śledztwo w sprawie ataku na szkołę w Minab przekierował do Dowództwa Centralnego (CENTCOM). Z kolei rzecznik CENTCOM-u oświadczył, że „byłoby niestosowne komentować sprawę, w której toczy się jeszcze śledztwo”.
Tymczasem analizę, która wskazuje na to, iż to Amerykanie odpowiadają za atak przedstawili dziennikarze „New York Times”. „NYT” powołuje się na analizę zdjęć satelitarnych, publikacji w mediach społecznościowych i nagrania wideo, których autentyczność potwierdzono. Jak czytamy w dzienniku szkoła została zaatakowana w tym samym czasie, gdy Amerykanie prowadzili atak na pobliską bazę marynarki wojennej należącą do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Minab znajduje się w pobliżu strategicznie położonej Cieśniny Ormuz.
Zdjęcia satelitarne pokazujące szkołę w Minab przed atakiem i po ataku z 28 lutego
Z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że w ataku, w czasie którego trafiona została szkoła, doszło do zniszczenia lub uszkodzenia sześciu budynków, w tym czterech na terenie wspomnianej bazy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. „New York Times” powołując się na ekspertów pisze, że był to prawdopodobnie precyzyjny atak – a trafienie w budynek szkoły świadczyłoby, o błędnej identyfikacji celu. Mogło do tego dojść ponieważ - jak pisze „NYT”, powołując się na zdjęcia satelitarne z 2013 roku, w przeszłości budynek, w którym obecnie znajdowała się szkoła, był częścią zaatakowanej przez USA 28 lutego bazy wojskowej.
Biały Dom nie skomentował sprawy wprost. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera stwierdziła jedynie, że „gdy Departament Wojny prowadzi obecnie śledztwo w tej sprawie, irański reżim, nie USA, bierze na cel cywilów i dzieci”.
Hegseth pytany o sprawę na konferencji prasowej mówił, że Amerykanie „nigdy nie biorą na cel cywilów”. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że USA nie zaatakowałyby celowo szkoły. Zalecił też, by poczekać na ustalenia śledztwa Departamentu Obrony.
Minab znajduje się w południowo-wschodnim Iranie, czyli w tej części kraju, w której ataki przeprowadza strona amerykańska. Izrael atakuje cele w zachodnim Iranie – podaje Reuters powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela władz Izraela.
We wtorek irańska telewizja państwowa pokazała zdjęcia z pogrzebów dziewczynek, które zginęły w ataku. Na przebitkach z pogrzebów widać było małe trumny owinięte irańskimi flagami i duży tłum zmierzający w stronę cmentarza.
Ataki na szkoły, szpitale i inne obiekty cywilne zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym są zbrodnią wojenną.
Strona irańska podaje, że od 28 lutego w amerykańskich i izraelskich atakach na Iran zginęło 1 230 osób.
