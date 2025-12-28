Reklama
Francuski zabytek wyceniony na oszałamiającą sumę. Tkanina z Bayeux jedzie do Londynu

Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii zamierza ubezpieczyć słynną, jedenastowieczną Tkaninę z Bayeux na 800 mln funtów na czas jej wypożyczenia do British Museum w przyszłym roku – informuje BBC.

Publikacja: 28.12.2025 14:21

Foto: Photo by LOU BENOIST / POOL / AFP

Urszula Lesman

Liczący 70 metrów haft, przedstawiający bitwę pod Hastings z 1066 roku, zostanie przewieziony z Francji do Londynu w ramach porozumienia między rządami obu państw.

Transport zabytku oraz okres jego przechowywania i ekspozycji zostaną objęte brytyjskim rządowym programem ubezpieczeniowym Government Indemnity Scheme (GIS). Ubezpieczenie indemnizacyjne obejmuje m.in. ryzyko utraty lub uszkodzenia.

To zdjęcie przedstawia fragment Tkaniny z Bayeux przed umieszczeniem jej w skrzyni w celu przewiezienia do Muzeum Brytyjskiego

Foto: Photo by LOU BENOIST / POOL / AFP

Rzecznik ministerstwa podkreślił, że bez tego wieloletniego programu „publiczne muzea i galerie musiałyby ponosić bardzo wysokie koszty komercyjnego ubezpieczenia, co byłoby znacznie mniej opłacalne”.

Kontrowersyjne wypożyczenie tysiącletniego zabytku do British Museum

Jednak już samo przeniesienie tkaniny budzi kontrowersje. Część francuskich ekspertów sztuki twierdzi, że niemal tysiącletni zabytek jest w zbyt delikatnym stanie, by go transportować – czemu zaprzeczają francuscy urzędnicy.

Według BBC ministerstwo otrzymało wstępną wycenę ubezpieczenia Tkaniny z Bayeux, która została tymczasowo zatwierdzona. Wypożyczenie nie zostanie jednak formalnie potwierdzone, dopóki nie pojawi się ostateczna wycena.

Według „Financial Times”, powołującego się na anonimowych urzędników, końcowa wycena ma wynieść około 800 mln funtów – niemal 3,9 mld złotych.

Czym jest słynna Tkanina z Bayeux

Tkanina z Bayeux będzie prezentowana w Sainsbury Exhibitions Gallery w British Museum od września 2026 roku do lipca 2027 roku, podczas gdy jej obecna siedziba – Muzeum w Bayeux – będzie przechodzić remont.

To monumentalne dzieło, składające się z 58 scen, 626 postaci i 202 koni, ukazuje burzliwy okres w relacjach angielsko-francuskich, kiedy Wilhelm Zdobywca odebrał tron Anglii Haroldowi Godwinsonowi, stając się pierwszym normańskim królem Anglii.

Jakie zabytki z Wielkiej Brytanii trafią do Francji?

Rządowy program indemnizacji umożliwia publiczne prezentowanie w Wielkiej Brytanii dzieł sztuki i obiektów kultury, które „w innym wypadku nie mogłyby być wystawiane ze względu na zbyt wysokie koszty ubezpieczenia”.

Program, ustanowiony w 1980 roku, umożliwił wiele wypożyczeń o bardzo wysokiej wartości, m.in. pokazanie w National Gallery obrazu Vincenta van Gogha „Sypialnia” z 1888 roku.

Szacuje się, że dzięki temu systemowi muzea i galerie oszczędzają około 81 mln funtów rocznie w porównaniu z kosztami komercyjnych polis ubezpieczeniowych.

W zamian za Tkaninę z Bayeux British Museum wypożyczy Francji inne zabytki, w tym anglosaskie artefakty z VII wieku odkryte w grobowcu Sutton Hoo w hrabstwie Suffolk oraz XII‑wieczne szachy z wyspy Lewis – informuje BBC.

