Hulajnogi na prąd wciąż bez obowiązkowego OC

Finlandia zadecydowała, że obowiązkowemu ubezpieczeniu OC będą podlegać wyłącznie hulajnogi elektryczne i podobne pojazdy, których maksymalna prędkość przekracza 25 km/h i/lub masa jest większa niż 25 kg. – Pod uwagę są brane parametry, które podaje producent, importer lub sprzedawca hulajnogi elektrycznej, a ewentualne przeróbki ograniczające prędkość lub masę pojazdu nie wpływają na obowiązek ubezpieczeniowy – mówi Andrzej Prajsnar.

Polska jeszcze czeka

Polska, choć wdrożyła część nowych postanowień unijnej dyrektywy, m.in. podniesienie sum gwarancyjnych w OC, to nie zdecydowała się na zmianę definicji pojazdu mechanicznego, ani tym bardziej na wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązkowe OC dla posiadaczy e-hulajnóg. – Nie ma również sygnałów sugerujących, że taka modyfikacja prawa jest planowana w najbliższym czasie – zauważa Jolanta Dziadowiec, ekspertka Unilink.

Eksperci Unilink zwracają jednak uwagę, że pomimo braku ustawowego przymusu, oferta dodatkowego OC dla właścicieli hulajnóg na prąd i rowerów elektrycznych wzbudza o wiele większe zainteresowanie niż jeszcze kilka lat temu. W ich ocenie oferta skierowana do właścicieli i użytkowników takich pojazdów rośnie, co oznacza, że zakłady ubezpieczeniowe widzą dalszy potencjał dla rozwoju rynku.

Znaleźliśmy kilka ofert polis OC skierowanych do ekocyklistów. Zwykle obejmują one zarówno szkody rzeczowe, na przykład zarysowanie lakieru na samochodzie czy rozbicie samochodowego reflektora, jak i szkody osobowe, w tym koszty leczenia poszkodowanego pieszego. Do polisy dodawane jest ubezpieczenie NNW. Koszt całości nie przekracza zwykle 100 zł na rok.

Niekiedy polisa OC dla elektrycznych hulajnóg czy rowerów elektrycznych może być rozszerzeniem obowiązkowego OC dla samochodów. W takim wariancie cena samochodowego OC jest po prostu nieco wyższa. W grę wchodzi także zakup polisy AC, która ubezpiecza e-hulajnogę czy rower elektryczny przed uszkodzeniem i kradzieżą. To oczywiście oznacza dodatkowy wydatek.