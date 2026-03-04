Główna przyczyna cukrzycy i otyłości. Ważne odkrycie naukowców

Z tego artykułu się dowiesz: Jaka jest główna przyczyna otyłości i cukrzycy?

Jak dieta bogata w cukier wpływa na bakterie jelitowe?

Jakie znaczenie mają bakterie jelitowe w zapobieganiu zaburzeniom metabolicznym?

W jakiej postaci cukier jest ukryty w produktach spożywczych?

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, naukowcy z Columbia University odkryli mechanizm, który wyjaśnia, w jaki sposób niezdrowa dieta bogata w cukier prowadzi do zaburzeń metabolicznych. Okazuje się, że kluczowy jest jej wpływ na bakterie jelitowe. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym "Cell".

Reklama Reklama

Badania naukowe: Cukier niszczy naszą naturalną ochronę przed otyłością

Fakt, że dieta bogata w tłuszcz i cukier sprzyja rozwojowi cukrzycy i otyłości, jest powszechnie znany. Najnowsze badania naukowe potwierdziły jednak, że to głównie cukier szkodzi bakteriom, które chronią organizm przed zaburzeniami metabolicznymi.

Aby to ustalić, naukowcy z Columbia University przeprowadzili badania na myszach. Były one karmione niezdrową, tzw. zachodnią dietą bogatą w cukier i tłuszcz. Już po czterech tygodniach wykazywały one objawy syndromu metabolicznego. Zaobserwowano u nich przybieranie na wadze, insulinooporność i nietolerancję glukozy.

Wyraźnie zmienił się także ich mikrobiom jelitowy. Znacząco spadła ilość bakterii, które pobudzają komórki układu odpornościowego Th17, chroniące organizm przed zaburzeniami metabolicznymi.