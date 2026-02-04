Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego jazda bez ważnego OC może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych?

Jaka jest wysokość kar za brak OC?

Jakie są najczęstsze przyczyny braku ważnego OC i jak się przed tym zabezpieczyć?

Jak sprawdzić, czy pojazd ma ważne OC?

Polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to zdecydowanie najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce. Wedle danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego aktywnych umów OC jest już ponad 30 mln. Dzieje się tak dlatego, że komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Za poruszanie się po naszych drogach bez ważnej polisy grożą dotkliwe kary finansowe.

Kary za brak OC w górę

Kary te rosną z roku na rok. Wzrosły też z początkiem 2026 r. W przypadku samochodów osobowych kara za brak ważnej polisy OC przez okres do trzech dni to teraz 1920 zł, w okresie 4-14 dni to 4810 zł, jeśli zaś polisy nie ma dłużej niż 14 dni to już 9610 zł. W zeszłym roku było to odpowiednio 1870, 4670 i 9330 zł.

Kary za brak ważnego OC dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów w 2026 r. to 2880 zł do trzech dni, 7210 zł w okresie 4-14 dni i 14420 zł powyżej 14 dni. W tym przypadku kary wzrosły odpowiednio z 2800, 7000 i 14000 zł.