"Poważny incydent" na lotnisku Heathrow w Londynie. Mężczyzna został aresztowany

Aktualizacja: 07.12.2025 12:22 Publikacja: 07.12.2025 12:05
Pasażerowie w pobliżu Terminala 3 lotniska Heathrow w Londynie
Foto: PAP/EPA/Neil Hall
W opublikowanym przez policję metropolitarną oświadczeniu czytamy, że „grupa mężczyzn spryskała kilka osób środkiem, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym, a następnie odeszła z miejsca zdarzenia”. Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali jednego mężczyznę. Obecnie trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości pozostałych sprawców.
Czytaj więcej
Tylko 20 minut trwała w środę awaria systemu kontroli lotów na brytyjskich lotniskach, a jej skut...
Według ustaleń stacji Sky News poszkodowanych zostało kilka osób, lecz ich obrażenia nie są poważne. Służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja pracują obecnie na wielopoziomowym parkingu znajdującym się na terenie portu lotniczego.
Policja podała, że incydent ten nie jest traktowany jako akt terroryzmu. W związku ze zdarzeniem tymczasowo zamknięto drogi na lotnisko Heathrow.
Incydent nie miał wpływu na ruch lotniczy.
Artykuł jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb rurowych w Waszyngtonie w nocy poprzedzającej tzw. sztu...
Z publicznego śledztwa przeprowadzonego na Wyspach przez byłego sędziego brytyjskiego Sądu Najwyższego Anthony'e...
Dziewięciu członków załogi zostało porwanych w wyniku ataku piratów na statek LPG CGAS Saturn u wybrzeży Gwinei...
W Brugii i Brukseli zatrzymano trzy osoby w ramach śledztwa w sprawie możliwych oszustw przy wykorzystaniu fundu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SA...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas