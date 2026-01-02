Rzeczpospolita
Prawo
Nowe progi w przetargach

Od Nowego Roku z jednej strony urzędy mogą więcej wydać z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, z drugiej jednak szybciej wpadną w ostrzejsze procedury unijne.

Publikacja: 02.01.2026 05:30

Progi w zamówieniach publicznych

Foto: rp.pl / Adobe Stock

Sławomir Wikariak

Zmieniane co dwa lata tzw. progi unijne wyznaczają wartość zamówienia, po przekroczeniu której trzeba stosować bardziej rygorystyczne procedury. Ostatnia taka zmiana, obowiązująca od początku 2024 r. przyniosła podwyższenie tych kwot. Tym razem jest na odwrót. Mimo inflacji progi unijne zostały obniżone, co oznacza, że mniejsze zamówienia wpadają w ostrzejszy reżim. Wynika to przede wszystkim z umocnienia się złotego w stosunku do euro. O ile w latach 2024–2025 oficjalny kurs na potrzeby zamówień publicznych wynosił 4,6371 zł za jedno euro, o tyle przez najbliższe dwa lata będzie to już 4,31 zł. Nieznacznie też zmniejszyły się same progi określane w euro. Różnice są odczuwalne i zamawiający muszą przygotować się na większą liczbę przetargów ogłaszanych w trybach unijnych.

Progi unijne na lata 2026–2027

Co to w praktyce oznacza? Poniżej progów unijnych mają zastosowanie uproszczone procedury. Ogłoszenia są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a nie w Dzienniku Urzędowym UE, można wyznaczać krótsze terminy składania ofert, a przedsiębiorcy nie muszą składać jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, tylko własne oświadczenia. Same postępowania są zaś prowadzone w jednym z trzech wariantów tzw. trybu podstawowego, przy czym dwa z nich pozwalają na negocjowanie ofert po złożeniu pierwotnych propozycji. W praktyce największe zmiany dotknęły zamówień na roboty budowlane. Dotychczas unijny reżim zaczynał obowiązywać od wartości ok. 25,7 mln zł. Teraz ostrzejsze procedury trzeba stosować już od niespełna 23,3 mln zł (patrz infografika).

Zamawiający centralny czy samorządowy?

Co więcej, instytucje podlegające pod przepisy o zamówieniach muszą na nowo sprawdzić swój status. O tym, jakie progi powinny stosować, decyduje bowiem nie tylko rodzaj zamówienia (dostawy, usługi lub roboty budowlane), ale kategoria zamawiających. W uproszczeniu można ich podzielić na centralnych lub samorządowych. Dotychczas kwalifikacja następowała na podstawie ustawy o finansach publicznych. Teraz komunikat prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący progów odsyła wprost do załącznika I dyrektywy 2014/24/UE, w którym wymienione są instytucje administracji centralnej.

– Dotychczasowe podejście przyjmowane w komunikatach prezesa UZP, w ramach którego pojęcie instytucji administracji centralnej, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE, odnosiło się do określonych jednostek sektora finansów publicznych, okazało się niewystarczające. Wynika to ze zmian zachodzących w definicji tego pojęcia w ustawie o finansach publicznych. Zmiany te spowodowały konieczność aktualizacji zakresu podmiotowego – tłumaczy Michał Trybusz, rzecznik prasowy UZP.

W praktyce zamawiający muszą więc sprawdzić na nowo swój status. Może się bowiem okazać, że będą musieli stosować inne niż dotychczas progi, jeśli chodzi o zamówienia na dostawy i usługi. W przypadku robót budowlanych próg dla wszystkich instytucji jest ten sam.

Progi w zamówieniach publicznych

Foto: rp.pl

Większe wydatki bez przetargów

Z początkiem 2026 r. mniej zakupów będzie natomiast w ogóle podlegać pod przepisy o zamówieniach publicznych. Podwyższono bowiem tzw. próg bagatelności. Dotychczas wynosił on 130 tys. zł, a obecnie już 170 tys. zł. Do tej kwoty można udzielać zamówień bez sformalizowanych procedur, aczkolwiek z zastosowaniem podstawowych zasad, takich jak uczciwa konkurencja czy oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Ta zmiana wynika z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonanej w połowie 2025 r. (DzU z 2025 r., poz. 1173).

Źródło: rp.pl

