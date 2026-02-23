Za użycie tego słowa Żukowska dostała w grudniu karę upomnienia od Komisji Etyki Poselskiej. To prawdopodobnie dopiero drugi raz, gdy poseł został ukarany za wulgaryzm. W 2012 roku ówczesna posłanka PiS Krystyna Pawłowicz została ukarana zwróceniem uwagi na rzucenie „sp…laj” na sali obrad w kierunku posła SLD, ale do końca przekonywała, że wcale tego nie powiedziała i zawiadomiła nawet prokuraturę o możliwości sfałszowania sejmowych stenogramów.

W przypadku Żukowskiej członków Komisji Etyki zszokował fakt, że przewodnicząca klubu Lewicy nie pofatygowała się na posiedzenie, przysyłając co prawda usprawiedliwienie, jednak nie wyjaśniając swojego zachowania. Nie chciała też na ten temat rozmawiać z „Rzeczpospolitą”.

– To chyba pierwszy przypadek, gdy poseł nie tylko użył dosadnego wulgaryzmu, ale się z niego nie wycofał nawet ani na milimetr – mówi były przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej Jacek Świat z PiS, zauważając, że wpis Żukowskiej wciąż znajduje się w serwisie X. – Generalnie nasze życie publiczne strasznie schamiało – dodaje.

Kiedyś w polskiej polityce wulgaryzmów używało się rzadziej. A jeśli już komuś nawet się jakiś wyrwał, budziło to niemałą sensację.

W przeszłości politycy używali wulgaryzmów wyłącznie na zasadzie wpadki

Tak było w 1997 r., gdy na przekleństwie przyłapany został ówczesny marszałek Sejmu Józef Zych z PSL. – No stary, no ale co mi tu, k...a, przynosisz? – powiedział na sali sejmowej do swojego partyjnego kolegi Tadeusza Sytka, nie wiedząc, że włączone są mikrofony.

Marszałek tłumaczył później, że zirytował się zachowaniem klubowego kolegi, który w ostatniej chwili poprosił o wydanie karty do głosowania, opóźniając rozpoczęcie posiedzenia. Sytuacja wzbudziła sensację, była szeroko komentowana i często przywoływana też osiem lat później, gdy Zychowi przydarzyła się kolejna wpadka. – Wysoki Sejmie! Nie po raz pierwszy staje mi... przychodzi stawać mi przed Izbą… – powiedział. – Wydaje mi się, że do historii z powodu drugiej pomyłki przejdę… – dodał.