Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zamach na uniwersytecie w Utah. Ofiarą strzelca padł Charlie Kirk, znany zwolennik Donalda Trumpa

Nie żyje znany działacz związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA, Charlie Kirk. Został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Został przewieziony do szpitala. Podejrzany o oddanie strzałów mężczyzna trafił do aresztu.

Publikacja: 10.09.2025 22:44

Charlie Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Uta

Charlie Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Utah

Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via Reuters

Bartosz Lewicki

Nagrania z tego incydentu, krążące w mediach społecznościowych, pokazują Kirka przemawiającego do tłumu na zewnątrz. Nagle rozległ się głośny trzask, przypominający strzał z broni palnej. Na nagraniach widać, jak Kirk przez chwilę dotyka dłonią szyi i spada z krzesła.

– Strzał padł z pobliskiego budynku. Podejrzany został zatrzymany – poinformował agencję Reutera rzecznik uniwersytetu.

Lokalna stacja telewizyjna KSL-TV wyemitowała nagranie, na którym widać starszego mężczyznę ubranego w niebieską koszulę, odprowadzanego przez policję po ataku.

Jak poinformowała w programie X prokurator generalna Pam Bondi, na miejscu zdarzenia obecni byli agenci FBI oraz Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych.

Czytaj więcej

Konwencja Republikanów. "Trump chroni przed mściwym motłochem"
Świat
Konwencja Republikanów. "Trump chroni przed mściwym motłochem"
Reklama
Reklama

Kim jest Charlie Kirk?

31-letni Charlie Kirk był wpływowym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa i współzałożycielem Turning Point USA, największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w kraju.

Charlie Kirk i Turning Point USA odegrali kluczową rolę w budowaniu poparcia młodzieży dla Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA. Organizowane przez niego wydarzenia na kampusach uniwersyteckich w całym kraju zazwyczaj przyciągały tłumy.

„Musimy wszyscy modlić się za Charliego Kirka, który został postrzelony” napisał wcześniej prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. „Wspaniały facet pod każdym względem. NIECH BÓG GO BŁOGOSŁAWI!” – dodał zanim jeszcze pojawiła się informacja o tym, że Charlie Kirk nie żyje.

Kirk był ważnym przedstawicielem ruchu konserwatywnego. Jego profil w serwisie X ma 5,2 miliona obserwujących. Kirk prowadził też popularny podcast oraz program radiowy „The Charlie Kirk Show”. Był również współprowadzącym programu „Fox & Friends” w Fox News.

Wsparcie zarówno od Republikanów, jak i od Demokratów

Jak przypomina Reuters, atak na Kirka nastąpił w okresie gwałtownego wzrostu przemocy na tle politycznym w ciągu ostatnich kilku lat.

Reklama
Reklama

W lipcu 2024 roku Trump został draśnięty kulą podczas wydarzenia kampanijnego w Butler w Pensylwanii. Drugi zamach na Trumpa, dwa miesiące później, został udaremniony przez agentów federalnych.

W kwietniu podpalacz włamał się do rezydencji gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro i podpalił ją, gdy w środku znajdowała się rodzina polityka.

Na początku tego roku w Minnesocie uzbrojony mężczyzna podszywający się pod policjanta zamordował posłankę stanową Melissę Hortman i jej męża oraz zastrzelił senatora Johna Hoffmana i jego żonę. W Boulder w stanie Kolorado mężczyzna użył prowizorycznego miotacza ognia i koktajli Mołotowa, aby zaatakować imprezę solidarnościową z izraelskimi zakładnikami, zabijając jedną kobietę i raniąc co najmniej sześć kolejnych.

Jeszcze przed informacją o śmierci Kirka, zarówno politycy partii republikańskiej, jak i demokratycznej przekazali wyrazy wsparcia wobec niego. „Przemoc polityczna NIGDY nie jest akceptowalna” – napisał Hakeem Jeffries, lider Demokratów w Izbie Reprezentantów USA. „Moje myśli i modlitwy są z Charliem Kirkiem i jego rodziną”.

Z kolei Mike Johnson, republikański spiker Izby Reprezentantów USA napisał na X: „Przyłączcie się do nas w modlitwie za naszego dobrego przyjaciela, Charliego Kirka”.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

Nagrania z tego incydentu, krążące w mediach społecznościowych, pokazują Kirka przemawiającego do tłumu na zewnątrz. Nagle rozległ się głośny trzask, przypominający strzał z broni palnej. Na nagraniach widać, jak Kirk przez chwilę dotyka dłonią szyi i spada z krzesła.

– Strzał padł z pobliskiego budynku. Podejrzany został zatrzymany – poinformował agencję Reutera rzecznik uniwersytetu.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Frédéric Pechier
Przestępczość
Francja: Lekarz truł pacjentów, by móc ich ratować. Rusza proces
Podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija
Przestępczość
„Tak, zabiłem”. Domniemany zabójca Andrija Parubija ujawnia motywy zbrodni
Andrij Parubij
Przestępczość
Zabójstwo Andrija Parubija: Zatrzymano podejrzanego, złożył już pierwsze zeznania
Andrij Parubij
Przestępczość
We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu
Funkcjonariusze organów ścigania przed kościołem Zwiastowania po masowej strzelaninie w Minneapolis
Przestępczość
Strzelanina w Minneapolis. Napastnik strzelał do dzieci w kościele
Reklama
Reklama
e-Wydanie