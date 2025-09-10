Nagrania z tego incydentu, krążące w mediach społecznościowych, pokazują Kirka przemawiającego do tłumu na zewnątrz. Nagle rozległ się głośny trzask, przypominający strzał z broni palnej. Na nagraniach widać, jak Kirk przez chwilę dotyka dłonią szyi i spada z krzesła.

– Strzał padł z pobliskiego budynku. Podejrzany został zatrzymany – poinformował agencję Reutera rzecznik uniwersytetu.

Lokalna stacja telewizyjna KSL-TV wyemitowała nagranie, na którym widać starszego mężczyznę ubranego w niebieską koszulę, odprowadzanego przez policję po ataku.

Jak poinformowała w programie X prokurator generalna Pam Bondi, na miejscu zdarzenia obecni byli agenci FBI oraz Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych.