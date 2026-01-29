Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

PZU partnerem TOPR. Nowoczesne technologie wspomogą ratowników

PZU został oficjalnym partnerem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – poinformowały w czwartek największy polski ubezpieczyciel i TOPR.

Publikacja: 29.01.2026 17:08

PZU partnerem TOPR. Nowoczesne technologie wspomogą ratowników

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego PZU nawiązało współpracę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym?
  • Jakie nowoczesne technologie otrzyma TOPR dzięki wsparciu PZU?
  • W jaki sposób nowoczesny sprzęt wpłynie na działania ratowników TOPR?
  • Jakie są główne przyczyny interwencji ratowników w Tatrach?

Celem współpracy pomiędzy PZU i TOPR jest zwiększenie bezpieczeństwa milionów turystów odwiedzających co roku Tatry oraz wsparcie ratowników w szybkim i skutecznym niesieniu pomocy w trudno dostępnym terenie, niezależnie od pory roku. 

Współpraca PZU i TOPR. Drony pomogą w górach

Dzięki środkom z funduszu prewencyjnego PZU ratownicy otrzymają zaawansowane drony przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach górskich. To jedne z najnowocześniejszych urządzeń do działań w trudnych warunkach górskich, wyposażone m.in. w kamery termowizyjne, dalmierze laserowe, systemy rozpoznawania sylwetek, reflektory i głośniki, możliwość transportu ładunków nawet do 65 kg. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma także specjalistyczny pojazd podwodny, przeznaczony do wsparcia sekcji płetwonurków w TOPR. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększy bezpieczeństwo turystów w Tatrach i skróci czas reakcji ratowników w sytuacjach zagrożenia życia. 

Bezpieczeństwo jest fundamentem działań PZU, dlatego chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia, które realnie pomagają chronić zdrowie i życie ludzi. Współpraca z TOPR jest dla nas naturalna, ponieważ wspieramy zespół ratowników, którzy każdego dnia podejmują ogromny wysiłek, by pomagać innym w najtrudniejszych warunkach – skomentowała Agnieszka Żebrowska, dyrektor Biura Prewencji i Sponsoringu PZU. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi finansowanemu z naszego funduszu prewencyjnego, TOPR będzie mógł prowadzić akcje szybciej, skuteczniej i bezpieczniej dla samych ratowników, jak i potrzebujących pomocy – dodała

Czytaj więcej

Marek Kutarba: Mamy szansę nie być już doświadczalnym poligonem Rosji
Opinie Ekonomiczne
Marek Kutarba: Mamy szansę nie być już doświadczalnym poligonem Rosji
Reklama
Reklama

TOPR to służba o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w Tatrach. W 2024 r. ratownicy TOPR udzielili pomocy 1330 osobom, a w 2025 r. z ich pomocy skorzystało 1200 osób. W ostatnich latach na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego wchodzi ponad 5 milionów turystów rocznie. Ratownicy TOPR zwracają uwagę, że niestety znaczna część zdarzeń, które wymagają ich interwencji, wynika z niewłaściwej oceny własnych umiejętności oraz braku dopasowania celu do panujących warunków pogodowych. 

Cieszymy się z ponownego nawiązania współpracy z PZU. Program wsparcia pozwala nam na rozwijanie nowoczesnych technologii w ratownictwie górskim. Liczymy na rozwój współpracy w kolejnych latach i wsparcie zarówno sprzętowe, jak i możliwość wspólnych, nowoczesnych działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa turystów w Tatrach – powiedział Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

PZU wspiera też GOPR

Przypomnijmy, że PZU od wielu lat wspiera także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Ubezpieczyciel pomaga wzmocnić bezpieczeństwo milionów turystów wspierając ratowników, którzy niosą pomoc we wszystkich polskich górach – od Sudetów przez Beskidy po Tatry i Bieszczady. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ubezpieczenia Turystyka Bezpieczna turystyka PZU Tatry
Największy polski ubezpieczyciel zainaugurował w środę swój program "Rowerowa Polska PZU"
Ubezpieczenia
PZU rusza z nowym programem. Cel to poprawa bezpieczeństwa rowerzystów
Francuski zabytek wyceniony na oszałamiającą sumę. Tkanina z Bayeux jedzie do Londynu
Ubezpieczenia
Francuski zabytek wyceniony na oszałamiającą sumę. Tkanina z Bayeux jedzie do Londynu
Rozliczenia rządów PiS w PZU. Spółka chce naprawy szkód przez byłą szefową
Ubezpieczenia
Rozliczenia rządów PiS w PZU. Spółka chce naprawy szkód przez byłą szefową
Bogdan Benczak prezesem PZU. Jest zgoda KNF
Ubezpieczenia
Bogdan Benczak prezesem PZU. Jest zgoda KNF
Jakie dokumenty zabrać w podróż za granicę?
Ubezpieczenia
Jakie dokumenty zabrać w podróż za granicę?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama