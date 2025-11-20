Aktualizacja: 20.11.2025 10:02 Publikacja: 20.11.2025 09:37
Foto: Bloomberg
Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy 2025 r.
Grupa PZU osiągnęła w tym czasie na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 23,1 mld zł, o 5,9 proc. wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przychody zagranicznych spółek na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie stanowiły w tym łącznie ponad 2,3 mld zł. W samym trzecim kwartale tego roku przychody Grupy z ubezpieczeń wyniosły 7,9 mld zł, były o 4,8 proc. rok do roku i znacząco wyższe od oczekiwań analityków. Od stycznia do września Grupa PZU wypłaciła klientom ponad 12,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto. Ze względu na mniejszą liczbę masowych szkód pogodowych, był to z uwagi na inflację poziom podobny jak w tym samym okresie zeszłego roku (spadek o ok. 0,8 proc. r/r). Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po trzech kwartałach br. wyniósł 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 42,7 proc. r/r. W samym trzecim kwartale były to blisko 2 mld zł, o ponad 64 proc. więcej r/r. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) na koniec września wyniósł 22,1 proc., a w trzecim kwartale aż 25,3 proc.
– Działalność ubezpieczeniowa jest głównym źródłem naszych rekordowych wyników. Odpowiadała za blisko 70 proc. zysku netto wypracowanego do końca września, co oznacza wzrost o prawie 13 pkt. proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego – skomentował Bogdan Benczak, pełniący obowiązki prezesa PZU. – W trzecim kwartale, który był wyjątkowy, udział biznesu ubezpieczeniowego w wyniku był nawet nieco wyższy. To wskazuje, że jako Grupa PZU możemy osiągać ponadprzeciętne rezultaty pomimo spadku stóp procentowych, co będzie oddziaływało na wynik z działalności bankowej – dodał.
Należące do Grupy PZU banki Pekao i Alior do wyniku netto wniosły po trzech kwartałach 2025 r. blisko 1,6 mld zł (wzrost o 2 proc. r/r), a w samym trzecim kwartale 576 mln zł (spadek o 2,2 proc. r/r). Do wzrostu zysku i aROE przyczynił się też wynik wypracowany na portfelu inwestycyjnym, który po trzech kwartałach wyniósł 2,2 mld zł (wzrost r/r o 22,4 proc.).
Bogdan Benczak zwraca uwagę na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki przychodów w filarze zdrowia, w segmentach ubezpieczeń pozakomunikacyjnych oraz indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, a także generalnie mocną poprawę rentowności w obu grupach ubezpieczeń – majątkowych i życiowych.
– Używając analogii do Formuły 1, powiedziałbym, że zdrowy core biznes i wypracowane dotąd wyniki finansowe zapewniły nam pole position, czyli najlepszą pozycję startową, do działań transformacyjnych, które są moimi priorytetami. Powinny one nadać nam nową dynamikę, umożliwić zmodernizowanie wymagających tego obszarów, przyspieszyć realizację celów strategii 2025-2027 i wzmocnić przywództwo rynkowe PZU, rozumiane jako kreowanie trendów i standardów w branży – uważa Bogdan Benczak.
Grupa PZU zapowiedziała uruchomienie w związku z tym ponad 20 kluczowych projektów w takich biznesowych obszarach, jak rozwój taryfikacji i oferty oraz wzmocnienie współpracy z siecią agentów wyłącznych i multiagencjami, stworzenie nowego systemu likwidacji szkód o ponadrynkowym standardzie, modernizacja i ujednolicenie ścieżek sprzedaży dla głównych produktów z perspektywy agenta i klienta, w tym pogłębienie cyfryzacji i automatyzacji procesów obsługowych i biurowych, rozwój platformy mojePZU, silniejsze wykorzystanie kanału bancassurance czy rozwój sieci placówek PZU Zdrowie.
PZU zapowiada też, że będzie kontynuowało prace związane z przekształceniem w strukturę holdingową w ramach przygotowań do realizacji potencjalnej transakcji z Bankiem Pekao w celu poprawy alokacji kapitału w Grupie. – Ubezpieczyciel chce przeprowadzić reorganizację w sposób, który najlepiej będzie odpowiadał interesom akcjonariuszy i klientów Grupy PZU oraz realizacji jej celów strategicznych, stosownie do ustaleń wynikających z porozumień zawartych z Pekao – czytamy w komunikacie spółki.
