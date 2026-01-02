Zmieniane co dwa lata tzw. progi unijne wyznaczają wartość zamówienia, po przekroczeniu której trzeba stosować bardziej rygorystyczne procedury. Ostatnia taka zmiana, obowiązująca od początku 2024 r. przyniosła podwyższenie tych kwot. Tym razem jest na odwrót. Mimo inflacji progi unijne zostały obniżone, co oznacza, że mniejsze zamówienia wpadają w ostrzejszy reżim. Wynika to przede wszystkim z umocnienia się złotego w stosunku do euro. O ile w latach 2024–2025 oficjalny kurs na potrzeby zamówień publicznych wynosił 4,6371 zł za jedno euro, o tyle przez najbliższe dwa lata będzie to już 4,31 zł. Nieznacznie też zmniejszyły się same progi określane w euro. Różnice są odczuwalne i zamawiający muszą przygotować się na większą liczbę przetargów ogłaszanych w trybach unijnych.

Progi unijne na lata 2026–2027

Co to w praktyce oznacza? Poniżej progów unijnych mają zastosowanie uproszczone procedury. Ogłoszenia są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a nie w Dzienniku Urzędowym UE, można wyznaczać krótsze terminy składania ofert, a przedsiębiorcy nie muszą składać jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, tylko własne oświadczenia. Same postępowania są zaś prowadzone w jednym z trzech wariantów tzw. trybu podstawowego, przy czym dwa z nich pozwalają na negocjowanie ofert po złożeniu pierwotnych propozycji. W praktyce największe zmiany dotknęły zamówień na roboty budowlane. Dotychczas unijny reżim zaczynał obowiązywać od wartości ok. 25,7 mln zł. Teraz ostrzejsze procedury trzeba stosować już od niespełna 23,3 mln zł (patrz infografika).

Zamawiający centralny czy samorządowy?

Co więcej, instytucje podlegające pod przepisy o zamówieniach muszą na nowo sprawdzić swój status. O tym, jakie progi powinny stosować, decyduje bowiem nie tylko rodzaj zamówienia (dostawy, usługi lub roboty budowlane), ale kategoria zamawiających. W uproszczeniu można ich podzielić na centralnych lub samorządowych. Dotychczas kwalifikacja następowała na podstawie ustawy o finansach publicznych. Teraz komunikat prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący progów odsyła wprost do załącznika I dyrektywy 2014/24/UE, w którym wymienione są instytucje administracji centralnej.