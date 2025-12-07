Rzeczpospolita
"Poważny incydent" na lotnisku Heathrow w Londynie. Mężczyzna został aresztowany

Londyńskie pogotowie ratunkowe podało, że w niedzielę rano w pobliżu terminala 3 na lotnisku Londyn Heathrow doszło do „poważnego incydentu”. Policja zatrzymała jednego mężczyznę.

Publikacja: 07.12.2025 12:05

Pasażerowie w pobliżu Terminala 3 lotniska Heathrow w Londynie

Foto: PAP/EPA/Neil Hall

Bartosz Lewicki

W opublikowanym przez policję metropolitarną oświadczeniu czytamy, że „grupa mężczyzn spryskała kilka osób środkiem, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym, a następnie odeszła z miejsca zdarzenia”. Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali jednego mężczyznę. Obecnie trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości pozostałych sprawców.

Kilka osób poszkodowanych

Według ustaleń stacji Sky News poszkodowanych zostało kilka osób, lecz ich obrażenia nie są poważne. Służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja pracują obecnie na wielopoziomowym parkingu znajdującym się na terenie portu lotniczego.

Policja nie traktuje incydentu jako aktu terroryzmu

Policja podała, że incydent ten nie jest traktowany jako akt terroryzmu. W związku ze zdarzeniem tymczasowo zamknięto drogi na lotnisko Heathrow. 

Incydent nie miał wpływu na ruch lotniczy.

Artykuł jest aktualizowany


Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Londyn Heathrow
