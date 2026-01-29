Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego PZU nawiązało współpracę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym?

Jakie nowoczesne technologie otrzyma TOPR dzięki wsparciu PZU?

W jaki sposób nowoczesny sprzęt wpłynie na działania ratowników TOPR?

Jakie są główne przyczyny interwencji ratowników w Tatrach?

Celem współpracy pomiędzy PZU i TOPR jest zwiększenie bezpieczeństwa milionów turystów odwiedzających co roku Tatry oraz wsparcie ratowników w szybkim i skutecznym niesieniu pomocy w trudno dostępnym terenie, niezależnie od pory roku.

Współpraca PZU i TOPR. Drony pomogą w górach

Dzięki środkom z funduszu prewencyjnego PZU ratownicy otrzymają zaawansowane drony przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach górskich. To jedne z najnowocześniejszych urządzeń do działań w trudnych warunkach górskich, wyposażone m.in. w kamery termowizyjne, dalmierze laserowe, systemy rozpoznawania sylwetek, reflektory i głośniki, możliwość transportu ładunków nawet do 65 kg. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma także specjalistyczny pojazd podwodny, przeznaczony do wsparcia sekcji płetwonurków w TOPR. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększy bezpieczeństwo turystów w Tatrach i skróci czas reakcji ratowników w sytuacjach zagrożenia życia.

– Bezpieczeństwo jest fundamentem działań PZU, dlatego chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia, które realnie pomagają chronić zdrowie i życie ludzi. Współpraca z TOPR jest dla nas naturalna, ponieważ wspieramy zespół ratowników, którzy każdego dnia podejmują ogromny wysiłek, by pomagać innym w najtrudniejszych warunkach – skomentowała Agnieszka Żebrowska, dyrektor Biura Prewencji i Sponsoringu PZU. – Dzięki nowoczesnemu sprzętowi finansowanemu z naszego funduszu prewencyjnego, TOPR będzie mógł prowadzić akcje szybciej, skuteczniej i bezpieczniej dla samych ratowników, jak i potrzebujących pomocy – dodała.