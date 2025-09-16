Aktualizacja: 16.09.2025 11:55 Publikacja: 16.09.2025 11:24
Charlie Kirk
Foto: REUTERS/Ken Cedeno
W programie „Fox & Friends” w stacji Fox News Kash Patel powiedział, że śledczy uważają, iż Tyler Robinson napisał fizyczną notatkę, w której stwierdził, że ma „okazję do zabicia Charliego Kirka” i że to zrobi. Notatka została zniszczona, przekazał dyrektor FBI, ale śledczy zebrali dowody kryminalistyczne potwierdzające jej istnienie i potwierdzili jej treść podczas przesłuchania. Patel nie powiedział, kto otrzymał wiadomość w sieci ani czy ktoś widział sporządzoną notatkę przed atakiem.
Do tej pory nie został podany do publicznej wiadomości motyw zbrodni. W ocenie amerykańskich służb Tyler Robinson działał sam, kiedy zastrzelił Kirka, ale prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, czy ktoś jeszcze brał udział w planowaniu zabójstwa.
W poniedziałek dziennik „Washington Post” poinformował, że podejrzany wysłał wiadomość za pośrednictwem platformy Discord do swoich przyjaciół, w której przyznał się do zbrodni w czwartek wieczorem, na krótko przed aresztowaniem.
„To byłem ja wczoraj w UVU. Przepraszam za to wszystko” – brzmiała wiadomość z konta należącego do Robinsona – podała gazeta, powołując się na uzyskane zrzuty ekranu oraz na dwie osoby, które miały dostęp do czatu.
Patel powiedział również, że DNA pasujące do DNA podejrzanego znaleziono na ręczniku owiniętym wokół karabinu, który prawdopodobnie był narzędziem zbrodni, oraz na śrubokręcie znalezionym na dachu. Robinson nie współpracuje z władzami – powiedział w niedzielę gubernator Utah Spencer Cox, ale śledczy przeprowadzają rozmowy z jego przyjaciółmi i rodziną, aby ustalić motyw strzelaniny.
Tyler Robinson, 22-letni mieszkaniec stanu Utah, został zatrzymany 12 września po 33 godzinach obławy. We wtorek ma usłyszeć zarzut zabójstwa z premedytacją.
31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Występ Kirka w Utah był pierwszym z 15 takich wystąpień, w jakich aktywista miał brać udział na uniwersytetach w różnych częściach kraju. W czasie spotkań z młodymi Amerykanami Kirk często zachęcał studentów do dialogu. Tak było również w Utah – na kilka sekund przed tym, nim padły strzały, 31-latek był pytany przez jednego z uczestników spotkania o strzelaniny, do których dochodzi w USA. – Czy wiesz, jak wielu sprawców masowych strzelanin było w Ameryce w ostatnich 10 latach? – zapytał Kirka uczestnik spotkania. – Licząc przemoc związaną z gangami, czy nie? – odpowiedział pytaniem Kirk. Chwilę później padły strzały.
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej.
Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.
