Celem współpracy pomiędzy PZU i TOPR jest zwiększenie bezpieczeństwa milionów turystów odwiedzających co roku Tatry oraz wsparcie ratowników w szybkim i skutecznym niesieniu pomocy w trudno dostępnym terenie, niezależnie od pory roku.
Dzięki środkom z funduszu prewencyjnego PZU ratownicy otrzymają zaawansowane drony przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach górskich. To jedne z najnowocześniejszych urządzeń do działań w trudnych warunkach górskich, wyposażone m.in. w kamery termowizyjne, dalmierze laserowe, systemy rozpoznawania sylwetek, reflektory i głośniki, możliwość transportu ładunków nawet do 65 kg. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma także specjalistyczny pojazd podwodny, przeznaczony do wsparcia sekcji płetwonurków w TOPR. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększy bezpieczeństwo turystów w Tatrach i skróci czas reakcji ratowników w sytuacjach zagrożenia życia.
– Bezpieczeństwo jest fundamentem działań PZU, dlatego chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia, które realnie pomagają chronić zdrowie i życie ludzi. Współpraca z TOPR jest dla nas naturalna, ponieważ wspieramy zespół ratowników, którzy każdego dnia podejmują ogromny wysiłek, by pomagać innym w najtrudniejszych warunkach – skomentowała Agnieszka Żebrowska, dyrektor Biura Prewencji i Sponsoringu PZU. – Dzięki nowoczesnemu sprzętowi finansowanemu z naszego funduszu prewencyjnego, TOPR będzie mógł prowadzić akcje szybciej, skuteczniej i bezpieczniej dla samych ratowników, jak i potrzebujących pomocy – dodała.
TOPR to służba o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w Tatrach. W 2024 r. ratownicy TOPR udzielili pomocy 1330 osobom, a w 2025 r. z ich pomocy skorzystało 1200 osób. W ostatnich latach na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego wchodzi ponad 5 milionów turystów rocznie. Ratownicy TOPR zwracają uwagę, że niestety znaczna część zdarzeń, które wymagają ich interwencji, wynika z niewłaściwej oceny własnych umiejętności oraz braku dopasowania celu do panujących warunków pogodowych.
– Cieszymy się z ponownego nawiązania współpracy z PZU. Program wsparcia pozwala nam na rozwijanie nowoczesnych technologii w ratownictwie górskim. Liczymy na rozwój współpracy w kolejnych latach i wsparcie zarówno sprzętowe, jak i możliwość wspólnych, nowoczesnych działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa turystów w Tatrach – powiedział Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.
Przypomnijmy, że PZU od wielu lat wspiera także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Ubezpieczyciel pomaga wzmocnić bezpieczeństwo milionów turystów wspierając ratowników, którzy niosą pomoc we wszystkich polskich górach – od Sudetów przez Beskidy po Tatry i Bieszczady.
