Jeden z największych producentów napojów alkoholowych w Europie ogłosił ważne zmiany w kierownictwie. Jean-Christoph Coutures ustępuje z fotela dyrektora generalnego grupy Stock Spirits, a jego miejsce zajmie Steven Libermann.

Jak podała firma w komunikacie, Steven Libermann wcześniej pracował dla amerykańsko-brytyjskiego producenta mrożonek Nomad Foods, z którym był związany od 2015 roku, po przejęciu marki Findus. Przez ostatnie lata pełnił w Nomad Foods funkcję dyrektora zarządzającego (Group Executive President) oraz był członkiem Komitetu Wykonawczego. Odpowiadał za działalność operacyjną na 22 rynkach, obejmującą sprzedaż, zarządzanie markami oraz realizację strategii biznesowej.

Libermann zajmował również stanowiska dyrektora regionu Europy Południowej, dyrektora zarządzającego Europy Zachodniej i Południowej oraz szefa sprzedaży globalnej. W 2023 roku zakres jego odpowiedzialności został rozszerzony o rynki Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w 2024 roku objął rolę na poziomie całej grupy.

Steven Libermann nowym dyrektorem generalnym Stock Spirits Group

– Dołączenie do Stock Spirits Group to dla mnie wyróżnienie. To firma o silnych lokalnych korzeniach i realnym, paneuropejskim zasięgu, dysponująca jakościowymi markami. W pierwszym okresie moim priorytetem będą spotkania z zespołami, rozmowy z klientami i partnerami oraz uzgodnienie działań, które pozwolą realizować wspólną wizję Stock Spirits jako europejskiego lidera w kategorii alkoholi. Dołączenie do firmy z 140-letnią historią to dla mnie prawdziwy zaszczyt – podkreślił Steven Libermann, cytowany w komunikacie.