Aktualizacja: 10.09.2025 22:59 Publikacja: 10.09.2025 22:44
Charlie Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Utah
Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via Reuters
Nagrania z tego incydentu, krążące w mediach społecznościowych, pokazują Kirka przemawiającego do tłumu na zewnątrz. Nagle rozległ się głośny trzask, przypominający strzał z broni palnej. Na nagraniach widać, jak Kirk przez chwilę dotyka dłonią szyi i spada z krzesła.
– Strzał padł z pobliskiego budynku. Podejrzany został zatrzymany – poinformował agencję Reutera rzecznik uniwersytetu.
Lokalna stacja telewizyjna KSL-TV wyemitowała nagranie, na którym widać starszego mężczyznę ubranego w niebieską koszulę, odprowadzanego przez policję po ataku.
Jak poinformowała w programie X prokurator generalna Pam Bondi, na miejscu zdarzenia obecni byli agenci FBI oraz Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych.
Czytaj więcej
Partia Republikańska rozpoczęła 24 sierpnia swoją czterodniową Krajową Konwencję, w czasie której...
31-letni Charlie Kirk był wpływowym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa i współzałożycielem Turning Point USA, największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w kraju.
Charlie Kirk i Turning Point USA odegrali kluczową rolę w budowaniu poparcia młodzieży dla Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA. Organizowane przez niego wydarzenia na kampusach uniwersyteckich w całym kraju zazwyczaj przyciągały tłumy.
„Musimy wszyscy modlić się za Charliego Kirka, który został postrzelony” – napisał wcześniej prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. „Wspaniały facet pod każdym względem. NIECH BÓG GO BŁOGOSŁAWI!” – dodał zanim jeszcze pojawiła się informacja o tym, że Charlie Kirk nie żyje.
Kirk był ważnym przedstawicielem ruchu konserwatywnego. Jego profil w serwisie X ma 5,2 miliona obserwujących. Kirk prowadził też popularny podcast oraz program radiowy „The Charlie Kirk Show”. Był również współprowadzącym programu „Fox & Friends” w Fox News.
Jak przypomina Reuters, atak na Kirka nastąpił w okresie gwałtownego wzrostu przemocy na tle politycznym w ciągu ostatnich kilku lat.
W lipcu 2024 roku Trump został draśnięty kulą podczas wydarzenia kampanijnego w Butler w Pensylwanii. Drugi zamach na Trumpa, dwa miesiące później, został udaremniony przez agentów federalnych.
W kwietniu podpalacz włamał się do rezydencji gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro i podpalił ją, gdy w środku znajdowała się rodzina polityka.
Na początku tego roku w Minnesocie uzbrojony mężczyzna podszywający się pod policjanta zamordował posłankę stanową Melissę Hortman i jej męża oraz zastrzelił senatora Johna Hoffmana i jego żonę. W Boulder w stanie Kolorado mężczyzna użył prowizorycznego miotacza ognia i koktajli Mołotowa, aby zaatakować imprezę solidarnościową z izraelskimi zakładnikami, zabijając jedną kobietę i raniąc co najmniej sześć kolejnych.
Jeszcze przed informacją o śmierci Kirka, zarówno politycy partii republikańskiej, jak i demokratycznej przekazali wyrazy wsparcia wobec niego. „Przemoc polityczna NIGDY nie jest akceptowalna” – napisał Hakeem Jeffries, lider Demokratów w Izbie Reprezentantów USA. „Moje myśli i modlitwy są z Charliem Kirkiem i jego rodziną”.
Z kolei Mike Johnson, republikański spiker Izby Reprezentantów USA napisał na X: „Przyłączcie się do nas w modlitwie za naszego dobrego przyjaciela, Charliego Kirka”.
Nagrania z tego incydentu, krążące w mediach społecznościowych, pokazują Kirka przemawiającego do tłumu na zewnątrz. Nagle rozległ się głośny trzask, przypominający strzał z broni palnej. Na nagraniach widać, jak Kirk przez chwilę dotyka dłonią szyi i spada z krzesła.
– Strzał padł z pobliskiego budynku. Podejrzany został zatrzymany – poinformował agencję Reutera rzecznik uniwersytetu.
We Francji rusza proces 53-letniego Frédérica Pechiera, anestezjologa pracującego w dwóch szpitalach w Besançon,...
Mężczyzna podejrzany o zabójstwo ukraińskiego polityka, Andrija Parubija, przyznał się do winy w rozmowie z prze...
Podejrzany o zabójstwo byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu, Andrija Parubija, został zatrzymany w ob...
Andrij Parubij, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu (2016-2019), a wcześniej komendant Euromajdanu i koo...
W środę doszło do dramatycznego ataku z użyciem broni palnej w Annunciation Catholic School w Minneapolis, podc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas