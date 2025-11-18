Jak jednak ripostowała prof. Joanna Tyrowicz, ekonomistka z ośrodka badawczego GRAPE i członkini RPP, bez regulacji i sankcji nie uda się pokonać barier, które ograniczają udział kobiet we władzach firm. W tym nieuświadomionych często uprzedzeń, które sprawiają, że – jak wynika z badań GRAPE – aż 70 proc. z prawie 100 mln spółek kapitałowych w Europie nie ma we władzach ani jednej kobiety. – Im wyżej, tym te bariery są większe, co skutecznie zniechęca wiele kobiet do sięgania po władzę w firmach – zaznaczała prof. Tyrowicz. Zwracała też uwagę, że wykluczenie kobiet z władz firm przekłada się wprawdzie, jak pokazują badania, na gorsze wyniki biznesu, ale formalnie nie wiąże się z kosztami. Natomiast regulacje i przewidziane tam sankcje, w tym kara finansowa, mogą skutecznie uwypuklić koszt wykluczenia kobiet i skłonić firmy do uświadomienia sobie tego problemu.

Jako przykład skuteczności takiego podejścia prof. Tyrowicz podała przypadek spółki-córki zachodniej korporacji, która co roku płaciła składki na PFRON, gdyż nie zatrudniała osób z niepełnosprawnością. Tak było do czasu, gdy nowy szef w sprawozdaniu do centrali określił tę składkę jako „karę”, co natychmiast wywołało reakcję korporacji. – Język ma znaczenie i pieniądze mają znaczenie – zaznaczała Joanna Tyrowicz.

Szkodliwa normalność

O tym, że regulacje mogą wpływać na zmianę postrzegania społecznego iświadomości, mówiła też Dominika Niewiadomska-Siniecka, członkini zarządu GPW. Przypominała, że naturalne dziś dla nas zapinanie pasów bezpieczeństwa w aucie stało się tym naturalnym odruchem dopiero po tym, jak wprowadzono obwarowany mandatami obowiązek ich stosowania. Wcześniej nie przekonywały do tego kierowców wyniki badań jednoznacznie pokazujące, że zapinanie pasów może uratować życie.

Presja zbliżających się regulacji, które też nagłośniły problem zbyt małego udziału kobiet we władzach spółek, już zwiększyła świadomość społeczną dotyczącą potrzeby różnorodności płci w zarządach i radach nadzorczych. Także wśród mężczyzn – bo jak zaznaczała Iwona Kozera, założycielka Fundacji Liderek Biznesu, zwiększenie udziału kobiet we władzach to wspólny temat, ważny dla obu płci.

Tym ważniejszy, że wiele osób uważa za normalną sytuację, że im wyżej w hierarchii firm, tym mniej jest tam kobiet. – To tylko potwierdza to istnienie ukrytych barier, z którymi nauczyliśmy się żyć – podkreślał Marek Kamiński, partner w EY.