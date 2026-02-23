Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk spotkał się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Szef polskiego rządu pytany był między innymi o kwestię możliwości dołączenia Polski do programu odstraszania nuklearnego w Europie, nad którym pracują Francja i Niemcy. Co powiedział?
23 lutego premier Donald Tusk spotkał się z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Po godzinie 15.00, w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Camp Jomsborg, Lipa, odbyła się konferencja prasowa polityków. Szef polskiego rządu mówił podczas niej między innymi o możliwości dołączenia Polski do programu odstraszania nuklearnego w Europie oraz o programie SAFE.
– Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, ponieważ to tutaj, w praktyce, dokonuje się współpraca militarna między Polską a Norwegią – zaznaczył Tusk, rozpoczynając konferencję.
Podczas konferencji prasowej Tusk zapytany został między innymi o to, czy jest możliwość, by Polska dołączyła do programu odstraszania nuklearnego w Europie, nad którym pracują Francja i Niemcy. W trakcie Konferencji Bezpieczeństwa w bawarskiej stolicy Friedrich Merz przyznał, że prowadził już wstępne, poufne rozmowy z Emmanuelem Macronem w tej sprawie.
Zdaniem szefa polskiego rządu „to jest ciekawa perspektywa”. – Trudno dzisiaj mówić o konkretach, pozostaję realistą, w pełni jestem świadom, że potrzebujemy adekwatnych, możliwych środków reakcji na możliwą agresję naszych wrogów – stwierdził. – Na ten moment ta propozycja nie jest doprecyzowana – dodał, zaznaczając, że nie chce poruszać tej kwestii, bez poznania szczegółów. – Pomiędzy Polską a Francją rozpoczęliśmy rozmowy na temat odstraszania nuklearnego, ale na ten moment potrzebowałbym konkretów – powiedział szef polskiego rządu.
Donald Tusk mówił także o programie SAFE (Security Action for Europe – Działanie na rzecz Bezpieczeństwa Europy) – instrumencie finansowym, który ma pozwolić państwom UE na pozyskanie środków, z zaciągniętej przez Unię Europejską pożyczki (oprocentowanej na ok. 3 proc. – co oznacza, że jest to pożyczka na korzystniejszych warunkach niż pożyczki, które większość państw UE może pozyskać na rynkach finansowych na własną rękę – red.) na wzmocnienie swojej obronności. Ze 150 mld euro, które mają być rozdysponowane w ramach SAFE, do Polski trafi 43,7 mld euro, co oznacza, że nasz kraj jest największym beneficjentem programu. Rząd przekonuje, że środki z SAFE zostaną w 80 proc. skierowane do polskiego przemysłu obronnego i wydane m.in. na budowę Tarczy Wschód (sieci umocnień na granicy wschodniej Polski), a także m.in. na program SAN – zintegrowany system do zwalczania celów powietrznych m.in. dronów. Środki z SAFE mają być spłacane przez 45 lat, przy czym przez pierwsze 10 lat beneficjenci programu nie muszą ich spłacać (to okres tzw. karencji).
Tusk, mówiąc o programie, zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. – Przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć polskiej obronności, polskiemu przemysłowi – powiedział. – Wszyscy, którzy chcą to zablokować, przeciw temu chcą protestować, działają przeciwko polskiemu interesowi, przeciwko najważniejszej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu – dodał. – Prezydencie, podpisuj, nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los w przyszłości Polski, bezpiecznej Polski, a także przyszłość dziesiątek i setek polskich firm na terenie całego kraju – zaznaczył Tusk.
