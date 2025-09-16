W programie „Fox & Friends” w stacji Fox News Kash Patel powiedział, że śledczy uważają, iż Tyler Robinson napisał fizyczną notatkę, w której stwierdził, że ma „okazję do zabicia Charliego Kirka” i że to zrobi. Notatka została zniszczona, przekazał dyrektor FBI, ale śledczy zebrali dowody kryminalistyczne potwierdzające jej istnienie i potwierdzili jej treść podczas przesłuchania. Patel nie powiedział, kto otrzymał wiadomość w sieci ani czy ktoś widział sporządzoną notatkę przed atakiem.

Zabójstwo Charliego Kirka. FBI przekazuje nowe informacje ze śledztwa

Do tej pory nie został podany do publicznej wiadomości motyw zbrodni. W ocenie amerykańskich służb Tyler Robinson działał sam, kiedy zastrzelił Kirka, ale prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, czy ktoś jeszcze brał udział w planowaniu zabójstwa.

W poniedziałek dziennik „Washington Post” poinformował, że podejrzany wysłał wiadomość za pośrednictwem platformy Discord do swoich przyjaciół, w której przyznał się do zbrodni w czwartek wieczorem, na krótko przed aresztowaniem.

„To byłem ja wczoraj w UVU. Przepraszam za to wszystko” – brzmiała wiadomość z konta należącego do Robinsona – podała gazeta, powołując się na uzyskane zrzuty ekranu oraz na dwie osoby, które miały dostęp do czatu.