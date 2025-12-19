Reklama
Stock Spirits Group ma nowego szefa. Kto pokieruje znanym producentem alkoholi?

Steven Libermann został nowym dyrektorem generalnym grupy Stock Spirits, właściciela tak znanych marek alkoholowych jak Stock 84, Żołądkowa Gorzka czy Lubelska. Libermann zastąpi na tej pozycji Jeana-Christophe’a Couturesa.

Publikacja: 19.12.2025 17:23

Foto: materiały prasowe

Alicja Podskoczy

Jeden z największych producentów napojów alkoholowych w Europie ogłosił ważne zmiany w kierownictwie. Jean-Christoph Coutures ustępuje z fotela dyrektora generalnego grupy Stock Spirits, a jego miejsce zajmie Steven Libermann.

Jak podała firma w komunikacie, Steven Libermann wcześniej pracował dla amerykańsko-brytyjskiego producenta mrożonek Nomad Foods, z którym był związany od 2015 roku, po przejęciu marki Findus. Przez ostatnie lata pełnił w Nomad Foods funkcję dyrektora zarządzającego (Group Executive President) oraz był członkiem Komitetu Wykonawczego. Odpowiadał za działalność operacyjną na 22 rynkach, obejmującą sprzedaż, zarządzanie markami oraz realizację strategii biznesowej.

Bez alkoholu na stacjach paliw? Trwają prace nad zaostrzeniem przepisów

Libermann zajmował również stanowiska dyrektora regionu Europy Południowej, dyrektora zarządzającego Europy Zachodniej i Południowej oraz szefa sprzedaży globalnej. W 2023 roku zakres jego odpowiedzialności został rozszerzony o rynki Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w 2024 roku objął rolę na poziomie całej grupy.

Steven Libermann nowym dyrektorem generalnym Stock Spirits Group

– Dołączenie do Stock Spirits Group to dla mnie wyróżnienie. To firma o silnych lokalnych korzeniach i realnym, paneuropejskim zasięgu, dysponująca jakościowymi markami. W pierwszym okresie moim priorytetem będą spotkania z zespołami, rozmowy z klientami i partnerami oraz uzgodnienie działań, które pozwolą realizować wspólną wizję Stock Spirits jako europejskiego lidera w kategorii alkoholi. Dołączenie do firmy z 140-letnią historią to dla mnie prawdziwy zaszczyt – podkreślił Steven Libermann, cytowany w komunikacie.

– Kierowanie Stock Spirits było dla mnie zaszczytem, podobnie jak współpraca z zaangażowanymi i kompetentnymi zespołami. Wspólnie wzmocniliśmy portfolio marek i dokonaliśmy istotnego postępu w obszarze zrównoważonego rozwoju. Odchodzę z dumą z osiągniętych rezultatów oraz pełnym przekonaniem co do przyszłości Stock Spirits. Stevenowi życzę powodzenia w kolejnym etapie rozwoju Grupy – dodał ustępujący ze stanowiska Jean-Christoph Coutures.

Przewodniczący grupy Stock Spirits, Luis Bach, również w ciepłych słowach pożegnał byłego szefa. – W imieniu całej organizacji dziękujemy Jean-Christophe’owi Couturesowi za jego przywództwo w ciągu ostatnich trzech i pół roku. W tym czasie Stock Spirits przeszła istotną transformację – od operatora skoncentrowanego na Europie Środkowej do jednego z wiodących, paneuropejskich graczy w swojej kategorii – zaznaczył Bach.

Grupa Stock Spirits jest jednym z wiodących producentów alkoholi w Europie. W swoim portfolio posiada między innymi takie marki, jak Stock 84, Żołądkowa Gorzka, Saska, Lubelska, Božkov, Fernet Stock, Pražská czy Limoncè. Na niektórych rynkach firma dystrybuuje także produkty innych producentów, między innymi Baileys, Johnnie Walker, Gordon’s czy Jim Beam.

Źródło: rp.pl

Przemysł Spożywczy Alkohole Firmy Stock Spirits
