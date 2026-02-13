Rosstat zaprzestał publikowania danych o wynagrodzeniach pracowników państwowych i samorządowych, pisze opozycyjny portal „The Moscow Times”. Wcześniej takie dane były publikowane corocznie. To pokłosie decyzji rosyjskiego dyktatora z grudnia 2025 r. Putin zniósł sobie, parlamentarzystom i urzędnikom państwowym obowiązek publikowania deklaracji o dochodach, uchylając przepisy obowiązujące w Rosji od 1995 r.

Reklama Reklama

Deklaracje są teraz wymagane tylko przy objęciu posady państwowej, mianowaniu na nowe stanowisko, przeniesieniu do innej instytucji władzy wykonawczej oraz włączeniu do federalnej rezerwy kadrowej. Dochody muszą być również zgłaszane w przypadku transakcji przekraczających trzyletni dochód rodziny.

Dane o liczbie urzędników i udziale kobiet też tajne w Rosji

Także liczba rosyjskich urzędników została przed obywatelami federacji utajniona. Nie są też już dostępne dane o udziale kobiet wśród pracowników w samorządach – wskaźnik służący do monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wcześniej Rosstat aktualizował te dane co dwa lata. Ostatnia publikacja dotyczyła 2022 r., a publikację danych za 2024 r. planowano na koniec 2025 r., ale nie ma jej do dziś.

To nie koniec utajniania przed obywatelami danych przez rosyjski reżim. Niedostępne stały się informacje o wynagrodzeniach pracowników sektora socjalnego i nauki, w tym lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów, wykładowców, pracowników domów dziecka i kultury oraz naukowców. Statystyki za trzeci kwartał 2024 r. miały ukazać się pod koniec listopada, ale zamiast tego na platformie opublikowano komunikat o czasowym zawieszeniu publikacji.