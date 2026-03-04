Reklama

Główna przyczyna cukrzycy i otyłości. Ważne odkrycie naukowców

Najnowsze badania potwierdziły, że składnik żywności, który producenci przemycają dziś niemal w każdym artykule spożywczym stanowi główne źródło otyłości. Według naukowców największym winowajcą nie jest tłuszcz, lecz cukier. Wyjaśniono na czym dokładnie polega jego szkodliwe działanie.

Publikacja: 04.03.2026 12:02

Ten składnik jest główną przyczyną otyłości. Nowe badanie nie pozostawia złudzeń

Ten składnik jest główną przyczyną otyłości. Nowe badanie nie pozostawia złudzeń

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaka jest główna przyczyna otyłości i cukrzycy?
  • Jak dieta bogata w cukier wpływa na bakterie jelitowe?
  • Jakie znaczenie mają bakterie jelitowe w zapobieganiu zaburzeniom metabolicznym?
  • W jakiej postaci cukier jest ukryty w produktach spożywczych?

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, naukowcy z Columbia University odkryli mechanizm, który wyjaśnia, w jaki sposób niezdrowa dieta bogata w cukier prowadzi do zaburzeń metabolicznych. Okazuje się, że kluczowy jest jej wpływ na bakterie jelitowe. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym "Cell".

Badania naukowe: Cukier niszczy naszą naturalną ochronę przed otyłością

Fakt, że dieta bogata w tłuszcz i cukier sprzyja rozwojowi cukrzycy i otyłości, jest powszechnie znany. Najnowsze badania naukowe potwierdziły jednak, że to głównie cukier szkodzi bakteriom, które chronią organizm przed zaburzeniami metabolicznymi.

Aby to ustalić, naukowcy z Columbia University przeprowadzili badania na myszach. Były one karmione niezdrową, tzw. zachodnią dietą bogatą w cukier i tłuszcz. Już po czterech tygodniach wykazywały one objawy syndromu metabolicznego. Zaobserwowano u nich przybieranie na wadze, insulinooporność i nietolerancję glukozy.

Wyraźnie zmienił się także ich mikrobiom jelitowy. Znacząco spadła ilość bakterii, które pobudzają komórki układu odpornościowego Th17, chroniące organizm przed zaburzeniami metabolicznymi.

Reklama
Reklama

– Te odpornościowe komórki produkują cząsteczki spowalniające wchłanianie "złych" tłuszczów z jelita i redukują w nim stany zapalne. Innymi słowy, utrzymują jelito w zdrowiu i chronią organizm przed wchłanianiem chorobotwórczych lipidów – wyjaśnia prof. Ivalyo Ivanov, współautor badania.

Okazało się, że za szkodliwe działanie na bakterie jelitowe odpowiadał cukier, a nie tłuszcz.

– Cukier eliminuje włókniste bakterie i w konsekwencji znikają ochronne komórki Th17. Kiedy karmiliśmy myszy wolną od cukru karmą bogatą w tłuszcz, zachowały one jelitowe bakterie Th17 i były całkowicie chronione przed rozwojem otyłości i stanu przedcukrzycowego, nawet gdy przyjmowały tyle samo kalorii – podkreśla naukowiec.

Czytaj więcej

W Polsce rośnie liczba osób z nadwagą i otyłością
Zdrowie
Te polskie miasta mają najwięcej otyłych mieszkańców. NFZ podał dane

Jak interpretować wyniki badań? Kluczowa rola bakterii jelitowych

Naukowcy zaznaczają, że wyeliminowanie cukru z diety nie wykazało tej samej skuteczności u wszystkich myszy. Nie zadziałało na te, które nie miały w jelitach bakterii włóknistych.

– Sugeruje to, że niektóre popularne interwencje żywieniowe, takie jak ograniczenie cukru mogą pomóc tylko ludziom, którzy mają w jelitach odpowiednie populacje bakterii – tłumaczy prof. Ivalyo Ivanov.

Reklama
Reklama

Kiedy jednak podano myszom odpowiednie bakterie, zapewniło im to ochronę przed zespołem metabolicznym nawet przy wysokotłuszczowej diecie. Podobny efekt u ludzi mogłyby przynieść niektóre probiotyki.

Chociaż ludzie nie posiadają tych samych mikrobów jelitowych, co myszy, to zdaniem naukowców tę samą rolę w ludzkim organizmie spełniają inne bakterie. Badanie pokazuje, jak interakcje między dietą, mikrobiotą i układem odpornościowym wpływają na rozwój otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i innych zaburzeń.

– Dla optymalnego zdrowia ważne są nie tylko odpowiednie zmiany w diecie, ale także poprawa stanu mikrobioty lub jelitowego systemu immunologicznego, na przykład przez zwiększenie ilości bakterii pobudzających komórki Th17 – wyjaśniają autorzy badania.

Cukier ukryty w żywności. Znajdziesz go także w tych produktach

Producenci dodają cukier do wielu produktów, których nawet o to nie podejrzewamy. Warto więc dokładnie sprawdzać skład na opakowaniu. Może się okazać, że znajdziemy tam cukier w sporych ilościach. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, może to dotyczyć m.in. takich artykułów, jak:

  • chleb tostowy, pieczywo pakowane,
  • wędliny, kiełbasy, parówki, pasztety, śledzie w słoikach,
  • ketchup, musztarda, sosy sałatkowe,
  • gotowe sosy do makaronu, marynaty do mięs,
  • ogórki konserwowe, kapusta kiszona przemysłowa,
  • dania gotowe typu „fit”, gotowe zupy w proszku,
  • jogurty smakowe, napoje roślinne
  • płatki śniadaniowe,
  • masło orzechowe,
  • chipsy.

Czytaj więcej

Elias Khalil, z pochodzenia Libańczyk, z wykształcenia ekonomista. W 2008 r. rozpoczął karierę w Eli
Choroby
Otyłość powinna być traktowana jak choroba przewlekła
Reklama
Reklama

Inna nazwa, to samo działanie. Na te składniki też trzeba zwrócić uwagę

Bywa też tak, że w składzie żywności nie jest użyta nazwa "cukier". Nie oznacza to, że produkt nie jest słodzony. Producenci często używają jego zamienników, takich jak syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna czy dekstroza.

Żywność może być dosładzana również koncentratem soku owocowego lub cukrem trzcinowym. Choć wydaje się to być zdrowszą alternatywą, składniki te również dostarczają cukrów prostych do naszego organizmu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jak podkreślają autorzy raportu, dowody naukowe są już na tyle silne, że lekarze mogą i powinni stos
Zdrowie
Słodki sposób na ból noworodka. Wystarczy odrobina, by dziecko przestało cierpieć podczas kłucia
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
W Polsce rośnie liczba osób z nadwagą i otyłością
Zdrowie
Te polskie miasta mają najwięcej otyłych mieszkańców. NFZ podał dane
Odczucie bólu różni się w zależności od płci. Wiadomo dlaczego i jak temu zaradzić
Zdrowie
U jednej z płci ból trwa dłużej. Naukowcy znaleźli przyczynę
Naukowcy odkryli, dlaczego skaczemy z radości
Zdrowie
Dlaczego skaczemy z radości? Naukowcy już wiedzą
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama