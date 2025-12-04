Aktualizacja: 04.12.2025 11:37 Publikacja: 04.12.2025 11:26
Foto: Adobe Stock
Gazowiec pod portugalską banderą został zaatakowany około 50 mil morskich na zachód od Mbini, u wybrzeży Gwinei Równikowej. Piraci uprowadzili co najmniej dziewięciu marynarzy, a czterech pozostawili na pokładzie. Jeden z członków załogi doznał obrażeń.
Na statku pozostali: drugi kapitan, trzeci kapitan, oficer pokładowy oraz mechanik pokładowy. Wcześniejszy, wstępny raport sugerował porwanie nawet 12 osób.
CGAS Saturn należy do Christiania Gas, sekcji gazowej Eitzen Group. Spółka potwierdziła atak oraz uprowadzenie dziewięciu marynarzy. Jedna z osób pozostających na statku odniosła lekkie obrażenia.
„Christiania Gas jest głęboko zaniepokojona atakiem na statek i członków załogi. Naszym głównym priorytetem jest nawiązanie kontaktu z porwanymi i zapewnienie ich jak najszybszego i bezpiecznego uwolnienia” – przekazała firma w komunikacie.
Zarząd poinformował również, że Saturn udał się w kierunku bezpiecznych wód, a zespół kryzysowy pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami oraz rodzinami marynarzy.
„Wczoraj w Zatoce Gwinejskiej doszło do ataku na statek, którego członkiem załogi był obywatel Polski. W MSZ powołano specjalny zespół zajmujący się tą sprawą. Uruchomione zostały przewidziane procedury na wypadek takich sytuacji. Ze względu na dobro osób uprowadzonych oraz skuteczność prowadzonych działań nie będziemy na tym etapie komentować szczegółów postępowania” – przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Do ataku doszło, gdy jednostka zmierzała do Malabo na wyspie Bioko. Piractwo w Zatoce Gwinejskiej osiągnęło szczyt w połowie poprzedniej dekady, w ostatnich latach obserwowano spadek liczby incydentów. W 2024 r. Międzynarodowe Biuro Morskie (IMB) odnotowało cztery przypadki piractwa u wybrzeży Gwinei Równikowej, w tym jeden zakończony porwaniem dwóch członków załogi ze statku cargo.
Najpoważniejszym tegorocznym incydentem był atak z 17 marca. Dziesięciu uzbrojonych piratów wdarło się wówczas na pokład statku Bitu River pod panamską banderą i porwało dziesięciu członków załogi, w tym kapitana oraz głównego mechanika.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Brugii i Brukseli zatrzymano trzy osoby w ramach śledztwa w sprawie możliwych oszustw przy wykorzystaniu fundu...
Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SA...
W wyniku ataku, do którego doszło w okolicy Białego Domu, postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowe...
Bez ukraińskich danych wywiadowczych o osobach współpracujących z Rosją, Polska nie poradzi sobie z dywersantami...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W środę politycy Partii Demokratycznej upowszechnili kolejne maile skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas