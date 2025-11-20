PZU zapowiada też, że będzie kontynuowało prace związane z przekształceniem w strukturę holdingową w ramach przygotowań do realizacji potencjalnej transakcji z Bankiem Pekao w celu poprawy alokacji kapitału w Grupie. – Ubezpieczyciel chce przeprowadzić reorganizację w sposób, który najlepiej będzie odpowiadał interesom akcjonariuszy i klientów Grupy PZU oraz realizacji jej celów strategicznych, stosownie do ustaleń wynikających z porozumień zawartych z Pekao – czytamy w komunikacie spółki.

Ubezpieczenia majątkowe PZU

Po trzech kwartałach 2025 r. przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 7,1 proc. r/r do prawie 14,2 mld zł (w samym trzecim kwartale o 4,9 proc. do ponad 4,8 mld zł). Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR wyniosła w tym okresie niecałe 85,8 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 8,9 pkt. proc. (w samym trzecim kwartale było to 81,8 proc., poprawa aż 16,8 pkt. proc.). Wynik operacyjny w tej grupie był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem, a w trzecim kwartale aż ponad 5,5-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale 2024 r.

– Trzeci kwartał potwierdził trendy, które obserwowaliśmy w poprzednich okresach sprawozdawczych. Sprzedaż rośnie we wszystkich liniach biznesowych PZU, wszystkie są też rentowne. W pierwszych 9 miesiącach 2025 r. wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się we wszystkich grupach produktów – OC, autocasco i pozakomunikacyjnych, przy czym wartościowo wzrost był najwyższy w tych ostatnich. Cieszy nas odbudowanie rentowności segmentu OC komunikacyjnego, ale nie chcemy, by działo się to kosztem udziałów rynkowych. Dlatego przyspieszamy procesy adaptacyjne w odpowiedzi na działania cenowe konkurencji. Chcemy m.in. stale rozbudowywać i rozszerzać modele taryfikacyjne o nowe zmienne, poprawić efektywność kosztową, wzmocnić zewnętrzne kanały dystrybucji – stwierdził Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.

PZU poinformowało, że ponownie bardzo dynamicznie rosły przychody w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie masowym – po trzech kwartałach zwiększyły się o 10,4 proc. r/r, do ponad 6,5 mld zł, przy ponad dwukrotnym wzroście wyniku operacyjnego w tej grupie ubezpieczeń na przestrzeni roku. W grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC) przychody do końca września wzrosły w sumie o 4,4 proc. r/r do ponad 7,6 mld zł (największą, ponad 14-procentową dynamikę przychodów, odnotowało OC w segmencie korporacyjnym), natomiast wynik operacyjny całej tej grupy produktów był w tym okresie prawie 5,5-krotnie wyższy niż przed rokiem.

Ubezpieczenia na życie i filar zdrowie

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce po trzech kwartałach 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. r/r, do ponad 6,6 mld zł (w samym trzecim kwartale o 2,9 proc. do ponad 2,2 mld zł). Mocno, bo o 10,7 proc. do blisko 1,9 mld zł (w trzecim kwartale o 11,8 proc. do 722 mln zł) wzrósł tu wynik operacyjny.

– W najważniejszym dla nas segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, w którym dominujemy na rynku, po trzech kwartałach 2025 r. notujemy stabilny wzrost przychodów o 2 proc. rok do roku. Mocno rośniemy natomiast w segmencie ubezpieczeń indywidualnych ochronnych, gdzie w ujęciu rocznym zwiększyliśmy w tym okresie przychody o 14,5 proc., a w samym trzecim kwartale nawet o 18,5 proc. – poinformowała Katarzyna Majewska, prezes PZU Życie.