Liczący 70 metrów haft, przedstawiający bitwę pod Hastings z 1066 roku, zostanie przewieziony z Francji do Londynu w ramach porozumienia między rządami obu państw.

Transport zabytku oraz okres jego przechowywania i ekspozycji zostaną objęte brytyjskim rządowym programem ubezpieczeniowym Government Indemnity Scheme (GIS). Ubezpieczenie indemnizacyjne obejmuje m.in. ryzyko utraty lub uszkodzenia.

To zdjęcie przedstawia fragment Tkaniny z Bayeux przed umieszczeniem jej w skrzyni w celu przewiezienia do Muzeum Brytyjskiego Foto: Photo by LOU BENOIST / POOL / AFP

Rzecznik ministerstwa podkreślił, że bez tego wieloletniego programu „publiczne muzea i galerie musiałyby ponosić bardzo wysokie koszty komercyjnego ubezpieczenia, co byłoby znacznie mniej opłacalne”.

Kontrowersyjne wypożyczenie tysiącletniego zabytku do British Museum

Jednak już samo przeniesienie tkaniny budzi kontrowersje. Część francuskich ekspertów sztuki twierdzi, że niemal tysiącletni zabytek jest w zbyt delikatnym stanie, by go transportować – czemu zaprzeczają francuscy urzędnicy.