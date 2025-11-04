– Rada Nadzorcza PZU Życie podjęła w poniedziałek (3 listopada) uchwałę o powołaniu w skład zarządu spółki Michała Świtalskiego. Powołanie następuje z dniem 4 listopada – poinformowało biuro prasowe PZU.

Tak wygląda Rada Nadzorcza PZU Życie

Podczas poniedziałkowego posiedzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU Życie z powodów osobistych złożył prof. Dariusz Filar. Od 4 listopada zarząd PZU Życie będą tworzyli: Katarzyna Majewska, kierująca pracami zarządu w oczekiwaniu na zgodę KNF, Tomasz Tarkowski, Iwona Wróbel, Tomasz Kulik, Maciej Fedyna, Michał Kopyt, Artur Fromberg i Michał Świtalski.

Biuro prasowe PZU poinformowało, że Michał Świtalski ma blisko 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w administracji samorządowej i publicznej, agencjach rządowych oraz spółkach prawa handlowego i koncernach zbrojeniowych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prawa, zamówień publicznych oraz nadzoru właścicielskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawa, uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunku zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył też studia podyplomowe na kierunku bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996-1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2024 r. był prezesem zarządu AMW Sinevia, jednej z największych firm budowlanych w Polsce, której 15 lat temu był pomysłodawcą i założycielem. Wcześniej był m.in. zastępcą prezesa Agencji Mienia Wojskowego, odpowiedzialnym m.in. za obszary zakwaterowania, zamówień publicznych i windykacji. W latach 2021-2024 był dyrektorem oraz zastępcą dyrektora Regionu Sieci Poznań i Warszawa w spółce Poczta Polska. Od 2018 do 2021 r. był dyrektorem ds. rozwoju biznesu w spółce ARLEN w Warszawie, a od 2016 do 2019 r. prezesem Industchem w Warszawie. W latach 2014-2016 był członkiem Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do spraw badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Od 2013 do 2015 r. był członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu, gdzie był odpowiedzialny za finanse, strategię, badania i rozwój oraz produkcję i IT. W latach 2008-2014 pełnił rolę prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Z kolei Dariusz Filar wrócił do PZU po tym, jak prezesem tej spółki na początku roku został Andrzej Klesyk. Obaj panowie pracowali już ze sobą podczas pierwszej prezesury Klesyka. Ten nie krył zadowolenia, że Dariusz Filar zgodził się dołączyć do Rady Nadzorczej PZU Życie. Z początkiem sierpnia Andrzej Klesyk stracił jednak fotel szefa PZU. – Wniosek o odwołanie prezesa zarządu PZU został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego. Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami – skomentowało wtedy tę decyzję Ministerstwo Aktywów Państwowych.