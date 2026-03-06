Czy Karol Nawrocki powinien zabiegać o włączenie Polski do programu Nuclear Sharing?

Stany Zjednoczone nie chcą udziału Polski w tym programie. Problem polega na tym, że my staramy się od wielu lat o to, aby Polska dysponowała jakimiś zdolnościami, które na wypadek zmiany polityki Stanów Zjednoczonych były gotowe do użycia. Nie chodzi o to, żebyśmy posiadali bombę atomową, ale o to, żebyśmy byli przygotowani do tego, że w ramach polskich planów obronnych można było uwzględnić także amerykański, czy inny arsenał jądrowy do obrony naszego terytorium, czy do zaatakowania naszego wroga. Jak słyszę krytykę Francuzów ze strony pana Cenckiewicza, którzy chcą nam pomóc nuklearnie, to pusty śmiech nas ogarnia. Niech będą te dwie opcje i zobaczymy, która z nich okaże się dostępna dla Polski. Z życzliwością przyjmuję rosnące ambicje Francji, aby wykorzystać to, że jest jedynym krajem mającym potencjał jądrowy w ramach Unii Europejskiej. Tak powinno się budować europejską zdolność do odstraszania. Chodzi głównie o odstraszanie Rosji.

Rosja i Chiny patrzą na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i jakie wnioski mogą z tego wyciągnąć?

Rosja wyciągnie ewidentne doraźne korzyści ze względu na zwyżkę cen ropy naftowej i gazu, bo rosyjski budżet, szczególnie budżet wojenny, jest w znacznej mierze oparty na sprzedaży surowców energetycznych. Więc to już na pewno mają załatwione.

Czyli agresja Trumpa na Iran wzmacnia Putina?

Wzmacnia budżet rosyjski i to jest budżet wojny. Uwikłanie się Stanów Zjednoczonych w ten konflikt na dłuższy czas, niewątpliwie będzie tworzyło sytuację korzystną dla rozprawy z Ukrainą przez Putina. Stany i tak się w znacznej mierze wycofały z aktywnej polityki wobec Ukrainy, ale jeszcze sporo mogą dać albo nie dać, np. informacji wywiadowczych, mogą sprzedawać amunicję i rakiety Europie, która przekazuje je Ukrainie. Arsenał amerykańskiej broni klasicznej, rakiet, amunicji jest poważnie osłabiony, więc należy się liczyć z tym, że w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone będą musiały uzupełniać zapasy własnych rakiet. Zapowiedziane dostawy rakiet do Polski opóźniają się cały czas. To jest wina także i poprzedniego rządu polskiego, szczególnie personalnie pana Macierewicza, który wykreślił wszystkie programy, zahamował wszystkie umowy zawierane z krajami zachodnimi, z Francuzami na Caracale. Ze Stanami Zjednoczonymi były już skończone negocjacje, które miały zaowocować tym, że od 2018 r. w Polsce miały się zacząć pojawiać w sumie osiem baterii Patriotów. To wszystko wzięło w łeb, negocjacje były na nowo, na nowych zasadach i efekt jest taki, że nie mamy arsenału koniecznego do skutecznej obrony polskiego nieba, a jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o rakiety zapasowe do ewentualnego użycia w warunkach wojennych.

A Chiny?

Chiny są bardzo ostrożne w wiązaniu się politycznym i zawieraniu jakichkolwiek trwałych sojuszy. Nie mają sojuszu z Iranem i czerpią z tego doraźne korzyści. Chinom nie będzie się podobało, że jest perspektywa rewolucyjnej zmiany władzy w Iranie. Tego Chiny nie znoszą. Putin się tego boi i Chiny również mają przed tym ogromną obawę. Oprócz tego Chiny zostaną uderzone zwyżką cen ropy naftowej i gazu rosyjskiego, którą dzisiaj kupują za bardzo małe pieniądze. Rosja musiała sprzedawać, bo nie miała alternatywy gdzie indziej. Nie sądzę, aby Chiny chciały w ogóle bardzo się angażować w sprawy irańskie. Tam była umowa zawarta na gigantyczne kwoty, jeśli chodzi o inwestycje chińskie w Iranie, ale Chiny już ogłosiły, że wstrzymują te inwestycje. Iran w sensie politycznym już jest sierotą.

Jeśli chodzi o polską obronność, PiS namawia Karola Nawrockiego do tego, żeby zawetował ustawę o SAFE. Co powinien zrobić prezydent?

Jeżeli prezydent czuje się prezydentem całej ojczyzny, a nie tylko jednej partii i czuje się odpowiedzialny jako zwierzchnik sił zbrojnych za armię i przemysł zbrojeniowy, to powinien podpisać ustawę, jak najszybciej, także wykorzystując nową okoliczność dla tłumaczenia się przed własnymi wyborcami. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie miała wpływ na to, co będzie się działo w Europie Wschodniej. Konflikt z Iranem powinien być dla prezydenta Nawrockiego dodatkową okolicznością sprzyjającą, żeby pogonił u siebie pseudo-jastrzębi i przyłączył się do tych, którzy oczekują, że prezydent będzie dobrym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Wszyscy prezydenci, jako zwierzchnicy sił zbrojnych, zawsze starali się o to, żeby nikt budżetu obronnego nie uszczuplił, walczyli razem z ministrami obrony o jak największe pieniądze dla polskiej armii. Byłby to pierwszy przypadek prezydenta, który utrącił tak poważne źródło finansowania modernizacji technicznej sił zbrojnych. Ja sobie tego nie wyobrażam i myślę, że pan prezydent Nawrocki będzie kluczył i kluczył, może coś wymyśli – Trybunał Konstytucyjny itp., ale w moim przekonaniu nie posunie się do utrącenia tak gigantycznej szansy dla Polski, jaką jest program SAFE. Tak nisko oprocentowany kredyt nigdy się już nam nie zdarzy.