Z tego artykułu dowiesz się: Kim był Charlie Kirk i jaka była jego rola w amerykańskiej polityce?

Jakie były okoliczności zabójstwa Charliego Kirka?

Jakie były reakcje polityczne i społeczne na zabójstwo Charliego Kirka?

Jakie działania podjęto po zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Charliego Kirka?

Donald Trump ogłosił w piątek rano w wywiadzie dla Fox News, że organy ścigania zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Charliego Kirka.

Reklama Reklama

– Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mamy go już w areszcie... wszyscy wykonali świetną robotę, współpracowaliśmy z lokalną policją, gubernatorem, wszyscy wykonali świetną robotę – powiedział prezydent USA. – Mam nadzieję, że zostanie uznany za winnego i otrzyma karę śmierci – dodał.

– Charlie Kirk był wspaniałą osobą, nie zasługiwał na to. Pracował tak ciężko i tak dobrze, wszyscy go lubili. W stanie Utah obowiązuje kara śmierci, a macie tam bardzo dobrego gubernatora. Poznałem gubernatora i wiem, że jest on bardzo zdecydowany, aby w tej sprawie zastosować karę śmierci – kontynuował.

Akcja służb po śmierci Charliego Kirka. Na policję zgłosił się członek rodziny poszukiwanego

Zapytany, czy strzelanina na uniwersytecie była jednorazowym przypadkiem, Trump odpowiedział, że „tak się wydaje”.