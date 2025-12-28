Aktualizacja: 28.12.2025 16:01 Publikacja: 28.12.2025 14:21
Foto: Photo by LOU BENOIST / POOL / AFP
Liczący 70 metrów haft, przedstawiający bitwę pod Hastings z 1066 roku, zostanie przewieziony z Francji do Londynu w ramach porozumienia między rządami obu państw.
Transport zabytku oraz okres jego przechowywania i ekspozycji zostaną objęte brytyjskim rządowym programem ubezpieczeniowym Government Indemnity Scheme (GIS). Ubezpieczenie indemnizacyjne obejmuje m.in. ryzyko utraty lub uszkodzenia.
To zdjęcie przedstawia fragment Tkaniny z Bayeux przed umieszczeniem jej w skrzyni w celu przewiezienia do Muzeum Brytyjskiego
Foto: Photo by LOU BENOIST / POOL / AFP
Rzecznik ministerstwa podkreślił, że bez tego wieloletniego programu „publiczne muzea i galerie musiałyby ponosić bardzo wysokie koszty komercyjnego ubezpieczenia, co byłoby znacznie mniej opłacalne”.
Jednak już samo przeniesienie tkaniny budzi kontrowersje. Część francuskich ekspertów sztuki twierdzi, że niemal tysiącletni zabytek jest w zbyt delikatnym stanie, by go transportować – czemu zaprzeczają francuscy urzędnicy.
Czytaj więcej
Sześć lat temu Francja nie zdołała ochronić przed pożarem katedry Notre Dame. Teraz nie potrafiła...
Według BBC ministerstwo otrzymało wstępną wycenę ubezpieczenia Tkaniny z Bayeux, która została tymczasowo zatwierdzona. Wypożyczenie nie zostanie jednak formalnie potwierdzone, dopóki nie pojawi się ostateczna wycena.
Według „Financial Times”, powołującego się na anonimowych urzędników, końcowa wycena ma wynieść około 800 mln funtów – niemal 3,9 mld złotych.
Tkanina z Bayeux będzie prezentowana w Sainsbury Exhibitions Gallery w British Museum od września 2026 roku do lipca 2027 roku, podczas gdy jej obecna siedziba – Muzeum w Bayeux – będzie przechodzić remont.
Czytaj więcej
Pomysł władz Rzymu, żeby wprowadzić od 7 stycznia bilet wstępu do Fontanny di Trevi w wysokości 2...
To monumentalne dzieło, składające się z 58 scen, 626 postaci i 202 koni, ukazuje burzliwy okres w relacjach angielsko-francuskich, kiedy Wilhelm Zdobywca odebrał tron Anglii Haroldowi Godwinsonowi, stając się pierwszym normańskim królem Anglii.
Rządowy program indemnizacji umożliwia publiczne prezentowanie w Wielkiej Brytanii dzieł sztuki i obiektów kultury, które „w innym wypadku nie mogłyby być wystawiane ze względu na zbyt wysokie koszty ubezpieczenia”.
Program, ustanowiony w 1980 roku, umożliwił wiele wypożyczeń o bardzo wysokiej wartości, m.in. pokazanie w National Gallery obrazu Vincenta van Gogha „Sypialnia” z 1888 roku.
Czytaj więcej
Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Anglii? Do niedawna historyków dzieliły różne hipotezy, jed...
Szacuje się, że dzięki temu systemowi muzea i galerie oszczędzają około 81 mln funtów rocznie w porównaniu z kosztami komercyjnych polis ubezpieczeniowych.
W zamian za Tkaninę z Bayeux British Museum wypożyczy Francji inne zabytki, w tym anglosaskie artefakty z VII wieku odkryte w grobowcu Sutton Hoo w hrabstwie Suffolk oraz XII‑wieczne szachy z wyspy Lewis – informuje BBC.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło we wtorek uchwałę w sprawie zażądania od byłej prezes Beaty Kozłowsk...
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie steru PZU przez Bogdana Benczaka. Do tej pory pełnił on obow...
Zabranie wymaganych dokumentów to jeden z podstawowych obowiązków przed wyjazdem zagranicznym. W ten sposób unik...
Zapowiada się gorący okres przedświąteczny w PZU. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki może podjąć uchwałę...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, b...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas