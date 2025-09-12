Aktualizacja: 12.09.2025 09:10 Publikacja: 12.09.2025 07:54
31-letni Charlie Kirk był wpływowym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa i współzałożycielem Turning Point USA, największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w kraju. Pomógł zbudować poparcie Partii Republikańskiej wśród młodszych wyborców. Został zabity w środę podczas spotkania na uniwersytecie w stanie Utah, co prezydent Donald Trump nazwał „ohydnym zabójstwem”.
Śledczy nie podali jeszcze publicznie żadnego motywu, ale Trump powiedział dziennikarzom, że ma pewne przypuszczenia co do motywacji zabójcy. – Poinformujemy was o tym później – zapowiedział, dodając, że organy ścigania poczyniły „duże postępy” w śledztwie.
FBI i przedstawiciele władz stanowych poinformowali, że zabójca pojawił się na terenie kampusu kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia, debaty prowadzonej przez Kirka pod tytułem „Prove Me Wrong” („Udowodnij, że się mylę”), która odbywała się na świeżym powietrzu na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Utah, około 65 km na południe od Salt Lake City.
Nagrania z kamer monitoringu pokazują osobę wchodzącą po schodach na dach, a następnie strzelającą do Kirka – poinformowali urzędnicy na konferencji prasowej. Kirk, zagorzały obrońca prawa do posiadania broni, odpowiadał na pytanie publiczności dotyczące masowych strzelanin, kiedy kula trafiła go w szyję. Widzowie w panice rzucili się do ucieczki.
Foto: Utah Department of Public Safety
FBI zaoferowało 100 tysięcy dolarów nagrody za informacje prowadzące do aresztowania zabójcy i rozpowszechniło zdjęcia z kamer, na których widać „osobę podejrzaną” ubraną w czarną bluzę, czarne okulary przeciwsłoneczne i ciemną czapkę z daszkiem. Na bluzie z długimi rękawami widniał wizerunek bielika amerykańskiego przelatującego nad flagą Stanów Zjednoczonych.
Foto: Utah Department of Public Safety
Druga seria zdjęć opublikowanych przez władze stanu Utah pokazała nieco wyraźniejszy obraz szczupłego młodego mężczyzny Władze opublikowały również nagranie wideo przedstawiające mężczyznę schodzącego z dachu, z którego snajper oddał śmiertelny strzał. Osoba ta pozostawiła odcisk dłoni i inne materiały DNA na budynku, spadając na ziemię – przekazał komisarz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah, Beau Mason.
Film pokazuje również mężczyznę przechodzącego przez ulicę i kierującego się w stronę zalesionego obszaru w pobliżu kampusu, gdzie według władz znaleziono broń.
Gubernator stanu Utah Spencer Cox zwrócił się do opinii publicznej z prośbą o pomoc. – W tej chwili nie możemy wykonywać naszej pracy bez pomocy społeczeństwa – mówił dziennikarzom. Dodał, że śledczy otrzymali ponad 7000 zgłoszeń od społeczeństwa i przeprowadzili ponad 200 przesłuchań. Dyrektor FBI Kash Patel udał się do Utah i pojawił się na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli władz stanowych i federalnych, ale nie zabrał głosu.
Kirk pojawił się w środę na uniwersytecie w Utah w ramach zaplanowanej serii 15 wydarzeń „American Comeback Tour” na kampusach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Jego zabójstwo wywołało oburzenie i potępienie przemocy politycznej ze strony republikanów, demokratów i rządów innych państw.
Trump zapowiedział, że przyzna Kirkowi Prezydencki Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie w kraju. Wiceprezydent JD Vance odwołał swoją podróż do Nowego Jorku, aby upamiętnić ataki Al-Kaidy z 11 września 2001 r., i zamiast tego udał się do Utah, aby spotkać się z rodziną Kirka i przewieźć ich wraz z trumną Kirka do Arizony na pokładzie Air Force Two.
Foto: REUTERS/Thomas Machowicz
Kirk rozpoczął karierę w konserwatywnej i prawicowej polityce jako nastolatek. Nieco ponad dziesięć lat później niektórzy z przyjaciół, których poznał na swojej drodze, zajmują obecnie najwyższe stanowiska w rządzie i mediach Stanów Zjednoczonych. Vance wspomina, że brał udział w wielu grupowych rozmowach z Kirkiem. „Wiele z sukcesów, jakie odnieśliśmy w tej administracji, wynika bezpośrednio z umiejętności organizacyjnych i zdolności zwoływania spotkań, jakie posiadał Charlie” – napisał Vance w hołdzie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Nie tylko pomógł nam wygrać w 2024 roku, ale także pomógł nam obsadzić stanowiska w całym rządzie”.
