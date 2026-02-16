Według Rusprodsojuz (rosyjski związek producentów rolnych), do lutego średnie ceny detaliczne ogórków w Rosji wzrosły do 300 rubli za kg, czyli o 111 proc. w porównaniu z listopadem 2025 r. To wersja oficjalna. Według samych Rosjan sprzedawcy handlujący na targowiskach kupują ogórki od sieci handlowych i dyskontów za 300–600 rubli, a następnie odsprzedają je po znacznie wyższych cenach, sięgających w niektórych miejscach 1500 rubli za kg (70 zł). Tak jest np. w Nowosybirsku.
Ta praktyka wywołała braki ogórków w sklepach, za czym poszło wprowadzenie reglamentacji i podwyżek cen. We wspomnianym Nowosybirsku obowiązują limity, w zależności od sieci. Np. w lokalnej sieci Jarcze limit wynosi nie więcej niż 5 kg na osobę, informuje portal „Ostorożno Media”, powołując się na pracownika supermarketu. Sieć sprzedaje ogórki po 300 rubli/kg (14 zł), a obok leżą ananasy z ceną 225 rubli/kg. Dochodzenie w sprawie ogórków wszczęła Federalna Służba Antymonopolowa.
Tymczasem rosyjskie ministerstwo rolnictwa przypisało skokowy wzrost cen ogórków sezonowemu spadkowi plonów i rosnącym kosztom produkcji szklarniowej, która wymaga znacznych nakładów energii. Nie zgadza się w tym Stowarzyszenie „Szklarnie Rosji”. Zdaniem producentów winę za skokowe wzrosty cen nie tylko ogórków, ale i innych warzyw ponosi rosyjski rząd, a dokładniej obowiązująca od tego roku 22-proc. stawka VAT. Podwyżką z 20 proc. do 22 proc. Kreml chce zasypać wielką dziurę w budżecie, spowodowaną rosnącymi kosztami wojny Putina.
Jak wyjaśniają rosyjscy producenci warzyw, wyższy VAT wpłynął na cały łańcuch cenowy, od pakowania po logistykę. Do tego swoje dołożyła wyjątkowo, nawet jak na Rosję, zimna pogoda, która najpierw doprowadziła do spadku plonów, a zimą także do problemów z magazynowaniem.
– Towary psują się szybciej niż zwykle w hurtowniach i w dystrybucji hurtowej na małą skalę. A luty jest najtrudniejszym miesiącem zarówno dla rolników, jak i dystrybutorów. Koszty produkcji znacznie rosną, ceny są wysokie, a sprzedaż utrudniona” – wyjaśnił Gieorgij Ostapkowicz, dyrektor ds. badań w Centrum Badań Rynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Zauważył też, że tylko zwiększony import może ustabilizować ceny w Rosji. W 2025 r. zbiory przemysłowe ogórków wyniosły 897 800 ton. Na początku 2026 r. rząd zwiększył import o 18,3 proc., do 14 600 ton. Główni dostawcy to przyjaciele Kremla: Iran (6300 ton), Chiny (3000 ton), Turcja (1800 ton) i Białoruś (1400 ton).
Jak przypomina „The Moscow Times”, rosyjski urząd statystyczny Rosstat twierdzi, że inflacja w Rosji gwałtownie spadła w zeszłym roku, do 5,6 proc., najniższego poziomu od 2020 r. Według oficjalnych statystyk wzrost cen żywności był jeszcze niższy i wyniósł 5,2 proc., realne dochody rozporządzalne obywateli Rosji wzrosły w zeszłym roku o 7,4 proc., a od początku wojny Putina o 23 proc. – rekordowo od połowy lat 2000.
Ten sam Rosstat przyznaje w najnowszej informacji, że udział wydatków na żywność w budżetach rosyjskich obywateli osiągnął najwyższy poziom od 16 lat. Na początku 2026 r. 39 proc. wszystkich wydatków Rosjanie przeznaczali na żywność. Ostatni raz Rosjanie tyle na jedzenie w 2008 r. (39,1 proc.), a wskaźnik ten utrzymywał się powyżej 40 proc. jedynie na początku XXI wieku, kiedy kraj podnosił się po załamaniu gospodarki radzieckiej i głębokim kryzysie wewnętrznym z lat 1997–1998.
– Rosnący udział wydatków na żywność to „niepokojący sygnał” – zauważa Natalia Orłowa, główna ekonomistka Alfa Banku. Dlaczego?
– Wysoki udział wydatków na żywność jest typowy dla krajów o niskich dochodach ludności. Na przykład w Indiach wynosi on około 44 proc., podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych jest znacznie niższy i nie przekracza 20 proc. W USA jest to zaledwie 13 proc. – podkreśla Orłowa.
