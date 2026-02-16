Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego w rosyjskich sklepach wprowadzono reglamentację ogórków?

Jakie są konsekwencje wzrostu VAT-u dla cen żywności w Rosji?

Jak zmienia się udział wydatków na żywność w budżetach rosyjskich obywateli?

Jakie są różnice w wydatkach na żywność między Rosją a innymi krajami?

Według Rusprodsojuz (rosyjski związek producentów rolnych), do lutego średnie ceny detaliczne ogórków w Rosji wzrosły do 300 rubli za kg, czyli o 111 proc. w porównaniu z listopadem 2025 r. To wersja oficjalna. Według samych Rosjan sprzedawcy handlujący na targowiskach kupują ogórki od sieci handlowych i dyskontów za 300–600 rubli, a następnie odsprzedają je po znacznie wyższych cenach, sięgających w niektórych miejscach 1500 rubli za kg (70 zł). Tak jest np. w Nowosybirsku.

Wszystko przez podwyżkę VAT-u w Rosji

Ta praktyka wywołała braki ogórków w sklepach, za czym poszło wprowadzenie reglamentacji i podwyżek cen. We wspomnianym Nowosybirsku obowiązują limity, w zależności od sieci. Np. w lokalnej sieci Jarcze limit wynosi nie więcej niż 5 kg na osobę, informuje portal „Ostorożno Media”, powołując się na pracownika supermarketu. Sieć sprzedaje ogórki po 300 rubli/kg (14 zł), a obok leżą ananasy z ceną 225 rubli/kg. Dochodzenie w sprawie ogórków wszczęła Federalna Służba Antymonopolowa.

Tymczasem rosyjskie ministerstwo rolnictwa przypisało skokowy wzrost cen ogórków sezonowemu spadkowi plonów i rosnącym kosztom produkcji szklarniowej, która wymaga znacznych nakładów energii. Nie zgadza się w tym Stowarzyszenie „Szklarnie Rosji”. Zdaniem producentów winę za skokowe wzrosty cen nie tylko ogórków, ale i innych warzyw ponosi rosyjski rząd, a dokładniej obowiązująca od tego roku 22-proc. stawka VAT. Podwyżką z 20 proc. do 22 proc. Kreml chce zasypać wielką dziurę w budżecie, spowodowaną rosnącymi kosztami wojny Putina.