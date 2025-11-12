Rzeczpospolita
Wydarzenia
Demokraci ujawniają maile Epsteina. Czy pogrążą Donalda Trumpa?

W środę politycy Partii Demokratycznej upowszechnili kolejne maile skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina. W tym jeden, w którym Epstein stwierdził, że „Trump oczywiście wiedział o dziewczynach” pozyskanych do handlu ludźmi w celach seksualnych.

Publikacja: 12.11.2025 16:16

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters, Kevin Lamarque

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są nowe oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi związane z Jeffreyem Epsteinem?
  • W jaki sposób ujawnione maile wpłynęły na działania Demokratów wobec Białego Domu?
  • Jakie jest stanowisko administracji Trumpa wobec dokumentów Epsteina?
  • Jakie dowody przedstawiają Demokraci w kontekście działań Trumpa?
  • Jakie kontrowersje budzi sprawa Jeffreya Epsteina?
  • Jaka jest historia sprawy Epsteina i jego powiązań z wpływowymi osobami?

Wymiana maili opublikowanych przez Demokratów z  komisji nadzoru Izby Reprezentantów ma być korespondencją między Epsteinem a Michaelem Wolffem, autorem czterech książek o Donaldzie Trumpie i autorem wywiadów z Epsteinem.

Ofiary Jeffreya Epsteina na konferencji prasowej w Waszyngtonie
Banki
Jedna z ofiar Jeffreya Epsteina pozwała Bank of America i Bank of New York Mellon

Amerykańskie media spekulują, że upublicznienie przez Demokratów korespondencji prawdopodobnie wywrze znaczną presję na Biały Dom, aby ten ujawnił tzw. akta Epsteina. Maile sugerują bowiem, że Epstein uważał, iż prezydent wiedział więcej o jego nadużyciach, niż przyznawał.

Administracja Trumpa obiecała odtajnić dokumenty, ale na początku lipca prokurator generalna Pam Bondi  i FBI oznajmiły, że zamykają sprawę, twierdząc, że nie zawierają one żadnych nowych informacji. Przypuszczalnie dlatego, że w dokumentach Epsteina nazwisko Trumpa pojawia się często, o czym prokurator Bondi miała prezydenta poinformować w maju.

Demokraci ujawniają kolejne maile

W jednym z ujawnionych w środę maili do swojej współpracownicy, odsiadującej obecnie 21-letni wyrok za handel ludźmi Ghislaine Maxwell, Epstein  twierdzi, że Donald Trump spędzał w jego domu czas z dziewczyną, która była jedną z ofiar handlu ludźmi. W tej wiadomości z 2011 r. Epstein określił obecnego prezydenta USA jako „psa, który nie szczekał﻿, sugerując, że Trump nie został publicznie powiązany z ofiarami, mimo że spędzał czas z jedną z nich.

Zdjęcie przedstawiajace Jeffreya Epsteina i Donalda Trumpa na murach Zamku Windsor
Społeczeństwo
Zdjęcia Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem na murach Zamku Windsor

Druga wiadomość, wysłana przez Epsteina w kwietniu 2011 r. do biografa Trumpa Michaela Wolffa, wskazuje, że Trump zażądał jego rezygnacji z członkostwa w Mar-a-Lago, ekskluzywnego klubu prezydenta na Florydzie. Powodem miało być, jak zeznał później Trump, „podbieranie” pracujących tam dziewcząt.

Trump konsekwentnie zaprzecza, jakoby wiedział o działalności Epsteina, w tym o działalności siatki handlu ludźmi, która dostarczała nastoletnie dziewczyny bogatym i wpływowym partnerom.

Epstein popełnił samobójstwo w 2019 r., przebywając w areszcie federalnym.

Demokraci żądają ujawnienia wszystkich akt

Ujawnione maile wywołały nowe pytania o to, jak dobrze Trump znał działania Epsteina i czy miał świadomość popełnianych przez niego przestępstw, zanim został prezydentem. Demokraci twierdzą, że te dokumenty pokazują konieczność pełnego ujawnienia materiałów związanych z Epsteinem, Republikanie zarzucają im jednak polityczną motywację, manipulowanie faktami i selektywne ujawnianie dokumentów.

Donald Trump
Polityka
Donald Trump traci w oczach Amerykanów. Zaszkodziła mu sprawa Jeffrey'a Epsteina

Maile pochodzą z ponad 23 tysięcy stron dokumentów przekazanych komisji przez zarządców spadku Epsteina. Przekazano je na mocy wezwania śledczych, ponieważ dokumenty mogą mieć istotne znaczenie dla dochodzenia dotyczącego działalności Epsteina, w tym jego powiązań z Donaldem Trumpem.

Wciąż trwa ich analiza, a Demokraci działają na rzecz pełnego udostępnienia akt śledztwa dotyczącego tej sprawy, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.

Kim był Jeffrey Epstein

Urodzony w 1953 r. Epstein był finansistą i multimilionerem.

Pierwsze zarzuty wobec niego pojawiły się już w 2005 r., kiedy policja w Palm Beach wszczęła dochodzenie po zgłoszeniu wykorzystania 14-latki. W trakcie śledztwa ustalono, że ofiar było znacznie więcej, co doprowadziło do  aresztowania milionera w 2006 r.. W 2008 r. Epstein przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia, korzystając z ugody z prokuraturą, dzięki której uniknął federalnych zarzutów.

Próba samobójcza Epsteina. Film spod celi „już nie istnieje”
Przestępczość
Próba samobójcza Epsteina. Film spod celi „już nie istnieje”
W 2019 r. ponownie aresztowano go pod zarzutami handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania nieletnich, gdyż miał sprowadzać dziesiątki dziewczynek do swoich posiadłości, w tym na tzw. "Wyspę Pedofilów" (Little Saint James) na Karaibach. Epstein miał też werbować dziewczynki i oferować je innym wpływowym osobom. Groziło mu 45 lat więzienia, a proces miał się rozpocząć w 2020 r..

Jednak Epstein zmarł w więzieniu, prawdopodobnie popełniając samobójstwo w 2019 r..

Jego sprawa wzbudza kontrowersje ze względu na powiązania z wieloma znanymi politykami, biznesmenami i celebrytami, a także ze względu na nietypowo łagodną ugodę, którą wynegocjował w 2008 r.. Do dziś trwa analiza dokumentów i śledztwa dotyczące jego działalności przestępczej oraz osób powiązanych z jego siecią pedofilów.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Jeffrey Epstein

Wymiana maili opublikowanych przez Demokratów z  komisji nadzoru Izby Reprezentantów ma być korespondencją między Epsteinem a Michaelem Wolffem, autorem czterech książek o Donaldzie Trumpie i autorem wywiadów z Epsteinem.

Amerykańskie media spekulują, że upublicznienie przez Demokratów korespondencji prawdopodobnie wywrze znaczną presję na Biały Dom, aby ten ujawnił tzw. akta Epsteina. Maile sugerują bowiem, że Epstein uważał, iż prezydent wiedział więcej o jego nadużyciach, niż przyznawał.

