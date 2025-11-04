Aktualizacja: 04.11.2025 12:40 Publikacja: 04.11.2025 07:34
– Rada Nadzorcza PZU Życie podjęła w poniedziałek (3 listopada) uchwałę o powołaniu w skład zarządu spółki Michała Świtalskiego. Powołanie następuje z dniem 4 listopada – poinformowało biuro prasowe PZU.
Podczas poniedziałkowego posiedzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU Życie z powodów osobistych złożył prof. Dariusz Filar. Od 4 listopada zarząd PZU Życie będą tworzyli: Katarzyna Majewska, kierująca pracami zarządu w oczekiwaniu na zgodę KNF, Tomasz Tarkowski, Iwona Wróbel, Tomasz Kulik, Maciej Fedyna, Michał Kopyt, Artur Fromberg i Michał Świtalski.
Biuro prasowe PZU poinformowało, że Michał Świtalski ma blisko 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w administracji samorządowej i publicznej, agencjach rządowych oraz spółkach prawa handlowego i koncernach zbrojeniowych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prawa, zamówień publicznych oraz nadzoru właścicielskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawa, uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunku zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył też studia podyplomowe na kierunku bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996-1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2024 r. był prezesem zarządu AMW Sinevia, jednej z największych firm budowlanych w Polsce, której 15 lat temu był pomysłodawcą i założycielem. Wcześniej był m.in. zastępcą prezesa Agencji Mienia Wojskowego, odpowiedzialnym m.in. za obszary zakwaterowania, zamówień publicznych i windykacji. W latach 2021-2024 był dyrektorem oraz zastępcą dyrektora Regionu Sieci Poznań i Warszawa w spółce Poczta Polska. Od 2018 do 2021 r. był dyrektorem ds. rozwoju biznesu w spółce ARLEN w Warszawie, a od 2016 do 2019 r. prezesem Industchem w Warszawie. W latach 2014-2016 był członkiem Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do spraw badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Od 2013 do 2015 r. był członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu, gdzie był odpowiedzialny za finanse, strategię, badania i rozwój oraz produkcję i IT. W latach 2008-2014 pełnił rolę prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Z kolei Dariusz Filar wrócił do PZU po tym, jak prezesem tej spółki na początku roku został Andrzej Klesyk. Obaj panowie pracowali już ze sobą podczas pierwszej prezesury Klesyka. Ten nie krył zadowolenia, że Dariusz Filar zgodził się dołączyć do Rady Nadzorczej PZU Życie. Z początkiem sierpnia Andrzej Klesyk stracił jednak fotel szefa PZU. – Wniosek o odwołanie prezesa zarządu PZU został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego. Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami – skomentowało wtedy tę decyzję Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Zmiany nastąpiły także w zarządzie PZU Zdrowie. Rada Nadzorcza tej spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu spółki Grzegorza Kryckiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu ze skutkiem od 4 listopada. W poniedziałek rezygnację z tego stanowiska i z zasiadania w zarządzie spółki złożył Jan Zimowicz, który pełnił funkcję prezesa od 25 kwietnia 2025 r. Powodem tej rezygnacji jest objęcie przez niego, jako członka zarządu PZU, nadzoru nad dodatkowymi, kluczowymi dla rozwoju Grupy PZU obszarami. W wyniku zmian organizacyjnych w Grupie, Jan Zimowicz – oprócz dotychczasowego zakresu odpowiedzialności w PZU – będzie nadzorował obszar sprzedaży ubezpieczeń dla indywidualnych poprzez agentów wyłącznych, multiagencje oraz sprzedaż zdalną wraz z funkcjami wsparcia i analiz sprzedaży.
Od 4 listopada skład zarządu PZU Zdrowie tworzą Grzegorz Krycki – prezes zarządu, Weronika Dejneka, Piotr Lizukow i Tomasz Wilmowski.
Grzegorz Krycki jest doświadczonym menedżerem ochrony zdrowia z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w dużych instytucjach medycznych i publicznych. Ukończył kierunek finanse w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, a następnie uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzupełnił wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002–2011 pełnił funkcję szefa finansów w Jednostce Wojskowej GROM w Warszawie, gdzie odpowiadał za nadzór nad budżetem i majątkiem jednostki, realizację inwestycji oraz projekty modernizacyjne przy zachowaniu dyscypliny budżetowej. Od 2011 do 2019 r. zajmował stanowisko dyrektora naczelnego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. W latach 2019–2025 kierował Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jako dyrektor naczelny, zarządzając zespołem liczącym ponad 1200 pracowników. Od 2024 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji „Nie widać po mnie”, angażując się w projekty wspierające zdrowie psychiczne i społeczną świadomość zdrowotną. W tym samym roku został również członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, gdzie współpracuje przy inicjatywach na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i finansowym w ochronie zdrowia, restrukturyzacji placówek medycznych, optymalizacji kosztów oraz wdrażaniu projektów inwestycyjnych i cyfrowych.
Ale to nie koniec zmian z PZU w tle. W poniedziałek Bank Pekao poinformował bowiem, że były szef największej polskiej firmy ubezpieczeniowej zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej banku oraz z członkostwa w Radzie. Z członkostwa w Radzie Nadzorczej banku zrezygnował też Radosław Niedzielski.
PZU ma 20 proc. udziałów w Banku Pekao.