Po trzech kwartałach 2025 r. przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 7,1 proc. r/r do prawie 14,2 mld zł (w samym trzecim kwartale o 4,9 proc. do ponad 4,8 mld zł). Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR wyniosła w tym okresie niecałe 85,8 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 8,9 pkt. proc. (w samym trzecim kwartale było to 81,8 proc., poprawa aż 16,8 pkt. proc.). Wynik operacyjny w tej grupie był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem, a w trzecim kwartale aż ponad 5,5-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale 2024 r.
– Trzeci kwartał potwierdził trendy, które obserwowaliśmy w poprzednich okresach sprawozdawczych. Sprzedaż rośnie we wszystkich liniach biznesowych PZU, wszystkie są też rentowne. W pierwszych 9 miesiącach 2025 r. wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się we wszystkich grupach produktów – OC, autocasco i pozakomunikacyjnych, przy czym wartościowo wzrost był najwyższy w tych ostatnich. Cieszy nas odbudowanie rentowności segmentu OC komunikacyjnego, ale nie chcemy, by działo się to kosztem udziałów rynkowych. Dlatego przyspieszamy procesy adaptacyjne w odpowiedzi na działania cenowe konkurencji. Chcemy m.in. stale rozbudowywać i rozszerzać modele taryfikacyjne o nowe zmienne, poprawić efektywność kosztową, wzmocnić zewnętrzne kanały dystrybucji – stwierdził Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.
PZU poinformowało, że ponownie bardzo dynamicznie rosły przychody w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie masowym – po trzech kwartałach zwiększyły się o 10,4 proc. r/r, do ponad 6,5 mld zł, przy ponad dwukrotnym wzroście wyniku operacyjnego w tej grupie ubezpieczeń na przestrzeni roku. W grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC) przychody do końca września wzrosły w sumie o 4,4 proc. r/r do ponad 7,6 mld zł (największą, ponad 14-procentową dynamikę przychodów, odnotowało OC w segmencie korporacyjnym), natomiast wynik operacyjny całej tej grupy produktów był w tym okresie prawie 5,5-krotnie wyższy niż przed rokiem.
Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce po trzech kwartałach 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. r/r, do ponad 6,6 mld zł (w samym trzecim kwartale o 2,9 proc. do ponad 2,2 mld zł). Mocno, bo o 10,7 proc. do blisko 1,9 mld zł (w trzecim kwartale o 11,8 proc. do 722 mln zł) wzrósł tu wynik operacyjny.
– W najważniejszym dla nas segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, w którym dominujemy na rynku, po trzech kwartałach 2025 r. notujemy stabilny wzrost przychodów o 2 proc. rok do roku. Mocno rośniemy natomiast w segmencie ubezpieczeń indywidualnych ochronnych, gdzie w ujęciu rocznym zwiększyliśmy w tym okresie przychody o 14,5 proc., a w samym trzecim kwartale nawet o 18,5 proc. – poinformowała Katarzyna Majewska, prezes PZU Życie.
Istotnym dla sprzedaży pozostaje kanał bankowy. We współpracy z Pekao i Aliorem w trzecim kwartale PZU Życie pozyskało łącznie – z ubezpieczeń ochronnych, na życie i inwestycyjnych oraz na życie i dożycie z jednorazową składką – 265 mln zł przypisanej składki.
Przychody Grupy PZU w filarze zdrowia w pierwszych 9 miesiącach tego roku wyniosły bez mała 1,6 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 14,1 proc. Złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci operatora medycznego PZU Zdrowie (o 12,2 proc. r/r), głównie przez sprzedaż na rzecz NFZ oraz komercyjną za wybrane usługi (fee for service), oraz wzrost przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 15,5 proc. r/r).
Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły na koniec września tego roku o 19,8 proc. r/r – do 76,9 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 8,6 proc. r/r – do 33,8 mld zł.
TFI PZU pod względem sprzedaży netto funduszy ma trzecie miejsce na rynku, a pierwsze wśród towarzystw niebankowych. Grupa PZU jest też wśród liderów zarządzania oszczędnościami emerytalnymi Polaków. Aktywa zarządzane przez PTE PZU, przede wszystkim w OFE PZU „Złota jesień”, a także w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU (IKE i IKZE) wzrosły po trzech kwartałach tego roku o 23,5 proc. rok do roku do 37,3 mld zł. TFI PZU na koniec września zarządzało aktywami PPK o wartości niemal 9 mld zł, co oznacza ich wzrost o 43,7 proc. r/r. Towarzystwo pod względem wartości zarządzanych aktywów PPK jest wiceliderem tego rynku, ma w nim udział na poziomie blisko 22 proc.
