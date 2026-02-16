Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rosyjska mizeria z ananasów. Ogórki są droższe od egzotycznych owoców

Sklepy w Rosji wprowadzają reglamentację ogórków, ograniczając zakupy do 5 kg na osobę. Powodem jest skokowy wzrost ceny tych warzyw. W ciągu kwartału ogórki podrożały o 111 proc. Rosjanie wydają już na żywność 40 proc. dochodów. Najwięcej od 16 lat.

Publikacja: 16.02.2026 18:24

Rosyjska mizeria z ananasów. Ogórki są droższe od egzotycznych owoców

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego w rosyjskich sklepach wprowadzono reglamentację ogórków?
  • Jakie są konsekwencje wzrostu VAT-u dla cen żywności w Rosji?
  • Jak zmienia się udział wydatków na żywność w budżetach rosyjskich obywateli?
  • Jakie są różnice w wydatkach na żywność między Rosją a innymi krajami?

Według Rusprodsojuz (rosyjski związek producentów rolnych), do lutego średnie ceny detaliczne ogórków w Rosji wzrosły do 300 rubli za kg, czyli o 111 proc. w porównaniu z listopadem 2025 r. To wersja oficjalna. Według samych Rosjan sprzedawcy handlujący na targowiskach kupują ogórki od sieci handlowych i dyskontów za 300–600 rubli, a następnie odsprzedają je po znacznie wyższych cenach, sięgających w niektórych miejscach 1500 rubli za kg (70 zł). Tak jest np. w Nowosybirsku.

Wszystko przez podwyżkę VAT-u w Rosji

Ta praktyka wywołała braki ogórków w sklepach, za czym poszło wprowadzenie reglamentacji i podwyżek cen. We wspomnianym Nowosybirsku obowiązują limity, w zależności od sieci. Np. w lokalnej sieci Jarcze limit wynosi nie więcej niż 5 kg na osobę, informuje portal „Ostorożno Media”, powołując się na pracownika supermarketu. Sieć sprzedaje ogórki po 300 rubli/kg (14 zł), a obok leżą ananasy z ceną 225 rubli/kg. Dochodzenie w sprawie ogórków wszczęła Federalna Służba Antymonopolowa.

Czytaj więcej

Zakupy droższe niż w UE? Rosjanie płacą za żywność coraz więcej, zarabiają mniej
Przemysł spożywczy
Zakupy droższe niż w UE? Rosjanie płacą za żywność coraz więcej, zarabiają mniej

Tymczasem rosyjskie ministerstwo rolnictwa przypisało skokowy wzrost cen ogórków sezonowemu spadkowi plonów i rosnącym kosztom produkcji szklarniowej, która wymaga znacznych nakładów energii. Nie zgadza się w tym Stowarzyszenie „Szklarnie Rosji”. Zdaniem producentów winę za skokowe wzrosty cen nie tylko ogórków, ale i innych warzyw ponosi rosyjski rząd, a dokładniej obowiązująca od tego roku 22-proc. stawka VAT. Podwyżką z 20 proc. do 22 proc. Kreml chce zasypać wielką dziurę w budżecie, spowodowaną rosnącymi kosztami wojny Putina.

Reklama
Reklama

Jak wyjaśniają rosyjscy producenci warzyw, wyższy VAT wpłynął na cały łańcuch cenowy, od pakowania po logistykę. Do tego swoje dołożyła wyjątkowo, nawet jak na Rosję, zimna pogoda, która najpierw doprowadziła do spadku plonów, a zimą także do problemów z magazynowaniem.

Rosjanie wydają 39 proc. dochodów na żywność

– Towary psują się szybciej niż zwykle w hurtowniach i w dystrybucji hurtowej na małą skalę. A luty jest najtrudniejszym miesiącem zarówno dla rolników, jak i dystrybutorów. Koszty produkcji znacznie rosną, ceny są wysokie, a sprzedaż utrudniona” – wyjaśnił Gieorgij Ostapkowicz, dyrektor ds. badań w Centrum Badań Rynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Zauważył też, że tylko zwiększony import może ustabilizować ceny w Rosji. W 2025 r. zbiory przemysłowe ogórków wyniosły 897 800 ton. Na początku 2026 r. rząd zwiększył import o 18,3 proc., do 14 600 ton. Główni dostawcy to przyjaciele Kremla: Iran (6300 ton), Chiny (3000 ton), Turcja (1800 ton) i Białoruś (1400 ton).

Czytaj więcej

Biedne (i tajne) życie rosyjskich urzędników
Wynagrodzenia
Biedne (i tajne) życie rosyjskich urzędników

Jak przypomina „The Moscow Times”, rosyjski urząd statystyczny Rosstat twierdzi, że inflacja w Rosji gwałtownie spadła w zeszłym roku, do 5,6 proc., najniższego poziomu od 2020 r. Według oficjalnych statystyk wzrost cen żywności był jeszcze niższy i wyniósł 5,2 proc., realne dochody rozporządzalne obywateli Rosji wzrosły w zeszłym roku o 7,4 proc., a od początku wojny Putina o 23 proc. – rekordowo od połowy lat 2000.

Ten sam Rosstat przyznaje w najnowszej informacji, że udział wydatków na żywność w budżetach rosyjskich obywateli osiągnął najwyższy poziom od 16 lat. Na początku 2026 r. 39 proc. wszystkich wydatków Rosjanie przeznaczali na żywność. Ostatni raz Rosjanie tyle na jedzenie w 2008 r. (39,1 proc.), a wskaźnik ten utrzymywał się powyżej 40 proc. jedynie na początku XXI wieku, kiedy kraj podnosił się po załamaniu gospodarki radzieckiej i głębokim kryzysie wewnętrznym z lat 1997–1998.

– Rosnący udział wydatków na żywność to „niepokojący sygnał” – zauważa Natalia Orłowa, główna ekonomistka Alfa Banku. Dlaczego?

Reklama
Reklama

– Wysoki udział wydatków na żywność jest typowy dla krajów o niskich dochodach ludności. Na przykład w Indiach wynosi on około 44 proc., podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych jest znacznie niższy i nie przekracza 20 proc. W USA jest to zaledwie 13 proc. – podkreśla Orłowa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Dane Gospodarcze Inflacja cena
Firma North Food, właściciel sieci restauracji North Fish, złożyła wniosek o upadłość
Przemysł spożywczy
Sieć restauracji Michała Sołowowa z wnioskiem o upadłość. Co dalej z North Fish?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ceny kakao nurkują. Nadchodzi czas tańszej czekolady?
Przemysł spożywczy
Ceny kakao nurkują. Nadchodzi czas tańszej czekolady?
Piwny alarm w Niemczech. Sprzedaż runęła, małe browary znikają
Przemysł spożywczy
Browary w Niemczech cierpią, młodzi piją mniej piwa
Piwo w odwrocie, browary zwalniają pracowników
Przemysł spożywczy
Piwo w odwrocie, browary zwalniają pracowników
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama