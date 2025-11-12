Demokraci ujawniają maile Epsteina. Czy pogrążą Donalda Trumpa?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są nowe oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi związane z Jeffreyem Epsteinem?

W jaki sposób ujawnione maile wpłynęły na działania Demokratów wobec Białego Domu?

Jakie jest stanowisko administracji Trumpa wobec dokumentów Epsteina?

Jakie dowody przedstawiają Demokraci w kontekście działań Trumpa?

Jakie kontrowersje budzi sprawa Jeffreya Epsteina?

Jaka jest historia sprawy Epsteina i jego powiązań z wpływowymi osobami?

Wymiana maili opublikowanych przez Demokratów z komisji nadzoru Izby Reprezentantów ma być korespondencją między Epsteinem a Michaelem Wolffem, autorem czterech książek o Donaldzie Trumpie i autorem wywiadów z Epsteinem.

Amerykańskie media spekulują, że upublicznienie przez Demokratów korespondencji prawdopodobnie wywrze znaczną presję na Biały Dom, aby ten ujawnił tzw. akta Epsteina. Maile sugerują bowiem, że Epstein uważał, iż prezydent wiedział więcej o jego nadużyciach, niż przyznawał.

Administracja Trumpa obiecała odtajnić dokumenty, ale na początku lipca prokurator generalna Pam Bondi i FBI oznajmiły, że zamykają sprawę, twierdząc, że nie zawierają one żadnych nowych informacji. Przypuszczalnie dlatego, że w dokumentach Epsteina nazwisko Trumpa pojawia się często, o czym prokurator Bondi miała prezydenta poinformować w maju.