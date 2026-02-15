Z tego artykułu dowiesz się: Jakie ryzyko wiąże się z korzystaniem z chatbotów AI w celu uzyskania porad medycznych?

Czy modele LLM są skuteczniejsze od tradycyjnych metod diagnozowania schorzeń?

Jakie trudności napotykają użytkownicy podczas interakcji z dużymi modelami językowymi?

Jakie znaczenie mają dalsze testy dla rozwoju systemów AI w dziedzinie opieki zdrowotnej?

Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature Medicine”, ostrzega przed ryzykiem związanym z korzystaniem z porad medycznych udzielanych przez chatboty AI.

Reklama Reklama

Naukowcy przyjrzeli się poradom medycznym udzielanym przez chatboty AI

W badaniu z udziałem 1298 uczestników naukowcy sprawdzili, czy duże modele językowe (LLM) mogą pomóc ludziom w rozpoznawaniu podstawowych schorzeń i wyborze sposobu postępowania w dziesięciu scenariuszach medycznych. Scenariusze te opracowane zostały przez lekarzy i obejmowały przypadki od młodego mężczyzny cierpiącego na silny ból głowy po wieczornym wyjściu z przyjaciółmi po młodą matkę odczuwającą ciągłą duszność i zmęczenie.

Jedna grupa uczestników badania wykorzystywała modele LLM do rozpoznania opisanych w scenariuszach problemów zdrowotnych i podjęcia decyzji o odpowiednim sposobie postępowania, takim jak wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub udanie się do szpitala. Natomiast grupa kontrolna korzystała z innych, tradycyjnych źródeł informacji, takich jak własna ocena sytuacji czy wyszukiwanie informacji w internecie.