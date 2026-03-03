Reklama

U jednej z płci ból trwa dłużej. Naukowcy znaleźli przyczynę

Odczucie bólu u każdego może być inne. Okazuje się, że chodzi nie tylko o jego siłę, ale również czas trwania. Jak wynika z najnowszych badań, ból utrzymuje się dłużej u kobiet niż u mężczyzn. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan ustalili, że odpowiadać może za to układ odpornościowy.

Publikacja: 03.03.2026 07:36

Odczucie bólu różni się w zależności od płci. Wiadomo dlaczego i jak temu zaradzić

Odczucie bólu różni się w zależności od płci. Wiadomo dlaczego i jak temu zaradzić

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Różnice w odczuwaniu bólu między płciami często były przypisywane czynnikom psychologicznym, emocjonalnym lub społecznym. Przez to uporczywy ból u kobiet bywał bagatelizowany. Okazuje się jednak, że dużą rolę może tu odgrywać układ odpornościowy.

Czytaj więcej

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przyjrzeli się poradom medycznym udzielanym przez chatboty AI
Zdrowie
Chatbot AI zamiast lekarza? Naukowcy z Oxfordu ostrzegają

U kobiet ból trwa dłużej. Nowe ustalenia naukowców

Badania opublikowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu Michigan sugerują, że regeneracja ciała po urazie i związany z tym przewlekły ból może trwać dłużej u kobiet niż u mężczyzn.

Nasze wyniki wskazują na zmianę w sposobie myślenia naukowców o bólu: zamiast postrzegać układ odpornościowy wyłącznie jako napęd bólu, należy go widzieć jako kluczowego gracza w jego uśmierzaniu

Profesor fizjologii i neurobiologii Geoffroy Laumet

Odpowiedź na to, dlaczego powrót do pełni sił wygląda inaczej u obu płci daje szczegółowa analiza reakcji naszego układu odpornościowego. Dotąd uważano, że nasila on ból poprzez wywołanie stanu zapalnego, objawiającego się zaczerwienieniem i obrzękiem.  – Najnowsze prace mojego laboratorium wykazują jednak, że komórki odpornościowe mogą być również niezbędne do uśmierzania bólu, a różnice w ich funkcjonowaniu u mężczyzn i kobiet wpływają na to, jak szybko ból znika – przekonuje obecnie prof. fizjologii i neurobiologii Geoffroy Laumet z Uniwersytetu Michigan.

Reklama
Reklama

Płeć a komórki odpornościowe. Jaka jest zależność?

Zespół prof. Geoffroya Laumeta bada, w jaki sposób układ nerwowy i odpornościowy komunikują się ze sobą i dlaczego ból czasami utrzymuje się długo po zagojeniu urazu, przechodząc w ból przewlekły.

Najnowsze wyniki oparte są na danych pochodzących od osób, które uczestniczyły w kolizjach drogowych. Dodatkowo wykonano badania na myszach. Naukowcy skupili się na konkretnej cząsteczce zwanej interleukiną-10 (IL-10), która pomaga redukować stan zapalny. Mierzono jej poziom u pacjentów na oddziałach ratunkowych po wypadkach samochodowych oraz u myszy po uszkodzeniu skóry. Kolizje drogowe często powodują długotrwały ból mięśniowo-szkieletowy i są przykładem tego, jak ból ostry zmienia się w ból przewlekły.

Badania potwierdziły, że:

  • interleukina-10 nie tylko łagodzi stan zapalny, ale także komunikuje się bezpośrednio z komórkami nerwowymi odpowiedzialnymi za odczuwanie bólu, aby je „wyłączyć”. Oznacza to, że pomagają uśmierzyć ból;
  • interleukina-10 jest produkowana głównie przez monocyty – rodzaj komórek odpornościowych, które krążą we krwi i przemieszczają się do uszkodzonych tkanek;
  • zarówno u mężczyzn, jak i u samców myszy występuje tendencja do szybszego powrotu do zdrowia. U mężczyzn monocyty znacznie chętniej produkowały interleukinę-10. U kobiet ta reakcja była mniej wyraźna;
  • testosteron wpływa na ilość interleukiny-10. Wyższy poziom hormonu sprzyjał większej produkcji cząsteczki uśmierzającej ból.

Jak wykorzystać wyniki badań? Nowe wyzwania dla naukowców

Wyniki wyznaczają obiecujący kierunek w zapobieganiu i leczeniu bólu przewlekłego oraz pozwalają lepiej zrozumieć różnice między płciami w medycynie.

– Nasze wyniki wskazują na zmianę w sposobie myślenia naukowców o bólu: zamiast postrzegać układ odpornościowy wyłącznie jako napęd bólu, należy go widzieć jako kluczowego gracza w jego uśmierzaniu. Różnice w funkcjonowaniu komórek odpornościowych mogą wyjaśniać, dlaczego niektórzy regenerują się błyskawicznie, a u innych rozwija się ból przewlekły – wyjaśnia prof. Geoffroy Laumet.

Reklama
Reklama

Zdaniem autorów badań, zrozumienie tych biologicznych uwarunkowań może przyczynić się do powstania nowych metod leczenia. Zamiast jedynie blokować sygnały bólowe, terapie powinny mieć na celu wzmocnienie systemu uśmierzania bólu w organizmie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Naukowcy odkryli, dlaczego skaczemy z radości
Zdrowie
Dlaczego skaczemy z radości? Naukowcy już wiedzą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Obowiązują bardziej rygorystyczne normy ciśnienia tętniczego
Zdrowie
Już nie 140/90 mm Hg. Normy ciśnienia zaostrzono
Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla psychologów w 2026 roku
Zdrowie
9000 zł pensji minimalnej dla psychologów? Ministerstwo chce przesunąć termin podwyżki
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Badania na zwierzętach wykazały, że kofeina może obniżać stan zapalny w mózgu
Zdrowie
Kawa pomaga walczyć z lękiem? Odkryto nowe właściwości kofeiny
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama