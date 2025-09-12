Z tego artykułu się dowiesz: Kim był Charlie Kirk i jakie miał znaczenie dla sceny politycznej w USA?

Jakie wydarzenia miały miejsce podczas zabójstwa Charliego Kirka na uniwersytecie?

Jakie działania podjęły organy ścigania w reakcji na zabójstwo?

Co przedstawiają opublikowane zdjęcia i nagrania związane z zamachem?

W jaki sposób Donald Trump i inni liderzy uczcili pamięć Charliego Kirka?

31-letni Charlie Kirk był wpływowym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa i współzałożycielem Turning Point USA, największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w kraju. Pomógł zbudować poparcie Partii Republikańskiej wśród młodszych wyborców. Został zabity w środę podczas spotkania na uniwersytecie w stanie Utah, co prezydent Donald Trump nazwał „ohydnym zabójstwem”.

Śledczy nie podali jeszcze publicznie żadnego motywu, ale Trump powiedział dziennikarzom, że ma pewne przypuszczenia co do motywacji zabójcy. – Poinformujemy was o tym później – zapowiedział, dodając, że organy ścigania poczyniły „duże postępy” w śledztwie.

Atak podczas debaty na uniwersytecie w Utah – szczegóły zdarzenia

FBI i przedstawiciele władz stanowych poinformowali, że zabójca pojawił się na terenie kampusu kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia, debaty prowadzonej przez Kirka pod tytułem „Prove Me Wrong” („Udowodnij, że się mylę”), która odbywała się na świeżym powietrzu na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Utah, około 65 km na południe od Salt Lake City.