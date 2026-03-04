W odpowiedzi na pytanie o ostrzeżenia prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że wojna na Bliskim Wschodzie może rozlać się na Europę, gość Jacka Nizinkiewicza odrzekł, że „tak jak trudno zrozumieć Stany Zjednoczone, że wywołały tę wojnę, tak samo trudno zrozumieć Iran, że w odwecie uderza nie tylko w bazy amerykańskie i w Izrael”, ale także w kraje europejskie. Zauważył, że „być może strona irańska jest zainteresowana tym, aby nie dopuścić do ograniczenia konfliktu tylko do wymiaru Stany Zjednoczone kontra Iran, tylko dążyć do poszerzenia tego konfliktu”.

Reklama Reklama

Czy USA wciągną Europę w wojnę? Bronisław Komorowski: Nie wyobrażam sobie, by Polska się na to zgodziła

Pytany o to, czy istnieje ryzyko, że Stany Zjednoczone wciągną kraje NATO w wojnę, były prezydent odpowiedział, że „jest bardzo poważne ryzyko konfliktu regionalnego, obejmującego także inne kraje, szczególnie w rejonie Zatoki Perskiej, które są powiązane sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, a które czują się wrogami Iranu, bo się tego Iranu obawiają”. – Taki konflikt absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić. Myślę, że jesteśmy na granicy (...), bo bomby i rakiety spadają na wiele krajów tego rejonu. Natomiast czy Polska? Nie wyobrażam sobie, by Polska zgodziła się na „wkręcenie” jej w konflikt na Bliskim Wschodzie. Już raz popełniliśmy ten ogromny błąd za czasów rządów lewicowych. Polska pod wpływem impulsu emocjonalnego, jakim był atak terrorystyczny na WTC podjęła taką decyzję wraz z innymi krajami NATO, ale powołując się na art. 5 zawartego w Waszyngtonie Traktatu Północnoatlantyckiego – mówił b. prezydent Bronisław Komorowski. Zauważył, że wtedy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane, a nie były stroną atakującą.



Na uwagę, że konflikt rozszerza się na inne państwa regionu i bierze w nich udział coraz więcej państw, Komorowski odpowiedział, że „wojna ma to do siebie, że jak się ją wywołuje, to się do końca nad nią nie panuje”. Kto wywołał wojnę? Bronisław Komorowski odrzekł, że „Stany Zjednoczone i Izrael”. – Tłumaczenie prezydenta Trumpa, że wolał zaatakować zanim Iran zaatakuje Stany Zjednoczone to jest jakaś aberracja. Czym Iran miałby zaatakować Stany Zjednoczone? Iran nie dysponuje żadną bronią, która mogłaby przelecieć nad oceanem i uderzyć w Stany Zjednoczone – zauważył Bronisław Komorowski.