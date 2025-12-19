Aktualizacja: 20.12.2025 00:09 Publikacja: 19.12.2025 17:23
Steven Libermann został nowym dyrektorem generalnym Stock Spirits Group
Foto: materiały prasowe
Jeden z największych producentów napojów alkoholowych w Europie ogłosił ważne zmiany w kierownictwie. Jean-Christoph Coutures ustępuje z fotela dyrektora generalnego grupy Stock Spirits, a jego miejsce zajmie Steven Libermann.
Jak podała firma w komunikacie, Steven Libermann wcześniej pracował dla amerykańsko-brytyjskiego producenta mrożonek Nomad Foods, z którym był związany od 2015 roku, po przejęciu marki Findus. Przez ostatnie lata pełnił w Nomad Foods funkcję dyrektora zarządzającego (Group Executive President) oraz był członkiem Komitetu Wykonawczego. Odpowiadał za działalność operacyjną na 22 rynkach, obejmującą sprzedaż, zarządzanie markami oraz realizację strategii biznesowej.
Czytaj więcej
Senat rozpatruje siedem petycji w sprawie zaostrzenia przepisów antyalkolowych - poinformował por...
Libermann zajmował również stanowiska dyrektora regionu Europy Południowej, dyrektora zarządzającego Europy Zachodniej i Południowej oraz szefa sprzedaży globalnej. W 2023 roku zakres jego odpowiedzialności został rozszerzony o rynki Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w 2024 roku objął rolę na poziomie całej grupy.
– Dołączenie do Stock Spirits Group to dla mnie wyróżnienie. To firma o silnych lokalnych korzeniach i realnym, paneuropejskim zasięgu, dysponująca jakościowymi markami. W pierwszym okresie moim priorytetem będą spotkania z zespołami, rozmowy z klientami i partnerami oraz uzgodnienie działań, które pozwolą realizować wspólną wizję Stock Spirits jako europejskiego lidera w kategorii alkoholi. Dołączenie do firmy z 140-letnią historią to dla mnie prawdziwy zaszczyt – podkreślił Steven Libermann, cytowany w komunikacie.
– Kierowanie Stock Spirits było dla mnie zaszczytem, podobnie jak współpraca z zaangażowanymi i kompetentnymi zespołami. Wspólnie wzmocniliśmy portfolio marek i dokonaliśmy istotnego postępu w obszarze zrównoważonego rozwoju. Odchodzę z dumą z osiągniętych rezultatów oraz pełnym przekonaniem co do przyszłości Stock Spirits. Stevenowi życzę powodzenia w kolejnym etapie rozwoju Grupy – dodał ustępujący ze stanowiska Jean-Christoph Coutures.
Przewodniczący grupy Stock Spirits, Luis Bach, również w ciepłych słowach pożegnał byłego szefa. – W imieniu całej organizacji dziękujemy Jean-Christophe’owi Couturesowi za jego przywództwo w ciągu ostatnich trzech i pół roku. W tym czasie Stock Spirits przeszła istotną transformację – od operatora skoncentrowanego na Europie Środkowej do jednego z wiodących, paneuropejskich graczy w swojej kategorii – zaznaczył Bach.
Grupa Stock Spirits jest jednym z wiodących producentów alkoholi w Europie. W swoim portfolio posiada między innymi takie marki, jak Stock 84, Żołądkowa Gorzka, Saska, Lubelska, Božkov, Fernet Stock, Pražská czy Limoncè. Na niektórych rynkach firma dystrybuuje także produkty innych producentów, między innymi Baileys, Johnnie Walker, Gordon’s czy Jim Beam.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najwięksi producenci alkoholu w Rosji skokowo ponoszą ceny. Wódka podrożeje nawet o 17 proc. To zasługa wojny Pu...
Coca-Cola prowadzi intensywne rozmowy z firmą private equity TDR Capital, próbując w ostatniej chwili uratować s...
Henryk Kania skomentował decyzję sądu apelacyjnego, który podwyższył kwotę poręczenia za list żelazny z 8 mln zł...
Z badań przeprowadzonych przez firmę wpływu społecznego Too Good To Go wynika, że aż 83 proc. Polaków wyrzuca św...
Budowa nowej eko-hali w Broniszach to element szerszego planu, w którym rząd chce skracać łańcuchy dostaw, wzmac...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas