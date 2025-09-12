Rzeczpospolita
Zabójstwo Charliego Kirka. Donald Trump poinformował o zatrzymaniu podejrzanego

- Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem, mamy go już w areszcie - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o podejrzanym o morderstwo Charliego Kirka.

Publikacja: 12.09.2025 14:26

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim był Charlie Kirk i jaka była jego rola w amerykańskiej polityce?
  • Jakie były okoliczności zabójstwa Charliego Kirka?
  • Jakie były reakcje polityczne i społeczne na zabójstwo Charliego Kirka?
  • Jakie działania podjęto po zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Charliego Kirka?

Donald Trump ogłosił w piątek rano w wywiadzie dla Fox News, że organy ścigania zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Charliego Kirka.

– Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mamy go już w areszcie... wszyscy wykonali świetną robotę, współpracowaliśmy z lokalną policją, gubernatorem, wszyscy wykonali świetną robotę – powiedział prezydent USA. – Mam nadzieję, że zostanie uznany za winnego i otrzyma karę śmierci – dodał.

– Charlie Kirk był wspaniałą osobą, nie zasługiwał na to. Pracował tak ciężko i tak dobrze, wszyscy go lubili. W stanie Utah obowiązuje kara śmierci, a macie tam bardzo dobrego gubernatora. Poznałem gubernatora i wiem, że jest on bardzo zdecydowany, aby w tej sprawie zastosować karę śmierci – kontynuował.

Akcja służb po śmierci Charliego Kirka. Na policję zgłosił się członek rodziny poszukiwanego

Zapytany, czy strzelanina na uniwersytecie była jednorazowym przypadkiem, Trump odpowiedział, że „tak się wydaje”.

Prezydent USA powiedział również, że nie oglądał nagrania, na którym widać moment zamachu, po tym, jak kilka z nich trafiło do mediów społecznościowych. – Nie chciałem tego oglądać, słyszałem o tym – powiedział Trump. – Nigdy nie byłbym dobrym lekarzem, ujmę to w ten sposób. Słyszałem wystarczająco dużo. Nie chciałem tego oglądać, nie chciałem pamiętać Charliego w ten sposób – dodał.

O zatrzymaniu podejrzanego nie poinformowały oficjalnie amerykańskie służby. Do tej pory nie podano także tożsamości poszukiwanego mężczyzny. Stacja CNN potwierdziła, że w piątek zatrzymano w sprawie morderstwa jedną osobę i jest prowadzone przesłuchanie.

Jak informuje nieoficjalnie NBC News, członek rodziny rodziny zobaczył zdjęcia podejrzanego o zastrzelenie Charliego Kirka i zgłosił go policji.

Poszukiwania w Utah po zamachu na Charliego Kirka

31-letni Charlie Kirk był wpływowym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa i współzałożycielem Turning Point USA, największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w kraju. Pomógł zbudować poparcie Partii Republikańskiej wśród młodszych wyborców. Został zabity w środę podczas spotkania na uniwersytecie w stanie Utah, co prezydent Donald Trump nazwał „ohydnym zabójstwem”.

Amerykańskie media opublikowały nagrania z miejsca zdarzenia, na których widać wizerunek podejrzanego mężczyzny. W pobliżu miejsca zamachu znaleziono broń, z której prawdopodobnie oddano strzał.

Czytaj więcej

Zabójstwo Charliego Kirka. Opublikowano zdjęcia podejrzanego
Przestępczość
Zabójstwo Charliego Kirka. Opublikowano zdjęcia podejrzanego
Kirk pojawił się w środę na uniwersytecie w Utah w ramach zaplanowanej serii 15 wydarzeń „American Comeback Tour” na kampusach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Jego zabójstwo wywołało oburzenie i potępienie przemocy politycznej ze strony republikanów, demokratów i rządów innych państw.

Trump zapowiedział, że przyzna Kirkowi Prezydencki Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie w kraju. Wiceprezydent JD Vance odwołał swoją podróż do Nowego Jorku, aby upamiętnić ataki Al-Kaidy z 11 września 2001 r. i zamiast tego udał się do Utah, aby spotkać się z rodziną Kirka i przewieźć ich wraz z trumną Kirka do Arizony na pokładzie Air Force Two.

Kim był Charlie Kirk? Sojusznik Donalda Trumpa i współzałożyciel Turning Point USA

Kirk rozpoczął karierę w konserwatywnej i prawicowej polityce jako nastolatek. Nieco ponad dziesięć lat później niektórzy z przyjaciół, których poznał na swojej drodze, zajmują obecnie najwyższe stanowiska w rządzie i mediach Stanów Zjednoczonych. Vance wspomina, że brał udział w wielu grupowych rozmowach z Kirkiem. „Wiele z sukcesów, jakie odnieśliśmy w tej administracji, wynika bezpośrednio z umiejętności organizacyjnych i zdolności zwoływania spotkań, jakie posiadał Charlie” – napisał Vance w hołdzie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Nie tylko pomógł nam wygrać w 2024 roku, ale także pomógł nam obsadzić stanowiska w całym rządzie”.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

