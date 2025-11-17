Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania w zdrowym odżywianiu napotykają polscy pracownicy biurowi?

Jakie są główne przeszkody w utrzymaniu zdrowej diety w pracy?

Dlaczego wsparcie pracodawców dla zdrowych nawyków żywieniowych jest kluczowe?

W jaki sposób dostęp do zdrowego jedzenia w pracy może wpłynąć na codzienne wybory żywieniowe?

- Wsparcie dla zdrowego jedzenia w czasie pracy to potencjał dla wzrostu produktywności i konkurencyjności firm. Jest on jednak słabo wykorzystywany – ocenia Krzysztof Puchalski, socjolog zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, komentując najnowszą edycję raportu o nawykach żywieniowych pracujących Polaków, który IMP przygotował wspólnie z ekspertami firmy Better Workplace. Raport podsumowuje wyniki zrealizowanego na jej zlecenie badania SW Research, które w lipcu objęło ponad tysiąc pracowników biurowych. Połowa z nich przyznała, że na co dzień trudno im się zdrowo odżywiać w pracy, tym bardziej, że 40 proc. nie ma zapewnionej przerwy na posiłek.

Za dużo pracy na zdrową dietę

Jeszcze mniejsza część ankietowanych pracowników (28 proc.) ma szansę kupić zdrowe jedzenie w miejscu pracy, a ponad dwóch na pięciu tłumaczy, iż ma za dużo pracy i obowiązków, żeby zająć się zdrowym odżywianiem. To tłumaczenie nie jest tylko wymówką, bo 39 proc. uczestników badania przyznało, że zwykle pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo, przy czym wśród młodych ludzi (26-35 lat) ten odsetek sięga 45 proc. W rezultacie zostaje im mniej czasu na aktywność fizyczną, a także na przygotowywanie zdrowych posiłków.

Jak jednak zaznacza Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, dietetyczka kliniczna i kierowniczka Działu Dietetycznego w Better Workplace, z jej doświadczenia wynika, że nawet drobne zmiany w organizacji czasu i przestrzeni pracy – w tym zapewnienie komfortowego miejsca do spożywania posiłków, dostęp do zdrowych komponentów, stołówek oferujących wysokiej jakości dania czy dofinansowanie posiłków – znacząco wpływają na codzienne wybory żywieniowe pracowników. Niekorzystnie wpływa na nich stres, który odczuwa w pracy czterech na dziesięciu badanych.