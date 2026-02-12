Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w systemie ubezpieczeń OC proponuje Polska 2050?

Dlaczego ubezpieczyciele są zaniepokojeni propozycjami Polski 2050?

W jaki sposób proponowane zmiany mogą wpłynąć na ceny ubezpieczeń OC?

Jakie są argumenty za i przeciw obniżeniu kar za brak polisy OC?

Dlaczego obecny system ubezpieczeń OC jest bliski granicy rentowności?

Tego rynek ubezpieczeń się nie spodziewał. Polska 2050 pokazała założenia nowego projektu ustawy dotyczącego ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, który chce złożyć w Sejmie. W projekcie są dwie zasadnicze propozycje.

Dwa pomysły Polski 2050

Zakłada on powołanie nowego funduszu inwestycyjnego finansowanego ze składek ubezpieczeniowych. Zgodnie z propozycją, 4,5 proc. wpływów z wybranych ubezpieczeń miałoby zostać przeznaczone na wsparcie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Środki te zostałyby podzielone po równo pomiędzy Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Autorzy projektu szacują, że fundusz mógłby dysponować kwotą około 700 mln zł rocznie. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone m.in. na budowę i modernizację remiz OSP, zakup nowego sprzętu oraz doposażenie służb w nowoczesne narzędzia poprawiające skuteczność działań ratowniczych i porządkowych.

Druga propozycja zawarta w projekcie zmierza do obniżenia kar za jazdę bez ważnej polisy OC. Zdaniem autorów projektu obecne sankcje są niewspółmiernie wysokie w stosunku do samego przewinienia, szczególnie w przypadkach krótkotrwałego braku polisy wynikającego z pomyłki lub zapomnienia.