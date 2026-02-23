Premier Donald Tusk spotkał się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Szef polskiego rządu pytany był między innymi o kwestię możliwości dołączenia Polski do programu odstraszania nuklearnego w Europie, nad którym pracują Francja i Niemcy. Co powiedział?

Spotkanie Tuska i Størego w Camp Jomsborg. „Tu w praktyce działa współpraca militarna”

23 lutego premier Donald Tusk spotkał się z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Po godzinie 15.00, w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Camp Jomsborg, Lipa, odbyła się konferencja prasowa polityków. Szef polskiego rządu mówił podczas niej między innymi o możliwości dołączenia Polski do programu odstraszania nuklearnego w Europie oraz o programie SAFE.

– Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, ponieważ to tutaj, w praktyce, dokonuje się współpraca militarna między Polską a Norwegią – zaznaczył Tusk, rozpoczynając konferencję.

Polska w europejskim programie odstraszania nuklearnego? „To ciekawa perspektywa”

Podczas konferencji prasowej Tusk zapytany został między innymi o to, czy jest możliwość, by Polska dołączyła do programu odstraszania nuklearnego w Europie, nad którym pracują Francja i Niemcy. W trakcie Konferencji Bezpieczeństwa w bawarskiej stolicy Friedrich Merz przyznał, że prowadził już wstępne, poufne rozmowy z Emmanuelem Macronem w tej sprawie.