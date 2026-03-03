Różnice w odczuwaniu bólu między płciami często były przypisywane czynnikom psychologicznym, emocjonalnym lub społecznym. Przez to uporczywy ból u kobiet bywał bagatelizowany. Okazuje się jednak, że dużą rolę może tu odgrywać układ odpornościowy.

U kobiet ból trwa dłużej. Nowe ustalenia naukowców

Badania opublikowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu Michigan sugerują, że regeneracja ciała po urazie i związany z tym przewlekły ból może trwać dłużej u kobiet niż u mężczyzn.

Nasze wyniki wskazują na zmianę w sposobie myślenia naukowców o bólu: zamiast postrzegać układ odpornościowy wyłącznie jako napęd bólu, należy go widzieć jako kluczowego gracza w jego uśmierzaniu Profesor fizjologii i neurobiologii Geoffroy Laumet

Odpowiedź na to, dlaczego powrót do pełni sił wygląda inaczej u obu płci daje szczegółowa analiza reakcji naszego układu odpornościowego. Dotąd uważano, że nasila on ból poprzez wywołanie stanu zapalnego, objawiającego się zaczerwienieniem i obrzękiem. – Najnowsze prace mojego laboratorium wykazują jednak, że komórki odpornościowe mogą być również niezbędne do uśmierzania bólu, a różnice w ich funkcjonowaniu u mężczyzn i kobiet wpływają na to, jak szybko ból znika – przekonuje obecnie prof. fizjologii i neurobiologii Geoffroy Laumet z Uniwersytetu Michigan.