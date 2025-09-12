Aktualizacja: 12.09.2025 14:51 Publikacja: 12.09.2025 14:26
Donald Trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Donald Trump ogłosił w piątek rano w wywiadzie dla Fox News, że organy ścigania zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Charliego Kirka.
– Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mamy go już w areszcie... wszyscy wykonali świetną robotę, współpracowaliśmy z lokalną policją, gubernatorem, wszyscy wykonali świetną robotę – powiedział prezydent USA. – Mam nadzieję, że zostanie uznany za winnego i otrzyma karę śmierci – dodał.
– Charlie Kirk był wspaniałą osobą, nie zasługiwał na to. Pracował tak ciężko i tak dobrze, wszyscy go lubili. W stanie Utah obowiązuje kara śmierci, a macie tam bardzo dobrego gubernatora. Poznałem gubernatora i wiem, że jest on bardzo zdecydowany, aby w tej sprawie zastosować karę śmierci – kontynuował.
Zapytany, czy strzelanina na uniwersytecie była jednorazowym przypadkiem, Trump odpowiedział, że „tak się wydaje”.
Prezydent USA powiedział również, że nie oglądał nagrania, na którym widać moment zamachu, po tym, jak kilka z nich trafiło do mediów społecznościowych. – Nie chciałem tego oglądać, słyszałem o tym – powiedział Trump. – Nigdy nie byłbym dobrym lekarzem, ujmę to w ten sposób. Słyszałem wystarczająco dużo. Nie chciałem tego oglądać, nie chciałem pamiętać Charliego w ten sposób – dodał.
O zatrzymaniu podejrzanego nie poinformowały oficjalnie amerykańskie służby. Do tej pory nie podano także tożsamości poszukiwanego mężczyzny. Stacja CNN potwierdziła, że w piątek zatrzymano w sprawie morderstwa jedną osobę i jest prowadzone przesłuchanie.
Jak informuje nieoficjalnie NBC News, członek rodziny rodziny zobaczył zdjęcia podejrzanego o zastrzelenie Charliego Kirka i zgłosił go policji.
31-letni Charlie Kirk był wpływowym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa i współzałożycielem Turning Point USA, największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w kraju. Pomógł zbudować poparcie Partii Republikańskiej wśród młodszych wyborców. Został zabity w środę podczas spotkania na uniwersytecie w stanie Utah, co prezydent Donald Trump nazwał „ohydnym zabójstwem”.
Amerykańskie media opublikowały nagrania z miejsca zdarzenia, na których widać wizerunek podejrzanego mężczyzny. W pobliżu miejsca zamachu znaleziono broń, z której prawdopodobnie oddano strzał.
Kirk pojawił się w środę na uniwersytecie w Utah w ramach zaplanowanej serii 15 wydarzeń „American Comeback Tour” na kampusach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Jego zabójstwo wywołało oburzenie i potępienie przemocy politycznej ze strony republikanów, demokratów i rządów innych państw.
Trump zapowiedział, że przyzna Kirkowi Prezydencki Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie w kraju. Wiceprezydent JD Vance odwołał swoją podróż do Nowego Jorku, aby upamiętnić ataki Al-Kaidy z 11 września 2001 r. i zamiast tego udał się do Utah, aby spotkać się z rodziną Kirka i przewieźć ich wraz z trumną Kirka do Arizony na pokładzie Air Force Two.
Kirk rozpoczął karierę w konserwatywnej i prawicowej polityce jako nastolatek. Nieco ponad dziesięć lat później niektórzy z przyjaciół, których poznał na swojej drodze, zajmują obecnie najwyższe stanowiska w rządzie i mediach Stanów Zjednoczonych. Vance wspomina, że brał udział w wielu grupowych rozmowach z Kirkiem. „Wiele z sukcesów, jakie odnieśliśmy w tej administracji, wynika bezpośrednio z umiejętności organizacyjnych i zdolności zwoływania spotkań, jakie posiadał Charlie” – napisał Vance w hołdzie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Nie tylko pomógł nam wygrać w 2024 roku, ale także pomógł nam obsadzić stanowiska w całym rządzie”.
