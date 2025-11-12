Demokraci ujawniają maile Epsteina. Czy pogrążą Donalda Trumpa?

Aktualizacja: 12.11.2025 19:12 Publikacja: 12.11.2025 16:16
Donald Trump
Foto: Reuters, Kevin Lamarque
Wymiana maili opublikowanych przez Demokratów z komisji nadzoru Izby Reprezentantów ma być korespondencją między Epsteinem a Michaelem Wolffem, autorem czterech książek o Donaldzie Trumpie i autorem wywiadów z Epsteinem.
Amerykańskie media spekulują, że upublicznienie przez Demokratów korespondencji prawdopodobnie wywrze znaczną presję na Biały Dom, aby ten ujawnił tzw. akta Epsteina. Maile sugerują bowiem, że Epstein uważał, iż prezydent wiedział więcej o jego nadużyciach, niż przyznawał.
Administracja Trumpa obiecała odtajnić dokumenty, ale na początku lipca prokurator generalna Pam Bondi i FBI oznajmiły, że zamykają sprawę, twierdząc, że nie zawierają one żadnych nowych informacji. Przypuszczalnie dlatego, że w dokumentach Epsteina nazwisko Trumpa pojawia się często, o czym prokurator Bondi miała prezydenta poinformować w maju.
W jednym z ujawnionych w środę maili do swojej współpracownicy, odsiadującej obecnie 21-letni wyrok za handel ludźmi Ghislaine Maxwell, Epstein twierdzi, że Donald Trump spędzał w jego domu czas z dziewczyną, która była jedną z ofiar handlu ludźmi. W tej wiadomości z 2011 r. Epstein określił obecnego prezydenta USA jako „psa, który nie szczekał”, sugerując, że Trump nie został publicznie powiązany z ofiarami, mimo że spędzał czas z jedną z nich.
Druga wiadomość, wysłana przez Epsteina w kwietniu 2011 r. do biografa Trumpa Michaela Wolffa, wskazuje, że Trump zażądał jego rezygnacji z członkostwa w Mar-a-Lago, ekskluzywnego klubu prezydenta na Florydzie. Powodem miało być, jak zeznał później Trump, „podbieranie” pracujących tam dziewcząt.
Trump konsekwentnie zaprzecza, jakoby wiedział o działalności Epsteina, w tym o działalności siatki handlu ludźmi, która dostarczała nastoletnie dziewczyny bogatym i wpływowym partnerom.
Epstein popełnił samobójstwo w 2019 r., przebywając w areszcie federalnym.
Ujawnione maile wywołały nowe pytania o to, jak dobrze Trump znał działania Epsteina i czy miał świadomość popełnianych przez niego przestępstw, zanim został prezydentem. Demokraci twierdzą, że te dokumenty pokazują konieczność pełnego ujawnienia materiałów związanych z Epsteinem, Republikanie zarzucają im jednak polityczną motywację, manipulowanie faktami i selektywne ujawnianie dokumentów.
Maile pochodzą z ponad 23 tysięcy stron dokumentów przekazanych komisji przez zarządców spadku Epsteina. Przekazano je na mocy wezwania śledczych, ponieważ dokumenty mogą mieć istotne znaczenie dla dochodzenia dotyczącego działalności Epsteina, w tym jego powiązań z Donaldem Trumpem.
Wciąż trwa ich analiza, a Demokraci działają na rzecz pełnego udostępnienia akt śledztwa dotyczącego tej sprawy, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.
Urodzony w 1953 r. Epstein był finansistą i multimilionerem.
Pierwsze zarzuty wobec niego pojawiły się już w 2005 r., kiedy policja w Palm Beach wszczęła dochodzenie po zgłoszeniu wykorzystania 14-latki. W trakcie śledztwa ustalono, że ofiar było znacznie więcej, co doprowadziło do aresztowania milionera w 2006 r.. W 2008 r. Epstein przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia, korzystając z ugody z prokuraturą, dzięki której uniknął federalnych zarzutów.
W 2019 r. ponownie aresztowano go pod zarzutami handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania nieletnich, gdyż miał sprowadzać dziesiątki dziewczynek do swoich posiadłości, w tym na tzw. "Wyspę Pedofilów" (Little Saint James) na Karaibach. Epstein miał też werbować dziewczynki i oferować je innym wpływowym osobom. Groziło mu 45 lat więzienia, a proces miał się rozpocząć w 2020 r..
Jednak Epstein zmarł w więzieniu, prawdopodobnie popełniając samobójstwo w 2019 r..
Jego sprawa wzbudza kontrowersje ze względu na powiązania z wieloma znanymi politykami, biznesmenami i celebrytami, a także ze względu na nietypowo łagodną ugodę, którą wynegocjował w 2008 r.. Do dziś trwa analiza dokumentów i śledztwa dotyczące jego działalności przestępczej oraz osób powiązanych z jego siecią pedofilów.
