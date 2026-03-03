Odczucie bólu różni się w zależności od płci. Wiadomo dlaczego i jak temu zaradzić
Różnice w odczuwaniu bólu między płciami często były przypisywane czynnikom psychologicznym, emocjonalnym lub społecznym. Przez to uporczywy ból u kobiet bywał bagatelizowany. Okazuje się jednak, że dużą rolę może tu odgrywać układ odpornościowy.
Czytaj więcej
Chatboty oparte na sztucznej inteligencji stanowią zagrożenie dla osób poszukujących porady medyc...
Badania opublikowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu Michigan sugerują, że regeneracja ciała po urazie i związany z tym przewlekły ból może trwać dłużej u kobiet niż u mężczyzn.
Odpowiedź na to, dlaczego powrót do pełni sił wygląda inaczej u obu płci daje szczegółowa analiza reakcji naszego układu odpornościowego. Dotąd uważano, że nasila on ból poprzez wywołanie stanu zapalnego, objawiającego się zaczerwienieniem i obrzękiem. – Najnowsze prace mojego laboratorium wykazują jednak, że komórki odpornościowe mogą być również niezbędne do uśmierzania bólu, a różnice w ich funkcjonowaniu u mężczyzn i kobiet wpływają na to, jak szybko ból znika – przekonuje obecnie prof. fizjologii i neurobiologii Geoffroy Laumet z Uniwersytetu Michigan.
Zespół prof. Geoffroya Laumeta bada, w jaki sposób układ nerwowy i odpornościowy komunikują się ze sobą i dlaczego ból czasami utrzymuje się długo po zagojeniu urazu, przechodząc w ból przewlekły.
Najnowsze wyniki oparte są na danych pochodzących od osób, które uczestniczyły w kolizjach drogowych. Dodatkowo wykonano badania na myszach. Naukowcy skupili się na konkretnej cząsteczce zwanej interleukiną-10 (IL-10), która pomaga redukować stan zapalny. Mierzono jej poziom u pacjentów na oddziałach ratunkowych po wypadkach samochodowych oraz u myszy po uszkodzeniu skóry. Kolizje drogowe często powodują długotrwały ból mięśniowo-szkieletowy i są przykładem tego, jak ból ostry zmienia się w ból przewlekły.
Badania potwierdziły, że:
Wyniki wyznaczają obiecujący kierunek w zapobieganiu i leczeniu bólu przewlekłego oraz pozwalają lepiej zrozumieć różnice między płciami w medycynie.
– Nasze wyniki wskazują na zmianę w sposobie myślenia naukowców o bólu: zamiast postrzegać układ odpornościowy wyłącznie jako napęd bólu, należy go widzieć jako kluczowego gracza w jego uśmierzaniu. Różnice w funkcjonowaniu komórek odpornościowych mogą wyjaśniać, dlaczego niektórzy regenerują się błyskawicznie, a u innych rozwija się ból przewlekły – wyjaśnia prof. Geoffroy Laumet.
Zdaniem autorów badań, zrozumienie tych biologicznych uwarunkowań może przyczynić się do powstania nowych metod leczenia. Zamiast jedynie blokować sygnały bólowe, terapie powinny mieć na celu wzmocnienie systemu uśmierzania bólu w organizmie.
Dlaczego ludzie skaczą z radości? Naukowcy postanowili to sprawdzić i okazało się, że kluczową rolę odgrywa tuta...
Aktualne wytyczne jasno określają, jakie wartości ciśnienia uznaje się za prawidłowe, a kiedy mówimy już o nadci...
Podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia budzą kontrowersje. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć term...
Kofeina może ograniczać objawy lęku i depresji poprzez redukcję stanu zapalnego w mózgu – takie wnioski płyną z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas