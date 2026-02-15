Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przyjrzeli się poradom medycznym udzielanym przez chatboty AI
Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature Medicine”, ostrzega przed ryzykiem związanym z korzystaniem z porad medycznych udzielanych przez chatboty AI.
W badaniu z udziałem 1298 uczestników naukowcy sprawdzili, czy duże modele językowe (LLM) mogą pomóc ludziom w rozpoznawaniu podstawowych schorzeń i wyborze sposobu postępowania w dziesięciu scenariuszach medycznych. Scenariusze te opracowane zostały przez lekarzy i obejmowały przypadki od młodego mężczyzny cierpiącego na silny ból głowy po wieczornym wyjściu z przyjaciółmi po młodą matkę odczuwającą ciągłą duszność i zmęczenie.
Czytaj więcej
Model Claude wyrasta na lidera ochrony przed nienawiścią, z kolei Grok od firmy Elona Muska zamyk...
Jedna grupa uczestników badania wykorzystywała modele LLM do rozpoznania opisanych w scenariuszach problemów zdrowotnych i podjęcia decyzji o odpowiednim sposobie postępowania, takim jak wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub udanie się do szpitala. Natomiast grupa kontrolna korzystała z innych, tradycyjnych źródeł informacji, takich jak własna ocena sytuacji czy wyszukiwanie informacji w internecie.
W dalszej części badania naukowcy ocenili, jak dokładnie uczestnicy zidentyfikowali prawdopodobne problemy zdrowotne i najbardziej odpowiedni dalszy sposób postępowania. Uzyskane wyniki porównali z wynikami standardowych strategii testowania LLM, które nie obejmują prawdziwych użytkowników.
Kluczowym odkryciem było stwierdzenie, że modele LLM nie były lepsze od tradycyjnych metod. Osoby korzystające z LLM nie podejmowały lepszych decyzji niż uczestnicy, którzy polegali na tradycyjnych metodach, takich jak wyszukiwanie informacji w internecie lub własna ocena sytuacji.
Naukowcy zauważyli również, że użytkownicy dużych modeli językowych często nie wiedzieli, jakie informacje powinni podać LLM. Te z kolei udzielały bardzo różnych odpowiedzi na podstawie niewielkie różnice w zadawanych pytaniach. Ponadto duże modele językowe przekazywały zarówno dobre, jak i złe rekomendacje, przez co użytkownicy mieli trudności z ich rozróżnieniem i określeniem najlepszego sposobu działania.
– Pomimo całego szumu, sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, aby przejąć rolę lekarza. Pacjenci muszą mieć świadomość, że zadawanie pytań dużemu modelowi językowemu na temat swoich objawów może być niebezpieczne, ponieważ może on postawić błędną diagnozę i nie rozpoznać sytuacji, w której potrzebna jest pilna pomoc – przyznała Rebecca Payne, jedna z autorek badania, cytowana w komunikacie Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Badacze podkreślają, że chociaż modele LLM obecnie osiągają doskonałe wyniki w standardowych testach wiedzy medycznej, są zagrożeniem dla rzeczywistych użytkowników, którzy poszukują pomocy w związku z własnymi objawami medycznymi. Porównanie wyników badania z wynikami standardowych testów LLM, które nie obejmują prawdziwych użytkowników, wykazało bowiem uderzający kontrast. Modele, które dobrze wypadły w testach porównawczych, zawodziły podczas interakcji z ludźmi.
Czytaj więcej
Wielkie wydatki na sztuczną inteligencję i konkurencja innych chatbotów nie osłabiły pozycji Goog...
– Opracowanie solidnych testów dla dużych modeli językowych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób możemy wykorzystać tę nową technologię. W niniejszym badaniu pokazujemy, że interakcja z ludźmi stanowi wyzwanie nawet dla najlepszych modeli LLM. Mamy nadzieję, że nasze prace przyczynią się do rozwoju bezpieczniejszych i bardziej użytecznych systemów sztucznej inteligencji – wyjaśnił Andrew Bean, jeden z autorów badania.
Z kolei inny autor badania, Adam Mahdi, zauważył: – Tak jak potrzebujemy badań klinicznych nowych leków, tak systemy sztucznej inteligencji wymagają rygorystycznych testów z udziałem zróżnicowanych, rzeczywistych użytkowników, aby zrozumieć ich rzeczywiste możliwości w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak opieka zdrowotna.
Naukowcy alarmują, że otyłość zwiększa ryzyko hospitalizacji lub śmierci z powodu infekcji o 70 proc. Najnowsze...
Od 1 lipca wzrosnąć powinny minimalne pensje w ochronie zdrowia, które zależą od przeciętnego wynagrodzenia w go...
Ministerstwo Zdrowia chce, by zawód logopedy został objęty ustawą o zawodach medycznych. Trwają prace nad noweli...
Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) była jednym z tematów rozmów w czasie debaty Medycznej Racji Stanu na Światowy D...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas