- Wsparcie dla zdrowego jedzenia w czasie pracy to potencjał dla wzrostu produktywności i konkurencyjności firm. Jest on jednak słabo wykorzystywany – ocenia Krzysztof Puchalski, socjolog zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, komentując najnowszą edycję raportu o nawykach żywieniowych pracujących Polaków, który IMP przygotował wspólnie z ekspertami firmy Better Workplace. Raport podsumowuje wyniki zrealizowanego na jej zlecenie badania SW Research, które w lipcu objęło ponad tysiąc pracowników biurowych. Połowa z nich przyznała, że na co dzień trudno im się zdrowo odżywiać w pracy, tym bardziej, że 40 proc. nie ma zapewnionej przerwy na posiłek.
Jeszcze mniejsza część ankietowanych pracowników (28 proc.) ma szansę kupić zdrowe jedzenie w miejscu pracy, a ponad dwóch na pięciu tłumaczy, iż ma za dużo pracy i obowiązków, żeby zająć się zdrowym odżywianiem. To tłumaczenie nie jest tylko wymówką, bo 39 proc. uczestników badania przyznało, że zwykle pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo, przy czym wśród młodych ludzi (26-35 lat) ten odsetek sięga 45 proc. W rezultacie zostaje im mniej czasu na aktywność fizyczną, a także na przygotowywanie zdrowych posiłków.
Jak jednak zaznacza Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, dietetyczka kliniczna i kierowniczka Działu Dietetycznego w Better Workplace, z jej doświadczenia wynika, że nawet drobne zmiany w organizacji czasu i przestrzeni pracy – w tym zapewnienie komfortowego miejsca do spożywania posiłków, dostęp do zdrowych komponentów, stołówek oferujących wysokiej jakości dania czy dofinansowanie posiłków – znacząco wpływają na codzienne wybory żywieniowe pracowników. Niekorzystnie wpływa na nich stres, który odczuwa w pracy czterech na dziesięciu badanych.
Chociaż 55 proc. pracowników uważa, że mają całkiem zdrową dietę, to inny obraz pokazał ich wyliczony w badaniu Indeks zdrowej diety, HDI-10. (Wskazuje w jakim stopniu spożywane produkty są zgodne z wytycznymi żywieniowymi.) Okazało się, że aż 77 proc. pracowników biurowych badania ma niski poziom zdrowego odżywiania.
Przekonanie o zdrowej diecie podważa choćby brak planowania posiłków; 54 proc. badanych przyznaje, że w pracy sięga po to, co ma pod ręką (w tym po niezdrowe przekąski), bez zastanowienia się nad zdrowym wyborem. Ponad jedna trzecia pracowników co najmniej raz w tygodniu pożywia się fast foodami lub daniami instant, a prawie co drugi przyznaje, że często je za dużo. (O zbyt obfitych posiłkach znacznie częściej mówią mężczyźni – 50 proc. – niż kobiety).
Sporo osób ulega też pokusie słodyczy, po które codziennie lub nawet kilka razy dziennie sięga co piąty pracownik. Połowa badanych ocenia zresztą, że w pracy ma lepszy dostęp do czegoś słodkiego, niż do zdrowych posiłków lub przekąsek. Jak wynika z badania Better Workplace, sięganiu po słodkości najbardziej sprzyja praca zdalna (24 proc. zdalnych pracowników zjada je każdego dnia), a najmniej – stacjonarna praca w biurze (19 proc.)
Dodatkowo większość spożywa posiłki w pośpiechu – 55 proc. respondentów przeznacza na nie zaledwie 6–15 minut. Nic więc dziwnego, że 47 proc. badanych pracowników ma zbyt dużą masę ciała, w tym 38 proc. ma nadwagę, a 9 proc. otyłość. Problem nadmiarowych kilogramów częściej dotyczy mężczyzn (56 proc.) niż kobiet (37 proc.)
Zarówno sami pracownicy, jak też eksperci Instytutu Medycyny Pracy i Better Workplace zgodnie podkreślają dużą rolę pracodawców we wsparciu zdrowego odżywiania pracowników. Na razie jednak tylko 27 proc. ankietowanych uważa, że ich firma dba o zdrowe żywienie. Jak to zmienić? Zdaniem Magdaleny Kartasińskiej-Kwaśnik, dobrym ruchem są programy żywieniowe, dostęp do świeżego jedzenia w pracy, wydłużenie przerw na posiłek, posiłki integracyjne, zmiany w menu restauracji pracowniczych i maszyn vendingowych czy dostęp do porad specjalistów.
