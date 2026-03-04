Główna przyczyna cukrzycy i otyłości. Ważne odkrycie naukowców

Ten składnik jest główną przyczyną otyłości. Nowe badanie nie pozostawia złudzeń
Jak podaje portal Rynek Zdrowia, naukowcy z Columbia University odkryli mechanizm, który wyjaśnia, w jaki sposób niezdrowa dieta bogata w cukier prowadzi do zaburzeń metabolicznych. Okazuje się, że kluczowy jest jej wpływ na bakterie jelitowe. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym "Cell".
Fakt, że dieta bogata w tłuszcz i cukier sprzyja rozwojowi cukrzycy i otyłości, jest powszechnie znany. Najnowsze badania naukowe potwierdziły jednak, że to głównie cukier szkodzi bakteriom, które chronią organizm przed zaburzeniami metabolicznymi.
Aby to ustalić, naukowcy z Columbia University przeprowadzili badania na myszach. Były one karmione niezdrową, tzw. zachodnią dietą bogatą w cukier i tłuszcz. Już po czterech tygodniach wykazywały one objawy syndromu metabolicznego. Zaobserwowano u nich przybieranie na wadze, insulinooporność i nietolerancję glukozy.
Wyraźnie zmienił się także ich mikrobiom jelitowy. Znacząco spadła ilość bakterii, które pobudzają komórki układu odpornościowego Th17, chroniące organizm przed zaburzeniami metabolicznymi.
– Te odpornościowe komórki produkują cząsteczki spowalniające wchłanianie "złych" tłuszczów z jelita i redukują w nim stany zapalne. Innymi słowy, utrzymują jelito w zdrowiu i chronią organizm przed wchłanianiem chorobotwórczych lipidów – wyjaśnia prof. Ivalyo Ivanov, współautor badania.
Okazało się, że za szkodliwe działanie na bakterie jelitowe odpowiadał cukier, a nie tłuszcz.
– Cukier eliminuje włókniste bakterie i w konsekwencji znikają ochronne komórki Th17. Kiedy karmiliśmy myszy wolną od cukru karmą bogatą w tłuszcz, zachowały one jelitowe bakterie Th17 i były całkowicie chronione przed rozwojem otyłości i stanu przedcukrzycowego, nawet gdy przyjmowały tyle samo kalorii – podkreśla naukowiec.
Naukowcy zaznaczają, że wyeliminowanie cukru z diety nie wykazało tej samej skuteczności u wszystkich myszy. Nie zadziałało na te, które nie miały w jelitach bakterii włóknistych.
– Sugeruje to, że niektóre popularne interwencje żywieniowe, takie jak ograniczenie cukru mogą pomóc tylko ludziom, którzy mają w jelitach odpowiednie populacje bakterii – tłumaczy prof. Ivalyo Ivanov.
Kiedy jednak podano myszom odpowiednie bakterie, zapewniło im to ochronę przed zespołem metabolicznym nawet przy wysokotłuszczowej diecie. Podobny efekt u ludzi mogłyby przynieść niektóre probiotyki.
Chociaż ludzie nie posiadają tych samych mikrobów jelitowych, co myszy, to zdaniem naukowców tę samą rolę w ludzkim organizmie spełniają inne bakterie. Badanie pokazuje, jak interakcje między dietą, mikrobiotą i układem odpornościowym wpływają na rozwój otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i innych zaburzeń.
– Dla optymalnego zdrowia ważne są nie tylko odpowiednie zmiany w diecie, ale także poprawa stanu mikrobioty lub jelitowego systemu immunologicznego, na przykład przez zwiększenie ilości bakterii pobudzających komórki Th17 – wyjaśniają autorzy badania.
Producenci dodają cukier do wielu produktów, których nawet o to nie podejrzewamy. Warto więc dokładnie sprawdzać skład na opakowaniu. Może się okazać, że znajdziemy tam cukier w sporych ilościach. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, może to dotyczyć m.in. takich artykułów, jak:
Bywa też tak, że w składzie żywności nie jest użyta nazwa "cukier". Nie oznacza to, że produkt nie jest słodzony. Producenci często używają jego zamienników, takich jak syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna czy dekstroza.
Żywność może być dosładzana również koncentratem soku owocowego lub cukrem trzcinowym. Choć wydaje się to być zdrowszą alternatywą, składniki te również dostarczają cukrów prostych do naszego organizmu.
